Miałam w głowie idealny plan na życie, starannie nakreślony przez moją mamę. Prestiżowe studia, wielkie miasto i świetlana przyszłość, w której nie było miejsca na błędy. Dwie kreski na teście zburzyły ten idealny obraz w zaledwie kilka sekund. Zamiast szukać pomocy, postanowiłam brnąć w kłamstwo, licząc, że jakoś dotrwam do końca egzaminów, ale los przygotował dla mnie zupełnie inny scenariusz.

Świat wokół mnie się zatrzymał

Wszystko kręciło się wokół maja. Od września w naszym domu nie mówiło się o niczym innym, jak tylko o egzaminach dojrzałości. Moja mama, kobieta o niespożytej energii i ogromnych ambicjach, traktowała moją maturę jak swój własny projekt życiowy. Sama musiała przerwać edukację w młodym wieku, dlatego za wszelką cenę chciała, abym ja zdobyła to, co jej umknęło. Prawo na renomowanej uczelni było celem, od którego nie było odwrotu. Moje biurko uginało się pod ciężarem repetytoriów, kolorowych zakreślaczy i notatek, a każdy mój dzień był zaplanowany co do minuty.

Byłam posłuszną córką. Uczyłam się dniami i nocami, zadowalając wszystkich wokół. Mój chłopak, Tomek, również był pochłonięty swoimi planami. Marzył o wyjeździe na politechnikę na drugi koniec kraju. Nasze rozmowy od dawna ograniczały się do wymiany informacji o postępach w nauce i marzeniach o niezależności, jaka miała nas czekać od października.

Wydawało mi się, że mam wszystko pod kontrolą, dopóki moje ciało nie zaczęło wysyłać sygnałów, których początkowo nie potrafiłam zrozumieć. Ogromne zmęczenie przypisywałam stresowi, a poranne mdłości tłumaczyłam nieregularnym odżywianiem i nadmiarem kawy. Kiedy jednak widok kalendarza stawał się coraz bardziej nieubłagany, postanowiłam kupić test, aby po prostu wykluczyć najbardziej absurdalną opcję.

Wynik poznałam w dusznej łazience galerii handlowej, z dala od czujnego wzroku mamy. Patrzyłam na ten mały plastikowy przedmiot, a świat wokół mnie całkowicie się zatrzymał. Gwar dobiegający z korytarza przypominał szum zepsutego radia, a moje serce biło tak mocno, że czułam ból w klatce piersiowej. Byłam w ciąży. Ja, wzorowa uczennica, duma rodziny, dziewczyna z perfekcyjnym planem na życie.

Czułam gorzki smak kłamstwa

Pierwszą myślą było wezwanie pomocy. Chciałam zadzwonić do Tomka, powiedzieć mu o wszystkim, rozpłakać się i zrzucić ten ciężar z ramion. Wybrałam nawet jego numer, ale kiedy usłyszałam sygnał, odłożyłam słuchawkę. Zrozumiałam, że to zniszczyłoby jego poukładany świat równie mocno, jak mój. A mama? Świadomość, że musiałabym spojrzeć w jej pełne nadziei oczy i powiedzieć, że prawo będzie musiało poczekać, była paraliżująca.

Postanowiłam milczeć. Wytłumaczyłam sobie, że do matury zostały zaledwie trzy tygodnie. Uznałam, że jeśli wytrzymam ten krótki czas, zdam egzaminy najlepiej jak potrafię, to potem wszystko się jakoś ułoży. Będę miała w ręku wyniki, a z nimi przynajmniej część zrealizowanego planu. Zaczęłam nosić obszerne, wełniane swetry, co w obliczu chłodnej i deszczowej wiosny nie budziło niczyich podejrzeń.

– Jesteś blada jak ściana – zauważyła moja przyjaciółka, Karolina, podczas jednej z przerw, jedząc kanapkę. – Zrób sobie przerwę od tych książek, bo nie dotrwasz do maja.

– To tylko zmęczenie – odparłam z wymuszonym uśmiechem, zaciskając dłonie pod ławką. – Jeszcze trochę i będziemy miały to z głowy.

– Odliczaj dni! W czerwcu jedziemy w góry, pamiętaj, zero nauki, tylko odpoczynek.

Kiwając głową, czułam w ustach gorzki smak kłamstwa. Karolina planowała beztroskie lato, podczas gdy ja każdego wieczoru leżałam w ciemności, zastanawiając się, jak poradzę sobie z nowym, nieznanym życiem, które rosło we mnie z każdym dniem. Moja samotność była ogromna. Otaczał mnie wianuszek ludzi, a jednak czułam się tak, jakbym żyła na bezludnej wyspie.

W domu gra pozorów trwała w najlepsze. Mama przynosiła mi ciepłe herbaty i przekąski, patrząc z dumą, jak pochylam się nad arkuszami.

– Wiem, że to trudny czas, ale zobaczysz, trud się opłaci – mówiła, gładząc mnie po włosach. – Będziesz najlepszą studentką.

– Robię co mogę, mamo – odpowiadałam drżącym głosem, czując, jak dławi mnie poczucie winy.

Od rana towarzyszył mi niepokój

Nadszedł maj. Kwitnące kasztanowce za oknem zwiastowały to, do czego przygotowywałam się przez całe liceum. Dzień egzaminu z języka polskiego był słoneczny i ciepły. Z samego rana założyłam białą koszulę i czarną spódnicę. Patrząc w lustro, zauważyłam, że ubranie leży inaczej niż zwykle, ale założyłam na wierzch luźniejszą marynarkę.

W drodze do szkoły czułam dziwny niepokój, znacznie różniący się od zwykłego, szkolnego stresu. Moje dłonie były zimne jak lód, a w głowie pulsował tępy ból. Przed budynkiem kłębił się tłum moich rówieśników. Wszyscy powtarzali ostatnie definicje, dyskutowali o możliwych motywach literackich i śmiali się nerwowo.

– Jak nastroje? – zapytał Tomek, podchodząc do mnie z uśmiechem. Był pewny siebie, gotowy na sukces.

– Chyba dobrze – skłamałam, odwracając wzrok. – Po prostu chcę mieć to już za sobą.

– Będzie świetnie, zobaczysz. Po południu idziemy to uczcić.

Weszliśmy na salę gimnastyczną, która tego dnia przypominała surową twierdzę. Rzędy ławek, zapach pasty do podłóg i grobowa cisza potęgowały napięcie. Zajęłam wylosowane miejsce. Komisja zaczęła rozdawać arkusze. Przez pierwsze kilkanaście minut szło mi całkiem dobrze, mechanicznie odpowiadałam na pytania, próbując skupić myśli wyłącznie na czytanym tekście.

Jednak po godzinie poczułam, że coś jest nie tak. Powietrze w sali wydawało się gęstnieć z każdą sekundą. Przeraźliwe gorąco uderzyło do mojej głowy, a przed oczami zaczęły tańczyć ciemne plamy. Spróbowałam wziąć głęboki oddech, ale zamiast ulgi, poczułam potężne mdłości. Ścisnęłam długopis tak mocno, że aż pobielały mi knykcie.

– Oddychaj, po prostu oddychaj – powtarzałam w myślach, ale moje ciało odmówiło posłuszeństwa.

Zimny pot zrosił mi czoło. Zrozumiałam, że nie dam rady napisać ani jednego słowa więcej. Wiedziałam, że jeśli natychmiast nie wyjdę, zemdleję na oczach całej szkoły. Podniosłam drżącą rękę. Nauczycielka podeszła do mnie niemal bezszelestnie.

– Czy coś się stało? – szepnęła, pochylając się nad moim stolikiem.

– Muszę wyjść, słabo mi – wydusiłam, z trudem łapiąc powietrze.

Nie miałam już siły kłamać

Nauczycielka pomogła mi wstać, a wychodząc z sali, czułam na sobie wzrok wszystkich obecnych. Droga do drzwi wydawała się nieskończenie długa. Gdy tylko przekroczyłyśmy próg i znalazłyśmy się na pustym, chłodnym korytarzu, nogi się pode mną ugięły. Usiadłam ciężko na ławce pod ścianą, ukrywając twarz w dłoniach.

– Zawołam pielęgniarkę i dyrektora – powiedziała nauczycielka, wyraźnie zaniepokojona. – Przyniosę ci wody. Zostań tutaj.

Siedziałam tam, słuchając echa jej kroków, wiedząc, że to koniec. Moja starannie budowana fasada właśnie runęła. Po chwili na korytarzu pojawiła się szkolna pielęgniarka, dyrektor, a tuż za nimi, o dziwo, moja mama. Jak się później okazało, była w okolicy szkoły, by przynieść mi szczęśliwy długopis, który w pośpiechu zostawiłam na blacie w kuchni. Usłyszawszy od woźnej, co się dzieje, wbiegła na piętro.

– Dziecko, co ci jest? – mama dopadła do mnie, łapiąc mnie za ramiona. Jej twarz była wykrzywiona w panice. – Przemęczyłaś się, wiedziałam, że za mało śpisz! Zadzwońmy na pogotowie, ona jest rozpalona.

– To na pewno stres egzaminacyjny – dodał dyrektor, próbując zachować spokój. – Zdarza się to każdego roku. Zrobimy przerwę, weźmiesz głęboki oddech...

Głosy nad moją głową mieszały się w jeden nieznośny hałas. Mama dotykała mojego czoła, pielęgniarka próbowała zmierzyć puls, a dyrektor tłumaczył procedury przerwania egzaminu. Czułam się jak w pułapce, osaczona przez ich troskę i oczekiwania. Nie miałam już siły kłamać. Napięcie, które gromadziłam w sobie od tygodni, nagle znalazło ujście.

– To nie jest stres! – krzyknęłam nagle, a mój głos poniósł się głośnym echem po pustym korytarzu.

Zapadła cisza. Trzy pary oczu wpatrywały się we mnie z niezrozumieniem. Oddychałam ciężko, a po moich policzkach płynęły gorące łzy.

– Nie pójdę na prawo, mamo – szlochałam, nie mogąc powstrzymać drżenia rąk. – Nie zdam teraz tej matury. Przepraszam, tak bardzo cię przepraszam.

– O czym ty mówisz? Kochanie, uspokój się, to tylko jeden egzamin, można go poprawić... – mama była całkowicie zdezorientowana.

– Nie rozumiesz! – przerwałam jej, podnosząc wzrok. Spojrzałam prosto w jej przerażone oczy. – Ja jestem w ciąży, mamo.

Korytarz nagle wydał się dziwnie cichy. Słowa, które tak długo dusiłam w sobie, zawisły w powietrzu, ciężkie i ostateczne. Dyrektor odchrząknął nerwowo i odwrócił wzrok, pielęgniarka cofnęła się o krok. Ale ja patrzyłam tylko na moją matkę. Widziałam, jak z jej twarzy odpływa kolor, a ręce, które przed chwilą gładziły moje ramiona, opadają bezwładnie. To był najgorszy moment mojego życia. Tajemnica wyszła na jaw w miejscu, w którym powinnam walczyć o swoją akademicką przyszłość, na oczach obcych ludzi.

Nie zdążyłam zdać matury

Reszta tamtego dnia minęła jak we mgle. Pamiętam, że dyrektor zaprosił nas do swojego gabinetu, by uniknąć ciekawskich spojrzeń uczniów, którzy lada chwila mieli skończyć egzamin. Opuściłyśmy szkołę w całkowitym milczeniu. Podróż samochodem do domu trwała w nieskończoność. Patrzyłam przez szybę na ulice, które znałam na pamięć, czując, że wszystko to należy do przeszłości.

W domu usiadłyśmy w kuchni. Spodziewałam się krzyku, wyrzutów, płaczu nad zrujnowanymi planami. Czekałam na słowa o tym, jak zawiodłam, jak zmarnowałam swój potencjał. Tymczasem mama siedziała po drugiej stronie stołu, wpatrując się w kubek zimnej herbaty.

– Od kiedy wiesz? – zapytała w końcu, a jej głos był nad wyraz spokojny.

– Od paru tygodni – szepnęłam, wbijając wzrok w blat. – Chciałam napisać matury, żeby cię nie zawieść. Myślałam, że dam radę to ukryć jeszcze przez kilka dni.

– Dziecko – westchnęła cicho, a po jej policzku spłynęła samotna łza. – Dlaczego mi nie powiedziałaś? Przecież ty musiałaś być z tym zupełnie sama.

Wtedy pękłam na dobre. Zrozumiałam, że w mojej pogoni za byciem idealną córką, zapomniałam, że po drugiej stronie jest osoba, która kocha mnie niezależnie od ocen i prestiżowych uczelni. Mama wstała, obeszła stół i po prostu mnie przytuliła. Płakałyśmy obie, zrzucając z siebie ciężar presji, który wspólnie budowałyśmy przez lata.

Tamtego dnia nie zdałam matury. Moje plany o studiowaniu prawa odeszły w niepamięć, a Tomek, kiedy poznał prawdę, zdecydował się wyjechać i realizować swoje marzenia z dala ode mnie. Nasze drogi się rozeszły, co bolało, ale ostatecznie przyniosło ulgę nam obojgu.

Oczekiwania ustąpiły miejsca rzeczywistości. Zrozumiałam, że życie nie jest idealnie naszkicowanym planem w kalendarzu. Czasami burzy nasze zamki z piasku po to, byśmy mogli zbudować na ich miejscu coś prawdziwego i stabilnego. Egzaminy mogę zdać w kolejnym roku, a uczelnia poczeka. Teraz jednak mam przed sobą zupełnie inny sprawdzian, do którego nie da się przygotować z repetytorium. I choć nie ma go w moich dawnych notatkach, wiem, że z pomocą najbliższych zdam go najlepiej, jak potrafię.

Oliwia, 19 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

