Pakowałam do walizki ulubioną błękitną sukienkę, wyobrażając sobie, jak pięknie będzie wyglądać w świetle świec, gdy on wreszcie uklęknie. To miał być wyjazd, który zapoczątkuje nowy, wspaniały rozdział naszej relacji. Zamiast tego, w jednej krótkiej chwili, wszystkie moje starannie budowane marzenia rozpadły się niczym domek z kart, a człowiek, któremu oddałam całe swoje serce i zaufanie, okazał się kimś absolutnie obcym.

Miałam nadzieję

Zawsze spędzaliśmy majówkę w Bieszczadach, ale tym razem czułam w kościach, że wydarzy się coś wielkiego. Jacek od kilku tygodni zachowywał się inaczej. Był tajemniczy, często wychodził z pokoju, żeby odebrać telefon, a kiedy pytałam, z kim rozmawia, uśmiechał się w ten swój uroczy, łobuzerski sposób i zmieniał temat. Moja przyjaciółka była absolutnie pewna, że chodzi o pierścionek.

– Mówię ci, on coś knuje – powiedziała z entuzjazmem, siedząc na brzegu mojego łóżka i obserwując, jak składam ubrania. – Pamiętasz, jak pytał mnie o rozmiar twojej dłoni pod pretekstem kupna rękawiczek na narty? Kto kupuje rękawiczki w połowie kwietnia?

– Przestań, bo jeszcze zapeszysz – zaśmiałam się, choć w głębi duszy czułam, że ma rację. – Zresztą, to nie ma znaczenia. Ważne, że w końcu odpoczniemy. Ostatnie miesiące były dla nas obojga niesamowicie trudne.

To była prawda. Jacek pracował w biurze architektonicznym mojego ojca. Tata, człowiek niezwykle wymagający i stanowczy, po latach prowadzenia firmy postanowił przejść na emeryturę. Proces przekazywania obowiązków trwał blisko pół roku. Jacek, jako główny projektant, walczył o pozycję dyrektora zarządzającego. Był to dla niego czas ogromnego stresu. Wspierałam go każdego dnia, parzyłam melisę po nocach, gdy ślęczał nad projektami i przekonywałam ojca, że nie znajdzie lepszego następcy. Moja niewielka pracownia florystyczna, którą prowadziłam, na ten czas zeszła na dalszy plan. Całe moje życie kręciło się wokół awansu Jacka.

Gdy miesiąc wcześniej tata wreszcie ogłosił swoją decyzję, mianując Jacka na stanowisko dyrektora, świętowaliśmy do białego rana. Myślałam, że teraz, gdy jego kariera jest zabezpieczona, wreszcie skupimy się na nas. Na założeniu rodziny, na budowie wymarzonego domu, którego plany leżały w naszej szufladzie od dwóch lat.

Liczyłam na więcej

Dojechaliśmy na miejsce późnym popołudniem. Domek z widokiem na połoniny wyglądał jak wyciągnięty z pocztówki. W powietrzu unosił się zapach sosnowego igliwia i wilgotnej ziemi. Jacek wypakował bagaże, ale unikał mojego wzroku. Tłumaczyłam sobie, że na pewno denerwuje się przed tym, co ma zamiar zrobić. Widziałam, że jest spięty, jego ruchy były nerwowe, a uśmiech rzadko gościł na twarzy.

Postanowiłam nie naciskać i dać mu przestrzeń. Przygotowałam pyszną kolację z produktów, które przywieźliśmy z miasta. Zrobiłam jego ulubiony makaron. Nakryłam do stołu na tarasie. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie fioletu i różu. To była wręcz filmowa sceneria. Założyłam błękitną sukienkę, poprawiłam włosy i wyszłam do niego, niosąc dzbanek ze świeżym sokiem pomarańczowym. Usiadł naprzeciwko mnie. Nie patrzył na jedzenie. Obracał tylko w dłoniach szklankę, wpatrując się w blat stołu.

– Smakuje ci? – zapytałam cicho, próbując przełamać narastającą, gęstą ciszę.

– Musimy porozmawiać – powiedział nagle.

Jego głos brzmiał obco. Był chłodny. Moje serce zabiło mocniej, ale wciąż żyłam w bańce swoich wyobrażeń. Myślałam, że za chwilę wstanie, obejdzie stół i wyciągnie małe, welurowe pudełeczko.

Wykorzystał mnie

– Oczywiście, kochanie – odpowiedziałam z uśmiechem, odkładając widelec. – O co chodzi?

Jacek wziął głęboki oddech, zamknął na chwilę oczy, po czym spojrzał prosto na mnie. Jego twarz była jak z kamienia.

– Odchodzę z firmy twojego ojca – powiedział powoli, dobierając słowa. – I wyjeżdżam z kraju.

Poczułam, jak powietrze z trudem przechodzi mi przez gardło. To nie miało żadnego sensu. Przecież dopiero co dostał awans, o który walczył miesiącami. Przecież tata powierzył mu dorobek swojego życia.

– Jak to odchodzisz? – byłam skołowana. – Przecież dopiero zostałeś dyrektorem. Tato ci zaufał. Co to znaczy, że wyjeżdżasz? Gdzie? Przecież mamy tu plany na dom.

– Ty masz plany – odparł zimno. – Od kilku miesięcy prowadziłem negocjacje z dużą zagraniczną korporacją architektoniczną. Zaproponowali mi stanowisko głównego partnera u nich. Ten awans otwiera drzwi, których normalnie bym nie sforsował.

Słowa docierały do mnie z opóźnieniem. Próbowałam ułożyć je w logiczną całość, ale mój umysł wzbraniał się przed zaakceptowaniem prawdy.

– Czyli... zostałeś w firmie taty tylko po to, żeby zdobyć wpis do CV? – zapytałam, czując, jak łzy zaczynają piec mnie pod powiekami. – Użyłeś go? Wykorzystałeś mnie?!

– To biznes – wzruszył ramionami, jakbyśmy rozmawiali o kupnie samochodu, a nie o życiu i zaufaniu mojej rodziny. – Twój ojciec i tak by to kiedyś sprzedał. A ja muszę myśleć o swoim rozwoju.

Zapadła cisza, którą przerywał tylko szum wiatru w koronach drzew. Zdałam sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Zabrakło w tym wszystkim słowa „my”.

– A co z nami? – mój głos drżał. – Co z naszym życiem?

Jacek odwrócił wzrok w stronę gór.

– Nie ma żadnego „my” – powiedział cicho, ale bardzo wyraźnie. – Zostałem z tobą, bo... było mi to na rękę. Twój ojciec nigdy nie dałby mi tej posady, gdybym nie był z jego córką. Jesteś cudowną osobą, ale nie jesteśmy dla siebie stworzeni. Potrzebuję kogoś, kto zrozumie mój świat. Kogoś, kto nie zadowala się układaniem kwiatów.

Nie rzucałam talerzami

Nigdy nie zapomnę jego twarzy w tamtej chwili. Nie było w niej wstydu, nie było poczucia winy. Była tylko chłodna kalkulacja i ulga, że wreszcie zrzucił z siebie ciężar udawania. Człowiek, którego kochałam, okazał się wyrachowanym aktorem. Z premedytacją wykorzystał moje uczucia i zaufanie mojego ojca, żeby zbudować sobie trampolinę do kariery. Nie krzyczałam. Nie rzucałam talerzami. Wstałam od stołu i weszłam do domku. W kompletnej ciszy zaczęłam z powrotem pakować rzeczy do walizki. Jacek próbował mnie zatrzymać, próbował tłumaczyć, że mogę zatrzymać mieszkanie, że on opłaci czynsz za kilka miesięcy do przodu. Brzmiał, jakby odprawiał nielojalnego pracownika z odprawą, a nie porzucał kobietę, z którą spędził cztery lata.

Wyszłam z domku, zostawiając go na tarasie. Wsiadłam do samochodu i odjechałam. Droga powrotna do domu trwała siedem godzin. To były najdłuższe godziny mojego życia. Jechałam w zupełnej ciemności, a w mojej głowie odtwarzał się każdy moment naszej relacji. Każde słowo, każdy gest, który teraz nabierał zupełnie innego znaczenia. Byłam tylko narzędziem w jego drodze na szczyt.

Najgorszy nie był mój własny ból, ale świadomość, że muszę o wszystkim powiedzieć tacie. Mój ojciec zbudował swoją firmę od zera. Był z niej niesamowicie dumny i w pełni zaufał człowiekowi, którego przyprowadziłam do domu. Kiedy następnego dnia rano stanęłam w drzwiach domu rodzinnego, tata od razu wiedział, że coś jest nie tak. Opowiedziałam mu wszystko, nie pomijając żadnego szczegółu. Widziałam, jak w jego oczach gaśnie blask. Czułam niewyobrażalne poczucie winy, choć to nie ja byłam oprawcą. Ojciec przez długi czas milczał, patrząc w okno. W końcu podszedł do mnie i mocno mnie przytulił.

– To nie twoja wina, dziecko – powiedział stanowczo. – Dałem się oszukać. Pozwoliliśmy mu wejść do naszego życia, bo patrzyliśmy na niego przez pryzmat dobrych intencji. Z firmą sobie poradzę, wrócę za stery na jakiś czas. Jednak ty musisz zadbać o siebie.

Nie miałam złudzeń

Firma ojca na szczęście przetrwała ten cios. Kontrakty, które Jacek miał nadzorować, zostały przekazane innemu zespołowi. Tata z ogromnym trudem i nakładem pracy odbudował to, co zostało nadwątlone nagłym odejściem głównego projektanta. Ja natomiast musiałam odbudować siebie. Przez pierwsze miesiące funkcjonowałam jak maszyna. Wstawałam rano, szłam do swojej pracowni florystycznej, mechanicznie układałam bukiety i wracałam do pustego mieszkania. Każdy kąt przypominał mi o nim. Wyrzuciłam wszystkie wspólne zdjęcia, plany naszego niedoszłego domu spaliłam w kominku u rodziców. Zmieniłam zamki w drzwiach. Gosia była przy mnie każdego dnia, zmuszając mnie do jedzenia, wychodzenia na spacery, do zwykłego, banalnego życia.

Z czasem ból zaczął tracić na intensywności, ustępując miejsca chłodnej akceptacji. Zrozumiałam, że tamta majówka nie była końcem mojego życia, choć w pierwszej chwili właśnie tak się czułam. Tamta majówka uratowała mnie przed życiem w iluzji. Gdyby Jacek zdobył się na to wyznanie po ślubie, koszty – te emocjonalne – byłyby znacznie wyższe.

Dziś, z perspektywy czasu, widzę tę sytuację Zupełnie inaczej. Skupiłam się na mojej pracowni. Zainwestowałam czas i energię w to, co kochałam robić. Zatrudniłam dwie nowe osoby, otworzyłam drugi punkt w centrum miasta. Przestałam żyć marzeniami kogoś innego, a zaczęłam realizować własne. Nauczyłam się doceniać to, kim jestem i co potrafię, nie uzależniając swojej wartości od pochwał mężczyzny. Zaufanie do ludzi odbudowuje się trudno, ale wiem, że nie pozwolę, by jeden wyrachowany człowiek zamknął mnie na resztę świata. Ta lekcja była brutalna, ale ukształtowała moją siłę.

Alicja, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

