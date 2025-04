Sytuacja w Polsce robi się coraz poważniejsza. Codziennie odnotowuje się coraz więcej przypadków, a co jest jeszcze bardziej przerażające - często są to ludzie, którzy mieli mnóstwo kontaktu z innymi. Mówi się już o zakażonej koronawirusem nauczycielce i szafarzu, który na niedzielnej mszy rozdawał komunię.

Reklama

Nie dziwi więc nikogo fakt, że ludzie zaczynają się bać - szczególnie rozumiemy ciężarne kobiety. Małgorzata Rozenek otwarcie przyznała, że nie bagatelizuje tego zagrożenia, ponieważ naprawdę drży w obawie o zdrowie i swoją ciążę.

Chociaż nie udowodniono badaniami, że kobiety w ciąży są w grupie podwyższonego ryzyka, jednak nie można podawać im leków, przez co w walce z koronawirusem są niestety od początku na przegranej pozycji...

Małgorzata Rozenek zamyka się w domu

Gwiazda przyznaje, że najbliższe dni ma zamiar spędzić w domowym zaciszu i apeluje o to do wszystkich swoich fanów. „Kochani! Musimy być rozsądni” - pisze - „Zostańmy w domach. Potraktujmy najbliższe dni jak szansę na powstrzymanie fali zachorowań”.

Małgorzata Rozenek ma w tym sporo racji. Niestety wiele osób traktuje te dwa tygodnie wolne od szkoły, uczelni czy pracy stacjonarnej jako dodatkowe ferie. Ludzie planują wyjazdy po Polsce, snują się bez celu po centrach miast, a na decyzję jednego z miast o tym, by spisywać nazwiska uczniów siedzących w galeriach handlowych reagują oburzeniem.

Nie dziwimy się więc, że Majdanowie chcą zamknąć się w domu, a gdyby sytuacja się jeszcze bardziej pogorszyła - nawet wyjechać na wieś. Pozostaje jednak pytanie, czy faktycznie to coś da. Do tej pory naprawdę sporo przypadków zakażenia odnotowano w mniejszych miejscowościach. Wyjazd na wieś może więc dawać jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa...

Rozenek ma do swoich fanów jeszcze jedną ważną wiadomość. Prosi, by stosować się do zaleceń służb sanitarnych i państwowych. By zachować spokój, empatię i pamiętać również o seniorach. My podpisujemy się pod tym obiema rękami. Zakazy, nakazy i zalecenia nie są obecnie wydawane, by uprzykrzyć nam życie, ale aby je ocalić.

Reklama

To też może cię zainteresować: