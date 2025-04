Magda Bereda to młodziutka dziewczyna, która karierę rozpoczynała od publikacji filmików na kanale na YouTube. Jej popularność rozwija się w błyskawicznym tempie, a vlogerka coraz częściej zapraszana jest do nowych projektów. Mogliśmy zobaczyć ją między innymi w drugiej edycji programu The Voice Kids oraz w kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Magda Bereda o cateringu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Bereda przyznała, że intensywne treningi do show pomogły jej schudnąć. Ćwiczenia to jednak nie wszystko. Młodziutka gwiazda zdradziła, że bardzo starała się zdrowo odżywiać. A pomagała jej w tym... Małgorzata Rozenek-Majdan. A konkretnie catering dietetyczny, który prezenterka firmowała swoim nazwiskiem.

To pomaga. Na początku miałam problem w ogóle z jedzeniem, bo przez to, że pojawił się wysiłek, to nie chciało mi się jeść. Ale ten catering bardzo mi pomógł. Przede wszystkim jeśli chodzi o czas, którego nie mam. Gotowe posiłki dostawałam pod drzwi - mówiła Bereda

Catering dietetyczny MRM Food

Chociaż obecnie catering Małgorzaty Rozenek Majdan MRM Food nie jest już dostępny, to wiele gwiazd bardzo zachwalało jadłospis przygotowany przez gwiazdę i jego właściwości zdrowotne. Niestety, przyczyną niepowodzenia biznesu mogła być dość wygórowana cena cateringu. Za miesiąc (30 dni) pełnego wyżywienia dietetycznego sygnowanego przez Rozenek trzeba było zapłacić aż 2100 zł.

