Małgosia Rozenek zapowiadała, że po urodzeniu dziecka ma zamiar solidnie odpocząć - najlepiej za granicą. Pomysł z wyjazdem poza Polskę został jednak zweryfikowany przez pandemię koronawirusa, ale to wcale nie znaczy, że Perfekcyjna Pani Domu zwolniła. Wręcz przeciwnie! Można odnieść wrażenie, że jest jeszcze bardziej aktywna niż przed urodzeniem Heniutka. Czy to kwestia naładowania energią dzięki szczęściu po narodzinach nowego członka rodziny?

Jakiś czas temu Rozenek zdradziła, że rozpoczęła już pracę nad nowym sezonem programu TVN Projekt Lady. Co rusz wstawia zdjęcia z Rozalina, a cała ekipa uwija się jak w ukropie, by pomimo pandemii program trafił na ekrany w terminie. Teraz zaś dziennikarze z JastrąbPost przyłapali ją na spotkaniu z bardzo niespodziewanym mężczyzną... Czy to oznacza, że niedługo Małgosia Rozenek ujawni swój nowy talent?

Czy Małgorzata Rozenek zostanie aktorką?

Towarzyszem Rozenek okazał się nie kto inny jak sam Patryk Vega. Na spotkanie przyszedł z bukietem kwiatów, a towarzyszył im dodatkowo agent prowadzącej Projekt Lady. Jak donosi serwis, spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a wszyscy wyszli z niego w dobrych humorach i z uśmiechami na twarzach.

Czy niedługo zobaczymy Małgorzatę Rozenek w jednej z produkcji Patryka Vegi? Póki co nie ma na ten temat doniesień, ale JastrząbPost przypomina wywiad przeprowadzony z nią w ubiegłym roku. Sama uznała rolę filmową jako wyzwanie, którego chętnie by się podjęła!

Patryk ma zawsze bardzo jasno sprecyzowane pomysły dotyczące tego kto i co u niego zagra. Myślę, że będzie to naprawdę kolejna zawodowa przygoda mojego życia. Na razie nie mogę rozmawiać o rzeczach, które się nie wydarzyły, ale już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła - mówiła wtedy Małgorzata Rozenek.

Wiele wskazuje na to, że Małgorzatę Rozenek zobaczymy niedługo też i na dużym ekranie. Jej fani z pewnością nie przepuściliby okazji, by zobaczyć, jak sobie radzi jako aktorka!

