Anna Lewandowska dla wielu kobiet jest wzorem nie tylko w kwestii zdrowego stylu życia, ale także... mody i urody! Fanki trenerki chętnie kopiują jej stylizacje oraz urodowe triki. Gwiazda fitness opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pokazała efekt eksperymentu z włosami. I natychmiast wzbudziła zachwyt!

Nowa fryzura Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska ceni sobie naturalność w pielęgnacji urody. W młodości zdarzały jej się radykalne eksperymenty z włosami. Gdy poznała Roberta była... blondynką! Dawno temu zrezygnowała z tego koloru na rzecz bardziej dopasowanego do jej typu urody, ciepłego brązu. Od czasu do czasu rozświetla fryzurę jaśniejszymi pasemkami. Jeśli chodzi o cięcie, trenerka od dawna wierna jest długości do ramion.

Od dłuższego czasu Anna Lewandowska stawiała na naturalne fale. Romantyczne pukle nosiła zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Najwyraźniej jednak ta fryzura już znudziła się trenerce, bo Ani postanowiła wrócić do prostych włosów. Na najnowszym zdjęciu prezentuje się świetnie!

Powrót do prostych włosów wzbudził lawinę komentarzy i... zachwytów!

Wielbiciele Anny Lewandowskiej natychmiast skomplementowali fryzurę swojej idolki. Wiele osób stwierdziło, że proste włosy odmłodziły trenerkę. Sympatyczny Lewandowskiej podkreślali, że na najnowszym zdjęciu Ania wygląda na góra 18 lat!

- Ładnie ci w prostych włosach. - Ania jak 18-tka! - Wyglądasz tu jakbyś miała 18 lat! - czytamy w komentarzach.

I faktycznie, coś w tym jest! Z dziennikarskiego obowiązku dodamy tylko, że Anna Lewandowska niedawno skończyła 30 lat. ;)

