Agnieszka Sienkiewicz chętnie dzieli z fanami szczegółami swojego codziennego życia. Aktorka publikuje dziesiątki zdjęć w mediach społecznościowych i zwykle dostaje wiele komplementów od podziwiających ją internautów. Czasami jednak zdarza się, że pada ofiarą krytyki i hejtu. Tak było tym razem.

Agnieszka Sienkiewicz opublikowała na swoim koncie na Instagramie urocze zdjęcie, na którym pozuje w zwiewnej, kwiecistej sukience. To nie spodobało się jednej z jej obserwatorek.

Same kości

Gwiazda nie przebierała w słowach i ostro skomentowała wypowiedź fanki. Przyznała, że jest zaskoczona tym, jak jedna kobieta może tak krytykować drugą.

Bardzo ciekawy komentarz od kobiety! - odpisała. Zastanawiam się, jaki miał cel? Chciała mnie Pani obrazić, dogryźć, poczuć się lepiej? Pytam, bo mnie to naprawdę szalenie interesuje, dlaczego kobieta kobiecie pisze taki komentarz! Dlaczego przyznaje sobie Pani prawo do krytykowania mojego wyglądu? Bo ja nikogo tu nie pytałam, czy mu się podoba moja sylwetka? Mam nadzieję, że Pani odpowie, bo jestem absolutnie zafascynowana tego rodzaju zjawiskiem!

W komentarzach fani stanęli w obronie Sienkiewicz przyznając, że krytykowanie osób bardzo szczupłych jest tak samo przykre i niestosowne, jak komentowanie tuszy osób otyłych.

- O grubych nic nie można powiedzieć, ale szczupłych można mieszać z błotem? Żenada - No tak, bo jak ktoś jest szczupły, to już można go objechać

- piszą internauci