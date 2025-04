Anna Lewandowska rzadko komentuje medialne doniesienia na swój temat. Tym razem jednak zrobiła wyjątek. W rozmowie z portalem Party.pl została zapytana, czy plotki o jej drugiej ciąży są prawdziwe. Odpowiedź trenerki nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Doniesienia o tym, że Anna Lewandowska może spodziewać się drugiego dziecka, pojawiły się w mediach na początku grudnia. Źródłem domysłów była stylizacja trenerki z imprezy świątecznej Bayernu Monachium, klubu w którym gra Robert Lewandowski.

To był rok po znakiem baby boom! Te gwiazdy zostały mamami w 2018 roku

Żona piłkarza na tę okazję wybrała czerwoną, luźną sukienkę, która nieco marszczyła się w okolicy brzucha. To wystarczyło, by portale plotkarskie ogłosiły drugą ciążę Anny Lewandowskiej. Czy miały rację?

- Już oficjalnie napisałam to w komentarzach. Nie. Dajmy spokój, bo to jest bardzo prywatna rzecz. Zawsze, zarówno przy pierwszej ciąży, jak i przy kolejnej - bo nie jestem - będę prosiła, by tę prywatność zachować. (...) To, że sukienka oversize'owa ułożyła się tak czy inaczej... Nie, nie jestem w ciąży

- powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z Party.pl.