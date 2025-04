Maffashion niemal przez cały czas oczekiwania na swoje pierwsze maleństwo ukrywała ciążę i nie pokazywała zaokrąglonego brzuszka. Dobre wieści potwierdziła tuż przed rozwiązaniem i zaczęła wypowiadać się o macierzyństwie w mediach społecznościowych.

Blogerka poinformowała w środę (16 września), że 10 września na świat przyszło jej pierwsze maleństwo, z kolei w czwartek (17 września) postanowiła pokazać fanom, jak wygląda jej brzuch tydzień po porodzie. Na swoim InstaStory udostępniła krótkie nagranie, na których widać, że na powrót do formy sprzed ciąży będzie musiała jeszcze troszkę poczekać.

Jeszcze pokazuję coś, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak zachowuje się ciało po ciąży, jak szybko dochodzi się do siebie. Moją sylwetkę mniej więcej kojarzycie. Tu nadmiar skóry, tak wygląda brzuszek - taki może trzeci miesiąc? Czwarty, piąty? Nie wiem, ale coś w tym stylu

Maffashion zdradziła też, że na razie musi zapomnieć o treningach, a na pokazanie brzuszka zdecydowała się, by zaspokoić ciekawość fanów, których może to zainteresować.

Nic więcej nie pokazuję, ale po prostu wiem, że takie rzeczy ludzi interesują - jak się wygląda po ciąży, jak szybko człowiek wraca po ciąży do siebie. Ćwiczyć na razie nie można. Połóg trwa sześć tygodni, ale to też zależy, u każdej kobiety inaczej. Więc jeszcze raz możecie sobie spojrzeć, dla mnie bez problemu

Internauci podzielili się na dwa obozy. Połowa z nich docenia szczerość i naturalność blogerki, która otwarcie pokazała, jak kobiece ciało wygląda po porodzie, a połowa jest zdania, że pokazywanie takich szczegółów jest zupełnie zbędne.

- I co jeszcze pokażesz? Tak to udawałaś, że w ogóle nie jesteś w ciąży, a teraz nagle wszystko jest na pokaz - Nie ma się czym chwalić. Nie rozumiem tej ekscytacji z wielkiego brzucha - Kasa się musi zgadzać co? Niedługo nic już nie zachowasz dla siebie

- piszą rozżaleni komentujący