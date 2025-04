Małgorzata Rozenek przyznała, że w trakcie ciąży z Henryczkiem przybrała na wadze ponad 20 kg. W związku z tym zaledwie kilka tygodni po porodzie gwiazda wróciła do intensywnych treningów i przeszła na rygorystyczną dietę. Rozenek liczy na to, że uda jej się jak najszybciej wrócić do formy. Zdradziła jednak, że pilnowanie jadłospisu bywa trudniejsze niż myślała.

Małgorzata Rozenek narzeka na dietę

W rozmowie z „Pudelkiem” prezenterka przyznała, że po urodzeniu dziecka oprócz jej nawyków żywieniowych, zmieniła się również zawartość jej torebki. Teraz nosi w niej laktator i więcej produktów do dezynfekcji, a zrezygnowała z przekąsek.

Jestem na ostrym reżimie dietetycznym po to, żeby osiągnąć moje cele i żadnych przekąsek już do torebki nie wkładam. Trochę smutno, bo jestem osobą, która kocha jeść - przyznała Rozenek

Gwiazda zdradziła również, że jako świeżo upieczona pracująca mama, jej plan dnia jest bardzo intensywny i niewiele w nim jest czasu na relaks.

Kładę się spać około pierwszej w nocy, a wstaje o piątej, bo jestem jeszcze mamą karmiącą i muszę przygotować kuchnię dla Henryka. W pracy też łączę teraz dużo rzeczy, ale ja jestem osobą bardzo energiczną, ja uwielbiam takie życie, cieszę się, że mam szansę tak je prowadzić - powiedziała

