Pierwsza praca jest zawsze szczególnym wydarzeniem. Przez lata kształcimy się w jakimś zawodzie i chcielibyśmy, żeby udało nam się pracować w nim od razu po studiach. Może nie być to zbyt proste, zwłaszcza jeśli w trakcie studiów nie zdobywaliśmy żadnego doświadczenia choćby w postaci praktyk czy staży.

Reklama

Nie należy jednak poddawać się już na starcie. Warto zrobić sobie bazę firm, w których chcielibyśmy pracować i wysyłać do nich sukcesywnie swoje aplikacje. Warto też skorzystać z innych źródeł, które mogą dostarczyć nam cenne pierwsze doświadczenie. Gdzie zatem szukać możliwości rozpoczęcia pierwszej pracy? Podpowiadamy!

Przydatne miejsca do szukania pierwsze pracy:

1. Serwisy internetowe i strony www firm

Internet jest dzisiaj największym rynkiem pracy i to właśnie tutaj znajdziemy najwięcej ogłoszeń. Dlatego swoje poszukiwania możemy zacząć od przejrzenia portali rekrutacyjnych oraz serwisów branżowych. Ciekawych ofert warto również poszukać na stronach www firm, w których chcemy pracować, wypełnić kwestionariusz on-line lub wysłać CV bezpośrednio do działu kadr. Pozwoli nam to zaistnieć w bazie potencjalnych kandydatów do pracy i wziąć udział w przyszłym procesie rekrutacji.

2. Portale społecznościowe

Firmy coraz częściej są aktywne na portalach społecznościowych, takich jak LinkedIn czy GoldenLine. Zdarza się, że oferty pracy publikują też na swoich kontach na Facebooku i Google+. Warto śledzić wybrane profile i branże które nas interesują, aby szybko reagować na napływające oferty. Ważne jest też to, by posiadać i regularnie aktualizować swój profesjonalny profil w wybranych platformach społecznościowych.

Zobacz też:

Jak znaleźć wymarzoną pracę?Zaplanuj swoją ścieżkę karieryPowrót do pracy po ciąży

3. Targi pracy

Jednym z najlepszych sposobów na pierwszy kontakt z pracodawcą są targi pracy, organizowane w większych miastach akademickich. Podczas ich trwania studenci mają okazję porozmawiać z osobami reprezentującymi konkretne firmy, zapytać o interesujące ich kwestię, a nawet pozostawić swoje CV.

4. Warsztaty na uczelni

Pracodawcy i Koła Naukowe zaangażowane w pomoc młodym wchodzącym na rynek, często sami organizują tego typu spotkania dla studentów na wybranych uczelniach. Warsztaty mają na celu wsparcie młodych Polaków w wyborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego oraz pokazanie wszystkich możliwości, jakie daje dyplom ukończenia tych studiów i praca w międzynarodowej korporacji.

5. Staże i praktyki

Pracodawcy coraz częściej oczekują od młodych osób doświadczenia zawodowego, w zdobyciu którego pomagają właśnie praktyki i staże. To świetna okazja, aby sprecyzować własne cele zawodowe, sprawdzić zdobytą wiedzę lub dowiedzieć się czy praca spełnia nasze oczekiwania. Oprócz tego, podczas praktyk studenci mają szansę rozwijać swoje umiejętności, zdobyć niezbędne doświadczenie, a także nawiązać znajomości, które mogą zaowocować w rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Zobacz też:

Jak znaleźć wymarzoną pracę?

Zaplanuj swoją ścieżkę kariery

Powrót do pracy po ciąży

Reklama

Materiały prasowe - On Board Public Relations