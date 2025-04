Robert Lewandowski zagrał setny mecz w kadrze narodowej. Kapitan naszej reprezentacji wystąpił w czwartkowym spotkaniu z Portugalią w ramach Ligii Narodów. Mecz zakończył się przegraną Biało-Czerwonych 2:3. Gole strzelili: Jakub Błaszczykowski i Krzysztof Piątek. Robert Lewandowski nie przypieczętował setnego meczu golem, nie przeszkodziło to jednak jego żonie w uczczeniu sukcesu. Anna Lewandowska zamieściła w sieci wzruszający post dedykowany mężowi. Co na to kibice?

Anna Lewandowska zawsze wspiera

Trenerka i dietetyczka zawsze stara się wspierać męża na trybunach. Pojawia się niemal na każdym meczu. Nie mogło jej zabraknąć również na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie dzielnie kibicowała mężowi.

Z okazji setnego występu Roberta Lewandowskie z orzełkiem na piersi, na profilu Anny Lewandowskiej pojawił się okolicznościowy wpis.

100. mecz @_rl9 w REPREZENTACJI POLSKI.Wojownik, legenda. Jestem dumna z męża - napisała trenerka.

Wpis nie pozostał niezauważony. Fani Roberta Lewandowskiego natychmiast zaczęli zamieszczać swoje komentarze z gratulacjami.

- Jesteśmy dumni i czekamy na kolejne występy z orzełkiem na piersi!!! - Brawo! Duma! Na dobre i na złe! - Ogromnie gratuluję Robertowi... Jestem dumna, że mamy takiego człowieka i napastnika.

Kibicie nie byli zachwyceni...

Jednak nie wszyscy równie entuzjastycznie zareagowali na post. W beczce miodu nie zabrakło przysłowiowej łyżki dziegciu. Wielu spośród komentujących zwróciło uwagę, że meczu z Portugalią nie można uznać za sukces. Polacy po raz kolejny przegrali. Nie zabrakło porównań do reprezentacji siatkarzy, którzy niedawno obronili tytuł Mistrzów Świata, wygrywając z Brazylią 3:0, a także... rozczarowania brakiem gola kapitana kadry.

- Powinni lepiej wziąć przykład z siatkarzy, a nie udawać wielkie gwiazdy, a wczoraj właśnie pokazali PO RAZ kolejny na co ich stać pomimo zmiany trenera i oliwy kadry. - Liczyłam na coś więcej ze strony Wielkiego Roberta... - Szkoda, że nie było gola od Roberta w setnym meczu - piszą rozżaleni fani.

