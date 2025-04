Małgorzata Rozenek robi co może, by jak najszybciej wrócić do normalności po ciąży. Dwa tygodnie po urodzeniu wróciła już do pracy na planie programu „Projekt Lady”, nie zapomniała też o sobie. Od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy z trenerką personalną, aby wzmocnić mięśnie i wrócić do dawnej sylwetki. Regularnie też wstawia na swój Instagram zdjęcia i filmy z tych ćwiczeń.

Fani nie przepuszczą okazji, by zażartować z Perfekcyjnej Pani Domu. Śmieją się, że do wystroju domu dopasowała nawet... strój, matę oraz piłkę do ćwiczeń. Nie uszła ich uwadze także jedna z części ciała Rozenek. Sama prezenterka ochoczo odpowiedziała na te żarty.

Małgorzata Rozenek o swoim biuście: „Jak on mnie już denerwuje!”

Obserwatorzy Małgosi Rozenek nie mogli nie skomentować biustu świeżo upieczonej mamy. Jej figura prawie dwa miesiące po porodzie prezentuje się naprawdę spektakularnie. Jeszcze niedawno Rozenek żaliła się, że w ciąży tyje bardzo dużo, a potem długo gubi kilogramy. Musimy przyznać jednak, że my już prawie nie widzimy po nich śladu!

Pod zdjęciem Małgorzaty Rozenek pojawiły się dziesiątki komentarzy na temat... wielkości biustu prezenterki. Jak mówi sama Perfekcyjna Pani Domu, jego rozmiar jest spowodowany tym, że karmi małego Henryczka piersią. Sama jednak ma go już dosyć.

Jak on mnie już denerwuje. Czekam z utęsknieniem aż się unormalizuje, bo teraz „co trzy głowy to nie jedna” - śmieje się w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

