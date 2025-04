W polskim showbiznesie szykuje się prawdziwy baby boom! Kolejne gwiazdy ogłaszają publicznie, że są w ciąży. Kto się wśród nich znalazł?

Małgorzata Rozenek to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych przyszłych mam. Perfekcyjna Pani Domu długo starała się o dziecko z obecnym mężem, Radosławem Majdanem. Do ogłoszenia wieści o trzeciej ciąży czekała prawie do ostatniej chwili i przez długie miesiące sprytnie ukrywała ciążę. Pierwsze dziecko pary przyjdzie na świat już niedługo!

W podobnym terminie drugiego dziecka spodziewają się także Lewandowscy. Trenerka fitness jest już w naprawdę zaawansowanej ciąży. Radosną nowinę przekazali światu w wyjątkowy sposób - Robert Lewandowski po strzelonym golu wykonał tzw. cieszynkę. Kto jeszcze z polskiego showbiznesu spodziewa się dziecka?

Baby boom w polskim showbiznesie

Duży brzuszek widać też już u Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Aktorka jest obecnie w drugiej ciąży i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę kwitnąco! Nie zdradziła jeszcze płci drugiego dziecka. Jest już mamą 2-letniego chłopca o imieniu Bruno.

W bardzo zabawny sposób o ciąży poinformowała Aleksandra Żebrowska, przedsiębiorczyni i żona aktora Michała Żebrowskiego. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie kanapek z musztardą i ogórkami kiszonymi opatrzone tagiem #pregnancyannouncement. Dziś widać u niej już naprawdę spory ciążowy brzuch!

Kilka dni temu o ciąży poinformowała także Maja Hyży. Wygląda na to, że piosenkarka też długo ukrywała swój stan, bo na zdjęciu, które opublikowała, widać całkiem duże krągłości. Zdecydowanie promienieje - i to nie tylko ze względu na piękne słoneczne światło!

