Myślałam, że dzień Pierwszej Komunii Świętej mojego syna będzie pełen wzruszeń i spokoju, ale zamiast tego zamienił się w pole bitwy. Dwie najważniejsze kobiety w moim życiu postanowiły udowodnić całemu światu, która z nich jest lepszą babcią, a ja musiałam patrzeć, jak ten piękny dzień zamienia się w absurdalny wyścig o uśmiech ośmiolatka.

Zaczęła się rywalizacja na całego

Wszystko zaczęło się psuć na długo przed majowym weekendem. Organizacja przyjęcia dla mojego syna, Kacpra, pochłaniała każdą moją wolną chwilę. Chciałam, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, aby ten dzień zapisał się w jego pamięci jako czas pełen miłości i rodzinnego ciepła. Nie przewidziałam jednak, że moja mama, Danuta, oraz moja teściowa, Krystyna, potraktują to wydarzenie jako rywalizację o tytuł najlepszej babci.

Różnice między nimi zawsze były widoczne. Moja mama to kobieta niezwykle uczuciowa, przywiązana do tradycji, wierząca, że miłość okazuje się poprzez własnoręcznie przygotowane posiłki i nieustanną troskę. Krystyna z kolei to osoba uwielbiająca blichtr, bywająca w świecie, dla której liczył się gest, elegancja i odpowiednie wrażenie zrobione na otoczeniu. Zazwyczaj jakoś udawało nam się balansować na cienkiej granicy ich wzajemnej tolerancji, ale komunia wnuka obudziła w nich demony rywalizacji.

Pierwsze starcie nastąpiło podczas wyboru stroju.

– Kupiłam wczoraj dla Kacperka przepiękną, ręcznie wyszywaną poszetkę i perłowy różaniec – oświadczyła moja mama przez telefon na trzy tygodnie przed uroczystością. – Taki sam miał twój dziadek.

Zanim zdążyłam jej podziękować, do salonu wszedł mój mąż, trzymając w ręku ozdobną torbę z logo drogiego butiku.

– Moja mama właśnie przysłała kurierem specjalny, sprowadzany z zagranicy różaniec z kryształów górskich – powiedział cicho, wzruszając ramionami. – I jeszcze jedwabną poszetkę do garnituru.

Poczułam, jak żołądek zwija mi się w supeł. Wiedziałam, co to oznacza. Każdy detal tego dnia będzie teraz poddawany surowej ocenie i porównywany. Kto dał więcej? Kto dał lepiej? Kto wykazał się większą pomysłowością? Zamiast skupić się na duchowym przeżyciu mojego dziecka, zaczęłam nerwowo planować, jak usadzić obie panie, by zminimalizować ryzyko otwartego konfliktu.

Chciałam zapaść się pod ziemię

Nadszedł wreszcie ten wyczekiwany majowy poranek. Powietrze pachniało kwitnącymi bzami, a słońce przyjemnie ogrzewało twarze zgromadzonych przed kościołem gości. Kacper wyglądał uroczo w swoim małym garniturze i białej albie. Był przejęty, ale uśmiechał się szeroko, widząc kuzynostwo. Ja natomiast czułam jedynie rosnące napięcie.

Kiedy weszliśmy do świątyni, by zająć wyznaczone dla rodzin miejsca, rozpoczął się cichy, ale bezpardonowy wyścig. Ławki były przystrojone białymi kwiatami i wstążkami. Rodzice mieli siedzieć tuż za dziećmi, a dziadkowie w kolejnym rzędzie. Moja teściowa, ubrana w jaskrawą, rzucającą się w oczy garsonkę, ruszyła do przodu krokiem tak zdecydowanym, że o mały włos nie potrąciła kościelnego.

– Tutaj, z brzegu, będę miała najlepszy widok na naszego aniołka – oznajmiła głośnym szeptem, kładąc swoją elegancką torebkę na siedzeniu, by zablokować miejsce.

W tym samym momencie z drugiej strony nawy pojawiła się moja mama. Jej oczy natychmiast zwęziły się na widok manewru Krystyny. Przyspieszyła kroku, delikatnie, acz stanowczo odsuwając na bok mojego wujka, po czym usiadła dokładnie z drugiej strony ławki, niemal przyklejając się do rzędu, w którym siedział Kacper.

– Ja wolę siedzieć bliżej ołtarza. Zawsze to lepiej widać, jak dziecko składa ręce – powiedziała moja mama z pozornie łagodnym uśmiechem, choć w jej głosie brzmiał lodowaty chłód.

Patrzyłam na nie z niedowierzaniem. Dwie dorosłe kobiety przepychały się w kościele niczym nastolatki na koncercie. Mój mąż ścisnął moją dłoń i rzucił mi przepraszające spojrzenie. Przez całą mszę czułam na plecach ich badawcze spojrzenia. Kiedy Kacper czytał modlitwę wiernych, obie ostentacyjnie wyciągnęły chusteczki, rzucając sobie ukradkowe spojrzenia, która z nich płacze bardziej przekonująco. To było tak absurdalne, że miałam ochotę zapaść się pod ziemię.

Atmosfera szybko zgęstniała

Po uroczystości w kościele przenieśliśmy się do eleganckiej, spokojnej restauracji na obrzeżach miasta. Sala była piękna, pełna światła i delikatnych dekoracji. Niestety, atmosfera przy stole głównym szybko zgęstniała. Obie babcie postanowiły przejąć kontrolę nad talerzem Kacpra. Sytuacja nabrała komicznego, ale i drażniącego charakteru w momencie podania obiadu.

– Zjedz rosołek, wnusiu. Babcia ugotowała go specjalnie dla ciebie rano i przywiozła w termosie, bo te tutejsze zupy to sama woda – powiedziała moja mama, stawiając przed Kacprem dymiącą miseczkę, zanim kelner zdążył w ogóle podejść.

Krystyna natychmiast wyprostowała się w krześle.

– Danusiu, dajże spokój, dziecko powinno uczyć się jeść w restauracjach. Poza tym zamówiłam dla niego specjalnego łososia na parze. Kto to widział jeść tłusty rosół w taki ciepły dzień – skwitowała teściowa, machając na kelnera. – Proszę podać rybkę dla mojego wnuka. I to natychmiast.

Kacper siedział między nimi, patrząc to na jedną, to na drugą, wyraźnie zdezorientowany i coraz bardziej zmęczony. Ja zaciskałam dłonie pod stołem.

– Pozwólcie, że Kacper sam zdecyduje, na co ma ochotę – powiedziałam cicho, ale bardzo stanowczo, starając się zachować resztki uprzejmości.

Żadna z nich nie wydawała się przejęta moim komentarzem. Ich uwaga była skupiona wyłącznie na sobie nawzajem i na ostatecznym celu: udowodnieniu swojej wyższości w oczach dziecka i całej zgromadzonej rodziny. Wiedziałam, że najgorsze dopiero przed nami. Zbliżał się czas wręczania prezentów, a ja miałam przeczucie, że to będzie prawdziwa kulminacja tego popołudnia.

Czułam żal i gniew

Po deserze przyszedł czas, na który dzieci zazwyczaj czekają najbardziej. Goście powoli zaczęli podchodzić do Kacpra, wręczając mu pamiątkowe kartki, książki i drobne upominki. Syn dziękował każdemu grzecznie, uśmiechając się promiennie. Cieszył się z małych rzeczy, co zawsze bardzo w nim ceniłam.

Wtedy do akcji wkroczyły one. Krystyna podniosła się ze swojego miejsca jako pierwsza. W rękach trzymała ogromne, podłużne pudło owinięte w lśniący, srebrny papier z wielką błękitną kokardą. Jej twarz wyrażała pełen triumf. Podeszła do wnuka krokami pełnymi godności, a rozmowy przy stołach natychmiast ucichły.

– Kacperku, mój ty najdroższy chłopcze – zaczęła teściowa donośnym głosem, upewniając się, że wszyscy słyszą. – Z okazji twojego wielkiego święta babcia Krysia postanowiła podarować ci coś, co pozwoli ci sięgać gwiazd. To profesjonalny, ogromny teleskop astronomiczny. Najlepszy model. Będziesz mógł oglądać księżyc i planety, a twoi koledzy na pewno będą ci zazdrościć!

Kacper otworzył szeroko oczy. Pudło było prawie jego wzrostu. Goście zaczęli wymieniać pełne podziwu szepty. Krystyna zerknęła z satysfakcją w stronę mojej matki.

Moja mama zbladła. Jej dłonie delikatnie drżały, gdy sięgała po swoją torebkę. Wyciągnęła z niej małe, skromne pudełeczko obite ciemnozielonym aksamitem. Podeszła do Kacpra powoli, wpatrując się w niego wzrokiem pełnym miłości, ale też głębokiej niepewności. Czułam ogromny ból w sercu, patrząc na jej zakłopotanie.

– Wnusiu... – głos mojej mamy był cichy, wręcz drżący. – Ja nie mam dla ciebie niczego tak wielkiego. Ale mam coś bardzo ważnego. To jest zegarek kieszonkowy twojego pradziadka. Został odnowiony przez najlepszego zegarmistrza. Pradziadek bardzo chciał, żebyś go dostał, kiedy trochę podrośniesz. To pamiątka naszej rodziny. Żebyś zawsze miał dla nas czas.

Położyła małe pudełeczko obok gigantycznego teleskopu. Kontrast był uderzający. Krystyna wydała z siebie ciche, pobłażliwe westchnienie, które sprawiło, że krew zagotowała mi się w żyłach. Byłam gotowa wstać i przerwać tę farsę, chroniąc godność mojej mamy. Zanim jednak zdążyłam cokolwiek powiedzieć, wydarzyło się coś, czego żadna z nas nie zaplanowała.

Dziecko udzieliło im lekcji

Kacper stał przez dłuższą chwilę w milczeniu. Spoglądał na wielkie, błyszczące pudło, a potem na mały, zielony aksamit. Obie babcie wpatrywały się w niego niczym w wyrocznię, czekając na jego reakcję. Z ich twarzy można było wyczytać jedno wielkie pytanie: "Kogo wolisz?". Napięcie w sali stało się niemal namacalne.

Mój syn wziął do ręki małe pudełeczko od mojej mamy i otworzył je. Przyjrzał się starej tarczy zegarka z cyframi rzymskimi. Następnie podszedł do ogromnego pudła i pogładził srebrny papier. Wszyscy wstrzymali oddech.

– Dziękuję wam bardzo – powiedział głośno i wyraźnie. Jego mała twarz była niezwykle poważna, zupełnie niepasująca do ośmioletniego chłopca. – Teleskop jest super. Będę na pewno patrzył przez niego w niebo. A zegarek jest piękny. Będę go nosił na specjalne okazje.

Obie kobiety uśmiechnęły się z ulgą, ale Kacper wcale nie skończył. Zrobił krok do tyłu, krzyżując ręce na piersi.

– Ale wiecie co bym wolał najbardziej na świecie? – zapytał, patrząc prosto na babcię Krystynę i babcię Danutę. – Wolałbym, żebyście przestały się na siebie ciągle złościć. Przecież widzę, że ciągle na siebie patrzycie tak dziwnie. Dzisiaj jest moje święto. A ja wcale nie chcę być sam z teleskopem ani z zegarkiem. Ja bym wolał, żebyśmy wszyscy razem, po prostu, pograli w planszówkę. Bez kłócenia się, która gra jest lepsza.

Słowa dziecka zabrzmiały w cichej sali jak uderzenie w dzwon. Moja mama zamrugała gwałtownie, a na jej policzki wstąpiły rumieńce. Krystyna znieruchomiała, a jej triumfalny uśmiech zniknął bez śladu, ustępując miejsca szczeremu zaskoczeniu, a po chwili – wyrazowi wstydu.

Nagle obie dotarły do tego samego wniosku. Zrozumiały, że ich nieustanna walka o tytuł najlepszej babci przyniosła odwrotny skutek. Dziecko nie potrzebowało ich rywalizacji, drogich prezentów czy perfekcyjnych obiadów. Potrzebowało ich zgody i obecności.

Prezent cenniejszy od pieniędzy

Reszta popołudnia minęła w zupełnie innej, oczyszczonej atmosferze. Po słowach Kacpra Krystyna odchrząknęła, podeszła do mojej mamy i zupełnie niespodziewanie chwyciła ją pod ramię.

– Danusiu, chyba nasz wnuk ma więcej rozsądku niż my obie razem wzięte – powiedziała cicho, ale tak, żebyśmy z mężem to usłyszeli. – Może usiądziemy teraz razem i napijemy się kawy?

Moja mama uśmiechnęła się, tym razem szczerze i przytaknęła. Do końca przyjęcia siedziały obok siebie, rozmawiając o ogrodnictwie i wspominając dawne czasy, kiedy same były młodymi matkami. Zniknęły złośliwe spojrzenia i uszczypliwe komentarze. Wreszcie mogłam wziąć głęboki oddech i naprawdę cieszyć się tym dniem.

Kacper dostał od życia nie tylko piękne pamiątki, ale też coś znacznie cenniejszego – zjednoczoną rodzinę. Zrozumiałam wtedy, że dzieci widzą znacznie więcej, niż nam się wydaje, a najcenniejszego prezentu nie da się kupić za żadne pieniądze ani ugotować według najlepszego przepisu. Czasem wystarczy po prostu odłożyć własne ego na bok.

Ewelina, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: