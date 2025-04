Plotki o ciąży Anny Lewandowskiej co kilka miesięcy wracają jak bumerang. Trenerka i jej mąż nigdy nie ukrywali, że chcieliby, aby ich 1,5-roczna córeczka Klara miała rodzeństwo. W wywiadach zawsze podkreślają, że są bardzo rodzinni, a relacje z najbliższymi są dla nich największą wartością. Czyżby właśnie zdecydowali się na powiększenie rodziny? Wpis na Instagramie Anny Lewandowskiej wzbudził ogromne poruszenie. Fanki już gratulują!

Anna Lewandowska znów będzie mamą?

Anna Lewandowska prowadzi jeden z najpopularniejszych polskich profili o zdrowym stylu życia. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje w sieci przykładowe ćwiczenia i inspirujące przepisy na zdrowe dania. W jednym z ostatnich wpisów zaproponowała swoim obserwatorkom pudding kakaowy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie intrygujący opis. Anna Lewandowska napisała, że deser jej przepisu idealnie sprawdzi się jako... zachcianka ciążowa!

Domowy pudding na zachciankę, choćby ciążową…, ale nie tylko (...) Tak naprawdę polecam takie przysmaki każdemu, bo to szybka i łatwa alternatywa dla niezdrowych sklepowych słodyczy… a zachcianka może dopaść przecież nie tylko kobiety w ciąży - napisała Anna Lewandowska.

To musiało się tak skończyć! Wzmianka o ciąży nie pozostała niezauważona. Pod postem natychmiast pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem Anna Lewandowska w ten sposób nie próbowała zasugerować, że spodziewa się drugiego dziecka.

- Czyżby następne w drodze?- Czy dziś i Ty miałaś zachciankę tego typu? :) - zaczęły dopytywać fanki.

Niektórzy zaczęli nawet gratulować!

Co na to Anna Lewandowska? Trenerka nie odpowiedziała na pytania o ciążę, ale... odpowiedzią mogą być jej kolejne posty. Zdjęcie w dopasowanej sukience mówi wszystko! Ciążowych krągłości próżno się dopatrywać. Figura Anny Lewandowskiej nie zdradza, by cokolwiek było na rzeczy. Co więcej, Lewandowska nie rezygnuje z intensywnych, wyczerpujących treningów, które relacjonuje na InstaStories. Raczej mało prawdopodobne, by tak bardzo forsowała się w czasie odmiennego stanu.

No cóż, najprawdopodobniej Klara będzie musiała jeszcze trochę poczekać na brata lub siostrę. ;)

