Wychowywałam go sama i zawsze myślałam, że mamy przed sobą otwarte karty. Kiedy zaczął znikać popołudniami, wymigując się wspólną nauką ze znajomymi, czułam, że coś przed mną ukrywa. Moja wyobraźnia podsuwała mi najgorsze scenariusze, zwłaszcza gdy dowiedziałam się, z kim wsiada do samochodu. Postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce, nie wiedząc, że to, co odkryję, całkowicie odmieni nasze dotychczasowe życie.

Mieszkanie było puste

Zawsze byliśmy tylko we dwójkę. Odkąd pamiętam, moje życie kręciło się wokół zapewnienia Danielowi wszystkiego, czego potrzebował. Pracowałam na pełen etat w biurze rachunkowym, a po powrocie do domu zamieniałam się w kucharkę, korepetytorkę i najlepszą przyjaciółkę. Mieliśmy swój rytm. Wspólne kolacje, podczas których opowiadaliśmy sobie o minionym dniu, długie spacery w weekendy. Byliśmy zgranym zespołem. Wiedziałam, że dorastanie to trudny czas, ale wierzyłam, że nasza więź przetrwa każdy bunt.

Wszystko zaczęło się zmieniać tuż po jego siedemnastych urodzinach. Początkowo były to tylko drobne zmiany. Daniel zamykał się w swoim pokoju tuż po powrocie ze szkoły. Kiedyś siadał ze mną w kuchni, rzucał plecak w kąt i wyjadał resztki z lodówki, opowiadając o nauczycielach. Teraz przemykał cicho korytarzem. Prawdziwy niepokój zaczął narastać, gdy popołudniowe zniknięcia stały się normą. Wracałam z pracy, a mieszkanie było puste. Na blacie w kuchni znajdowałam jedynie krótką kartkę lub dostawałam lakoniczną wiadomość na telefon.

— Gdzie ty znowu byłeś? — zapytałam pewnego czwartkowego wieczoru, opierając się o framugę jego pokoju.

— Uczyłem się, mamo. Zbliżają się trudne zaliczenia z fizyki, muszę nadrabiać materiał u kolegów — odpowiedział cicho, nawet nie odrywając wzroku od ekranu komputera.

— U kogo dokładnie? Znam tych kolegów? — drążyłam temat, czując dziwny ucisk w żołądku.

— Z nowej paczki ze szkoły, nie znasz ich jeszcze. Daj spokój, przecież nic złego nie robię — mruknął zniecierpliwiony.

Zauważyłam wtedy jego buty porzucone w przedpokoju. Były całe w zaschniętym błocie, a na nogawkach dżinsów widniały dziwne, zielone plamy. Kto brudzi się w ten sposób, siedząc nad książkami do fizyki? Moja intuicja matki biła na alarm, ale postanowiłam na razie nie naciskać. Uznałam, że to może po prostu chęć oderwania się od mojej ciągłej opieki.

Nie zmrużyłam oka

Kilka dni później moje obawy zyskały zupełnie nowy, znacznie bardziej przerażający wymiar. Wracałam z zakupami, niosąc ciężkie siatki po schodach naszej kamienicy. Na półpiętrze spotkałam panią Halinę, naszą sąsiadkę z drugiego piętra. Kobieta ta miała opinię osoby, która wie absolutnie wszystko o wszystkich mieszkańcach osiedla. Zazwyczaj unikałam z nią dłuższych rozmów, ale tym razem sama zastąpiła mi drogę.

— Pani Dagmaro, ja nie chcę się wtrącać, bo to nie moja sprawa, ale chyba musi pani bardziej uważać na syna — powiedziała ściszonym, konspiracyjnym tonem, rozglądając się na boki.

— Słucham? Co pani ma na myśli? — zapytałam, czując, jak torby z zakupami nagle stają się o wiele cięższe.

— Widziałam go wczoraj. I przedwczoraj też. Wsiadał do takiego ciemnego, dużego samochodu. Za kierownicą siedział taki potężny mężczyzna, a obok niego drugi. Bardzo groźnie wyglądali, tacy wie pani, barczyści, w dresach, z ponurymi twarzami. Nie wyglądali na kolegów ze szkoły. Żeby ten pani chłopiec w jakieś kłopoty nie wpadł.

Czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Podziękowałam jej machinalnie i weszłam do mieszkania, zamykając za sobą drzwi na oba zamki. Oparłam się o nie, oddychając ciężko. Mój siedemnastoletni syn, mój cichy, spokojny Daniel, wsiadał do samochodu z jakimiś obcymi, groźnymi mężczyznami? Wyobraźnia natychmiast zaczęła podsuwać mi najgorsze obrazy. Czy ktoś go do czegoś zmuszał? A może wpadł w jakieś złe towarzystwo, chciał im zaimponować? Przez całą noc nie zmrużyłam oka, nasłuchując jego oddechu z pokoju obok.

Obserwowałam każdy jego ruch

Następnego dnia postanowiłam poszukać jakichkolwiek wskazówek. Kiedy Daniel wyszedł do szkoły, weszłam do jego pokoju. Nie byłam z siebie dumna, nigdy wcześniej nie przeszukiwałam jego rzeczy, ale strach o jego bezpieczeństwo był silniejszy niż szacunek do jego prywatności. Przejrzałam biurko, szuflady, a potem zajrzałam do kosza na pranie. Wyciągnęłam jego ulubioną, czarną bluzę. Pachniała dymem z ogniska, wilgotną ziemią i... czymś jeszcze, czego nie potrafiłam zidentyfikować. Na spodniach znowu było błoto. To nie miało sensu. Po południu, kiedy nakładałam mu obiad, uważnie obserwowałam każdy jego ruch.

— Podaj mi, proszę, sól — powiedziałam, patrząc prosto na jego dłonie, gdy po nią sięgał.

Zamarłam. Na wewnętrznej stronie jego dłoni, tuż u nasady palców, widniały pęknięte, zaczerwienione pęcherze i żółte odciski. Skóra była szorstka, zniszczona, a pod paznokciami miał ciemny brud, którego nie dało się łatwo zmyć.

— Co ci się stało w ręce? — zapytałam, starając się utrzymać spokojny ton głosu.

— Co? A, to... — Daniel nerwowo schował dłonie pod stół. — Przenosiliśmy z chłopakami stare ławki i szafki w szkole, dyrektor nas prosił o pomoc w magazynie. Stąd te odciski.

— Od przenoszenia ławek? — Uniosłam brwi, nie kryjąc już powątpiewania. — Daniel, jeśli masz jakieś kłopoty, możesz mi powiedzieć. Poradzimy sobie ze wszystkim, tylko bądź ze mną szczery.

— Mamo, przestań panikować. Nic mi nie jest. Jem i muszę wychodzić, umówiłem się — uciął rozmowę, szybko wstając od stołu.

Gdzie oni go zabrali?

To był czwartek. Wzięłam w pracy pół dnia urlopu. Nie mogłam dłużej żyć w tej niepewności, stres zżerał mnie od środka. Kiedy wybiła piętnasta, zaparkowałam mój stary samochód przecznicę od naszego bloku, w miejscu, z którego miałam doskonały widok na klatkę schodową. Czekałam niecałe dwadzieścia minut.

Z bramy wyszedł Daniel. Miał na sobie te same zniszczone dżinsy i stary t-shirt. Kilka minut później zza zakrętu wyłoniło się duże, granatowe auto w wersji kombi. Zamarłam. Szyby były lekko przyciemniane, ale wyraźnie widziałam sylwetki dwóch potężnie zbudowanych mężczyzn z przodu. Daniel podszedł do samochodu, rzucił coś krótko przez otwartą szybę i wsiadł na tylne siedzenie.

Odpaliłam silnik, a moje ręce drżały tak mocno, że ledwie mogłam utrzymać kierownicę. Ruszyłam za nimi, zachowując bezpieczny dystans. Kluczyliśmy ulicami miasta, aż w końcu minęliśmy rogatki i wjechaliśmy na drogę prowadzącą ku przedmieściom. Im dalej jechaliśmy, tym bardziej robiłam się przerażona. Zjechali w wąską, wyboistą drogę. Zatrzymałam się w bezpiecznej odległości i wysiadłam z auta.

Szłam powoli piaszczystą ścieżką. Po obu stronach ciągnęły się Rodzinne Ogródki Działkowe. Wysokie żywopłoty, drewniane płoty, zarośnięte drzewa owocowe. Słyszałam tylko śpiew ptaków i szum wiatru. Gdzie oni go zabrali? Serce łomotało mi w piersi jak oszalałe.

Nie miałam wyjścia

Nagle usłyszałam głosy. Śmiech, uderzenia metalu o kamienie i jakieś głuche stukanie. Zbliżyłam się do starego, drewnianego ogrodzenia porośniętego gęstym bluszczem. Znalazłam niewielką szparę między deskami i przyłożyłam do niej oko. Przygotowałam się na najgorsze. To, co zobaczyłam, sprawiło, że musiałam zamrugać kilka razy, by upewnić się, że nie mam przywidzeń. Mój syn, mój nastoletni Daniel, stał z ogromnym szpadlem w dłoniach i z zapałem przekopywał ziemię. Był spocony, brudny, ale na jego twarzy malował się szeroki, szczery uśmiech. Obok niego, na małym drewnianym stołeczku, siedziała drobna dziewczyna z długimi, ciemnymi włosami, uśmiechając się do niego uroczo.

Dalej, przy starym domku narzędziowym, stali ci „groźni mężczyźni”. Byli rzeczywiście bardzo postawni i dobrze zbudowani, ale właśnie przenosili ciężkie worki z nawozem i ziemią, żartując przy tym głośno. Pomiędzy nimi krzątał się starszy, wysoki mężczyzna, który z uwagą doglądał pracy każdego z chłopców.

— Daniel, jak skończysz tę grządkę, zrobimy przerwę na herbatę! Karolina upiekła wczoraj to ciasto, o które prosiłeś! — krzyknął starszy mężczyzna, wycierając czoło wierzchem dłoni.

— Jasne, panie Rafale! Jeszcze tylko ten kawałek! — odkrzyknął mój syn, z nową energią wbijając szpadel w ziemię.

Stałam tam, czując, jak całe napięcie ostatnich tygodni opuszcza moje ciało. Oparłam się o płot, oddychając z ulgą, ale deska pod moim ciężarem niebezpiecznie trzasnęła. Dźwięk rozniósł się po cichej okolicy. Wszystkie twarze zwróciły się w moją stronę. Nie miałam wyjścia. Podeszłam do niskiej furtki i weszłam na teren działki.

Popołudnie spędziliśmy razem

Daniel pobladł, gdy tylko mnie zobaczył. Upuścił szpadel i podszedł o krok.

— Mamo? Co ty tu robisz? Śledziłaś mnie? — zapytał zszokowany.

— Ja... przepraszam. Bardzo się o ciebie martwiłam. Nie wiedziałam, co myśleć — wydukałam, czując ogromne zawstydzenie.

Wtedy podszedł do mnie ten starszy mężczyzna. Miał łagodne, zmęczone, ale niezwykle ciepłe oczy. Wyciągnął w moją stronę dużą, spracowaną dłoń.

— Dzień dobry. Jestem Rafał. A to moja córka, Karolina. — Wskazał na dziewczynę, która wstała i nieśmiało dygnęła. — A te dwa wielkoludy to jej starsi bracia, Kamil i Tomek. Daniel opowiadał nam o pani, ale nie sądziłem, że poznamy się w takich okolicznościach.

— Dagmara — odpowiedziałam, wciąż trochę zdezorientowana, podając mu rękę. — Panie Rafale, czy ktoś mi może wyjaśnić, co tu się właściwie dzieje?

Rafał uśmiechnął się szeroko i zaprosił mnie do prowizorycznego stołu zrobionego z palet. Daniel usiadł obok Karoliny, a ja zaczęłam słuchać historii, która sprawiła, że moje serce zabiło mocniej z zupełnie innego powodu niż strach. Okazało się, że Rafał od kilku lat wychowuje trójkę swoich dzieci zupełnie sam. Jego synowie pracowali fizycznie na budowach – stąd ich imponująca postura, która tak przeraziła moją sąsiadkę. Karolina chodziła do szkoły z moim Danielem. Rafał niedawno za oszczędności kupił tę opuszczoną, zaniedbaną działkę, by stworzyć dla swojej rodziny miejsce do wypoczynku i uprawy własnych warzyw.

Daniel zakochał się w Karolinie od pierwszego wejrzenia. Chcąc zaimponować dziewczynie i zyskać akceptację jej niezwykle zżytej ze sobą rodziny, zaproponował swoją pomoc przy najcięższych pracach karczunkowych. Nie chciał mi o tym mówić, bo bał się, że zabronię mu pracować fizycznie i zmuszę do siedzenia nad książkami. Przez ostatnie tygodnie po szkole wsiadał do samochodu braci Karoliny i jechał z nimi rąbać drewno, kopać i plewić.

— Muszę przyznać, że pani syn to chłopak na schwał — powiedział Rafał, nalewając mi gorącej herbaty z dużego, stalowego termosu. — Pracuje za dwóch, nie narzeka. Wychowała pani wspaniałego, odpowiedzialnego człowieka.

Spojrzałam na Daniela. Patrzył na mnie z nadzieją w oczach, trzymając Karolinę za rękę. Nagle zobaczyłam w nim nie małego chłopca, którego muszę chronić przed całym światem, ale młodego mężczyznę. Moje obawy okazały się całkowicie bezpodstawne. Zamiast wejść na złą drogę, mój syn uczył się ciężkiej pracy, szacunku do starszych i budował pierwsze poważne uczucie.

Zostałam na działce, pijąc herbatę i rozmawiając z Rafałem. Okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Samotne rodzicielstwo, codzienne zmagania, obawy o przyszłość naszych dzieci — wszystko to łączyło nas bardziej, niż mogłabym przypuszczać. Kiedy wieczorem wracaliśmy z Danielem do domu naszym małym samochodem, panowała między nami cisza, ale była to cisza pełna ciepła i zrozumienia.

— Przepraszam, że cię okłamywałem — odezwał się nagle syn, patrząc przez okno.

— A ja przepraszam, że nie dałam ci przestrzeni, byś mógł mi o tym po prostu powiedzieć — odpowiedziałam szczerze.

Od tamtego dnia wiele się zmieniło. Nie muszę już śledzić mojego syna ani słuchać plotek na klatce schodowej. Często spędzamy weekendy na działce u Rafała. Daniel pomaga w ogrodzie, a ja w końcu znalazłam kogoś, kto rozumie mnie bez słów. Kto by pomyślał, że strach o dziecko zaprowadzi mnie do miejsca, w którym oboje znajdziemy dokładnie to, czego tak bardzo nam brakowało.

Dagmara, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

