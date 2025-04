Sięgają kostki, są masywne i... no cóż... optycznie skrają długość nogi. A mimo tego pokochały je fashionistki na całym świecie! Mowa o stylizowanych na estetykę lat 90-tych sneakersach, które nosi Anna Lewandowska. Najnowszy modowy nabytek słynnej trenerki robi furorę na Instagramie. Sprawdziliśmy, gdzie można je kupić i ile kosztują buty słynnej trenerki.

Sneakersy Anny Lewandowskiej. Jaka marka i cena?

Anna Lewandowska to nie tylko wielka miłośniczka zdrowego stylu życia, ale i mody. Gwiazda fitnessu ostatnio coraz częściej jest dla swoich fanek nie tylko inspiracją w kwestii doboru zdrowej diety czy ćwiczeń, ale również stylizacji. Trenerka z powodzeniem łączy ubrania i dodatki z sieciówek z tymi z logo luksusowych marek. Tym razem postawiła na buty z wyższej półki.

Sneakersy Anny Lewandowskiej to model LV ARCHLIGHT SNEAKER, pochodzący z kolekcji marki Louis Vuitton na nadchodzący sezon wiosna/lato 2018. Te buty są absolutnym hitem wśród miłośniczek mody na całym świecie. I robią zawrotną karierę na Instagramie. Nie są tanie! Żeby nabyć to modowe cudeńko trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 3 700 zł.

Z czym nosić sneakersy?

Sneakersy idealnie pasują do stylizacji, które nawiązują do lat 90-tych. Będą się świetnie prezentować z legginsami oraz mom's jeans, czyli dżinsami o prostych nogawkach i z podwyższonym stanem. Do tego biały t-shirt o fasonie oversie, bomberka lub ramoneska i gotowe!

