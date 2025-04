Klara Lewandowska to jedno z najsławniejszych dzieci w Polsce. Niemal wszyscy znają jej nazwisko, lecz... mało kto wie, jak wygląda córka Lewandowskich. Sławni rodzice dziewczynki bardzo chronią prywatność swojego dziecka. Na najnowszym zdjęciu zdradzili więcej niż do tej pory.

Klara Lewandowska jest podobna to mamy czy do taty?

Anna Lewandowska zamieściła na swoim profilu zdjęcie ze spaceru z córką. Widać na nim buzię Klary! Trenerka pokazała zdjęcie twarzy córki z profilu. Choć gwiazdorskie małżeństwo nadal nie zdecydowało się na upublicznienie wizerunku Klary w pełnej krasie, to nowa fotografia zdradza znaczniej więcej niż te, które pojawiały się dotychczas. Zdjęcia, które oglądaliśmy do tej pory, przedstawiały dziecko z tyłu.

Najnowsza fotka wzbudziła lawinę gorących reakcji fanów. Wielu z nich długo czekało na ten gest ze strony Lewandowskich. Rodzice niespełna 2-letniej Klary do tej pory z dużą ostrożnością podchodzili do tego, co pojawiało się w sieci. Ostatnio zdradzają coraz więcej.

Nowe zdjęcie Klary Lewandowskiej stało się obiektem dyskusji, po kim Klara Lewandowska odziedziczyła urodę. Zdania są podzielone, lecz zdecydowana większość komentujących uznała, że córeczka jest bardziej podobna do mamy.

- Wydaje się z profilu podobna do mamy. - Z ucha, czysty tata!!! - Klarcia jak mała Ania z profilu. - Klara podobna do Ani!

Nie zabrakło również licznych komentarzy z pytaniami, czy i ewentualnie kiedy Lewandowscy zdecydują się na pokazanie twarzy córki. Na razie pytania pozostały bez odpowiedzi.

Klara Lewandowska jest pierwszym dzieckiem Anny i Roberta Lewandowskich. Dziewczynka przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Już wkrótce będzie świętować 2. urodziny!

