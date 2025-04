Wiele kobiet ma problem z akceptacją swojego ciała na co dzień, nie mówiąc już o tym, jak ciężko przychodzi to po ciąży, w której często przybieramy dodatkowe kilogramy, a w natłoku obowiązków przy nowo narodzonym dziecku nie ma się czasu na choćby pomyślenie o ćwiczeniach.

Małgorzata Rozenek mogła pozwolić sobie na to, by prawie od razu po urodzeniu zacząć intensywne ćwiczenia, zdrową dietę i stosowanie specjalnych zabiegów. Czy jest już zadowolona z tego, jak wygląda jej ciało?

Czy Małgorzata Rozenek akceptuje swój wygląd?

Zgrabnych nóg i młodo wyglądającej cery, Małgorzacie Rozenek mogłaby pozazdrościć niejedna dwudziestolatka. Sama przyznała jednak, że w ciąży przybrała na wadze naprawdę sporo. Początkowo nie planowała szybko zrzucać tej wagi, jednak gdy dostała propozycję poprowadzenia własnego programu, wiedziała że to ten moment, który zmotywuje ją do wzięcia się za siebie.

Sama Małgorzata Rozenek przyznaje jednak, że niezależnie od tego, jak wygląda, uważa się zawsze za najpiękniejszą na świecie. Jej miłość do samej siebie jest cechą, która wyjątkowo ułatwia jej życie, bo zawsze czuje się pewna siebie (nawet, jeśli czasem jest to zgubne, o czym opowiedziała w wideo).

Przez pozytywny stosunek do swojego ciała nigdy nie czuła presji, by szybko wrócić do figury sprzed ciąży, jednak chciała pokazać swoim widzom, jak przejść tę drogę w zdrowy i zrównoważony sposób. Program „Rozenek cudnie chudnie” już teraz motywuje wiele kobiet do zmiany, co bardzo cieszy jego prowadzącą.

