Myślałam, że w pewnym wieku człowiek ma wreszcie prawo do odrobiny egoizmu. Kiedy całe życie poświęcasz innym, marzysz tylko o chwili ciszy na własnym kawałku ziemi. Nie spodziewałam się jednak, że moja odmowa wywoła prawdziwą burzę w rodzinie, a ja stanę się najgorszą teściową na świecie tylko dlatego, że zamiast roli darmowej opiekunki wybrałam własny spokój.

Zawsze byłam na każde zawołanie

Przez ostatnie pięć lat moje życie przypominało dobrze naoliwiony, choć nieco już wysłużony mechanizm. Kiedy na świat przyszła Zosia, a dwa lata później Kacperek, z radością przejęłam rolę babci na pełen etat. Mój syn Tomek i jego żona Sylwia oboje pracowali w dużych korporacjach, zawsze w biegu, zawsze spóźnieni, zawsze z telefonem przy uchu. Zrozumiałe było dla mnie, że potrzebują pomocy.

Odbierałam dzieci z przedszkola, gotowałam im domowe zupki, układałam do snu, gdy rodzice wracali późnym wieczorem. Nigdy nie narzekałam, bo rodzina zawsze była dla mnie priorytetem. Sama wychowywałam Tomka niemal w pojedynkę, więc doskonale wiedziałam, jak trudne bywa łączenie obowiązków zawodowych z domowymi. Czułam się potrzebna i to dawało mi napęd do działania.

Z czasem jednak zaczęłam zauważać, że moja pomoc przestała być traktowana jako przysługa, a stała się oczywistym obowiązkiem. Sylwia nawet nie pytała, czy mam czas. Po prostu dzwoniła i komunikowała mi swoje plany. Ja rezygnowałam z wyjść na kawę z dawnymi koleżankami z pracy, odwoływałam wizyty u fryzjera, a moje własne mieszkanie traktowałam jak hotel, w którym tylko spałam. Czułam, że z każdym miesiącem ubywa mi energii, a dni zlewają się w jeden niekończący się maraton obowiązków.

Dlatego rok temu podjęłam decyzję, która całkowicie zmieniła moją codzienność. Za oszczędności kupiłam niewielką działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym na obrzeżach miasta. To był mój mały azyl. Zarośnięty, zaniedbany kawałek ziemi z drewnianą altanką, w której pachniało starym drewnem i suszonymi ziołami. Postanowiłam, że to miejsce będzie tylko moje.

Powiedziałam głośno, co czułam

Zaledwie kilka dni przed długim majowym weekendem siedziałam w fotelu, przeglądając katalogi z nasionami. Wyobrażałam sobie, jak posadzę nowe odmiany pomidorów i przytnę krzewy malin. Właśnie wtedy zadzwonił mój telefon. Na ekranie wyświetliło się imię mojej synowej.

– Cześć mamo, dzwonię, żeby ustalić szczegóły na piątek – zaczęła Sylwia, nawet nie pytając, jak się czuję. Mówiła szybko, z charakterystyczną dla siebie pewnością w głosie. – Zosia i Kacper są spakowani. Przywieziemy ich z samego rana, bo Tomek zarezerwował nam fantastyczny wyjazd w góry. Tylko we dwoje. Cudownie, prawda?

Przez chwilę milczałam, analizując jej słowa. Oczekiwała, że z entuzjazmem przyjmę perspektywę spędzenia pięciu dni z rzędu z dwójką energicznych maluchów, podczas gdy ona będzie odpoczywać.

– Sylwia, obawiam się, że to niemożliwe – odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał łagodnie, ale stanowczo. – Mam na tę majówkę zupełnie inne plany.

Po drugiej stronie słuchawki zapadła głucha cisza. Słyszałam tylko urywany oddech synowej.

– Jakie plany? – zapytała w końcu, a w jej tonie pojawiła się wyraźna irytacja. – Przecież wiem, że nigdzie nie wyjeżdżasz.

– Jadę na działkę. Muszę przygotować grządki na nowy sezon, a rabarbar już pięknie obrodził. Chcę spędzić ten czas na świeżym powietrzu, pracując w ziemi.

Sylwia zaśmiała się krótko, choć nie było w tym śmiechu krzty wesołości.

– Żartujesz sobie ze mnie? – zapytała. – Mamy opłacony drogi wyjazd, a ty odmawiasz nam pomocy, bo wolisz spędzić majówkę wśród chwastów? Mamo, przecież to są twoje wnuki! Jak możesz przekładać grzebanie w brudnej ziemi nad własną rodzinę?

– Kocham Zosię i Kacpra najbardziej na świecie – odparłam, czując, jak drżą mi ręce. – Ale uprzedzałam was już miesiąc temu, że w długi weekend będę zajęta i nie możecie na mnie liczyć. Nie zapytałaś mnie o zdanie, zanim zrobiliście rezerwację.

– Bo nigdy wcześniej nie robiłaś problemów! – rzuciła z wyrzutem Sylwia. – Tomek z tobą porozmawia.

Rozłączyła się, nie czekając na moją odpowiedź. Zrobiło mi się ciężko na sercu, ale jednocześnie czułam dziwną ulgę. Po raz pierwszy od dawna powiedziałam na głos to, co czułam.

Chciałam tylko odrobiny szacunku

Nie minął kwadrans, a telefon zadzwonił ponownie. Tym razem dzwonił Tomek. Wiedziałam, że rozmowa z nim będzie trudniejsza. Zawsze miałam do niego słabość.

– Mamo, co ty wymyślasz? – zaczął bez wstępów, tonem pełnym pretensji. – Sylwia aż się popłakała. Przecież wiesz, jak ciężko pracujemy. Należy nam się chwila wytchnienia.

– Wam się należy, a mnie nie? – zapytałam cicho, patrząc na moje dłonie, na których wciąż widać było ślady po wczorajszym pieleniu grządek.

– Ale ty jesteś na emeryturze! Twój każdy dzień to wolny dzień – argumentował syn. – Działka nie ucieknie. Te twoje pomidory i rabarbary mogą poczekać kilka dni. Zresztą, co tam jest do robienia? Siedzisz tylko w tej budzie i słuchasz radia. Weźmiesz dzieciaki, pójdziecie na spacer do parku, kupisz im lody. Będą zachwycone.

Słuchając go, poczułam głęboki smutek. Mój własny syn zupełnie nie rozumiał, że moje życie również ma wartość. Że emerytura to nie jest czas oczekiwania w przedpokoju na dyspozycje od młodszych pokoleń. Przypomniałam sobie lata, kiedy on był mały. Jak zrywałam się o świcie, żeby zaprowadzić go do żłobka na drugim końcu osiedla, a potem biegłam do pracy. Nie miałam nikogo do pomocy. Moja mama odeszła bardzo wcześnie. Musiałam radzić sobie sama i dawałam radę.

– Tomek, pomagam wam przez cały rok. Odbieram dzieci, bawię się z nimi, zostaję, gdy mają katar i nie mogą iść do przedszkola. Robię to z miłości. Ale ten jeden, konkretny weekend postanowiłam przeznaczyć dla siebie. Działka to teraz moje miejsce. Mój odpoczynek.

– Sylwia ma rację – westchnął ciężko. – Zupełnie się zmieniłaś, odkąd kupiłaś ten kawałek pola. Wolisz jakieś chaszcze niż własne wnuki. Jesteś niesamowicie uparta.

– Nie uparta, synku. Zmęczona. I mam prawo do swojego czasu. Przemyślcie to. Możecie zabrać dzieci ze sobą, to też wspaniały czas na budowanie wspomnień.

Zakończyłam rozmowę, czując, jak po policzku spływa mi samotna łza. Nie chciałam konfliktu, chciałam tylko odrobiny szacunku dla moich potrzeb.

Tam znalazłam swój mały raj

Mimo trudnego wieczoru, w piątek rano spakowałam do wysłużonej torby prowiant, założyłam wygodne spodnie, grubszy sweter i pojechałam autobusem na działkę. Pogoda była cudowna. Słońce przyjemnie ogrzewało twarz, a powietrze pachniało budzącą się do życia naturą.

Kiedy otworzyłam skrzypiącą furtkę mojego ogrodu, od razu poczułam, jak opada ze mnie całe napięcie. Spojrzałam na ogromne, rozłożyste liście rabarbaru, które wyglądały jak miniaturowe zielone parasole. Obok nich pyszniły się krzewy piwonii, wypuszczające już grube, obiecujące pąki. Każda roślina tutaj była efektem mojej pracy.

Za siatką dostrzegłam pana Henryka, mojego sąsiada z działki obok. To siwy, pogodny mężczyzna, który stał się dla mnie prawdziwym oparciem w ogrodniczych zmaganiach. Pan Henryk spędzał na działce niemal każdy dzień, odkąd kilka lat wcześniej owdowiał. Jego ogród był niezwykle uporządkowany, pełen starannie poprzycinanych drzewek i równych rządek marchwi.

– Dzień dobry, pani Krystyno! – zawołał, opierając się na grabiach. – Widzę, że gotowa do pracy? Majówka zapowiada się wybornie.

– Dzień dobry, panie Henryku. O tak, planuję dzisiaj zrobić wielkie porządki na grządkach z warzywami – odpowiedziałam, podchodząc do płotu.

– Zauważyłem, że pani rabarbar rośnie jak szalony. Jeśli pani chce, mam świetny przepis na ciasto drożdżowe, które robiła moja żona. Proste, a smakuje znakomicie.

Ten drobny gest życzliwości sprawił, że uśmiechnęłam się szeroko. Rozmowy z Henrykiem zawsze były takie proste, pozbawione oczekiwań i roszczeń. Czasem wymienialiśmy się sadzonkami, innym razem po prostu siedzieliśmy na swoich leżakach, słuchając śpiewu ptaków. On rozumiał to, czego nie potrafiła pojąć moja synowa – że praca w ziemi to nie jest „grzebanie w brudzie”, ale prawdziwa terapia dla duszy. To możliwość obserwowania, jak z małego nasionka rodzi się życie.

To był desperacki ruch

Zabrałam się do pracy. Wyrywałam drobne chwasty, spulchniałam ziemię, a dłonie, mimo rękawiczek, pachniały wilgotną glebą. Czułam ogromną satysfakcję. Około południa, kiedy usiadłam na werandzie altanki z kubkiem gorącej herbaty z termosu, usłyszałam dźwięk silnika. Samochód zatrzymał się w pobliżu głównej bramy ogrodów działkowych. Nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie znajome głosy, które po chwili dobiegły z alejki.

– No ruszaj się, Kacper! Babcia na pewno tam jest.

Zamrugałam ze zdumienia, stawiając kubek na drewnianym stole. Zza zakrętu wyłoniła się Sylwia. Miała na sobie elegancki płaszcz, a w ręku ciągnęła małą walizkę na kółkach. Za nią szedł Tomek, trzymając za ręce Zosię i Kacpra. Dzieci wyglądały na zdezorientowane, ale gdy tylko mnie zobaczyły, ich twarze rozjaśniły się uśmiechem.

– Babciu! – zawołała Zosia, podbiegając do furtki.

Wyszłam im na spotkanie, wycierając dłonie w starą szmatkę. Byłam całkowicie zaskoczona.

– Co wy tutaj robicie? – zapytałam, patrząc na syna i synową.

Sylwia stanęła przed furtką z dumnie uniesioną głową.

– Przywieźliśmy dzieci – oświadczyła tonem nieznoszącym sprzeciwu. – Skoro nie chciałaś przyjechać do nas, uznaliśmy, że spędzą majówkę z tobą tutaj. Przecież jest ciepło, mogą bawić się na trawie. A my musimy już ruszać, mamy przed sobą długą drogę.

Spojrzałam na Tomka. Unikał mojego wzroku, wpatrując się w czubki swoich butów. Zrozumiałam, że to był desperacki ruch. Próba postawienia mnie przed faktem dokonanym. Myśleli, że nie będę miała wyjścia, że ulegnę pod presją, gdy zobaczę wnuki. Przez chwilę patrzyłam na radosne twarze Zosi i Kacpra. Moje serce wyrywało się do nich, ale rozum podpowiadał coś zupełnie innego. Jeśli teraz ustąpię, już nigdy nie odzyskam prawa do własnego życia. Moja przestrzeń i moje decyzje zawsze będą ignorowane.

Nie zamierzałam ustąpić

– Nie – powiedziałam w końcu cicho, ale bardzo wyraźnie.

– Słucham? – Sylwia zamrugała, jakby nie zrozumiała moich słów.

– Powiedziałam: nie. Nie wezmę dziś dzieci. Nie jestem na to przygotowana, nie mam tu warunków na kilkudniowy pobyt maluchów, a przede wszystkim – mówiłam wyraźnie, że ten weekend spędzam sama.

– Ale my mamy opłacony hotel! – wybuchła synowa, a jej twarz przybrała purpurowy odcień. – Zmarnujemy pieniądze! Zrobisz to własnemu synowi?

– To wy podjęliście ryzyko, ignorując moje słowa – odpowiedziałam, patrząc jej prosto w oczy. – Jesteście rodzicami. Zabierzcie dzieci ze sobą w góry. Świeże powietrze dobrze im zrobi.

– Mamo, proszę cię... – zaczął Tomek, wreszcie podnosząc wzrok. – Przestań się upierać.

– Tomku, kocham cię, ale nie pozwolę, byście traktowali mnie jak darmową usługę, którą można zamówić i odwołać wedle kaprysu. Moja odpowiedź brzmi nie.

Sylwia chwyciła walizkę tak mocno, że aż zbielały jej knykcie.

– Jesteś po prostu egoistką – syknęła przez zaciśnięte zęby. – Przez ciebie nasza majówka jest zrujnowana. Chodźcie, dzieci, babcia woli swoje chwasty od was.

Zosia spojrzała na mnie smutno, nie do końca rozumiejąc sytuację. Uśmiechnęłam się do niej ciepło i posłałam jej całusa.

– Babcia bardzo was kocha. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu, upiekę dla was ciasto – powiedziałam spokojnie.

Tomek wziął dzieci za ręce. Bez słowa pożegnania odwrócili się i odeszli w stronę samochodu. Sylwia szła przodem, wyraźnie wzburzona.

Zaczęłam naprawdę żyć

Stałam przy furtce, dopóki dźwięk silnika nie ucichł w oddali. Moje dłonie lekko drżały, a w klatce piersiowej czułam dziwny ucisk. To nie było łatwe. Przez ułamek sekundy zastanawiałam się, czy nie popełniłam straszliwego błędu. Przecież to moja rodzina. Może powinnam była ustąpić dla świętego spokoju? Wtedy zza płotu dobiegł mnie głos pana Henryka.

– Widzę, że odwiedziny były dość krótkie, pani Krystyno.

Spojrzałam na niego. Nie zadawał pytań, nie oceniał. W jego oczach widziałam po prostu ludzkie zrozumienie.

– Tak, panie Henryku. Czasami trzeba wyznaczyć granice, nawet jeśli to boli – odpowiedziałam, biorąc głęboki oddech.

– Mądrze pani mówi. Człowiek całe życie coś komuś daje. Warto czasem dać coś sobie. A teraz zapraszam do mnie na ten przepis na ciasto. Trzeba zebrać pani rabarbar.

Reszta dnia upłynęła mi w niesamowitym spokoju. Wróciłam do pracy na grządkach z nową energią. Wycięłam najgrubsze, czerwone łodygi rabarbaru. Po południu, w mojej małej, działkowej kuchence przygotowałam proste ciasto według wskazówek sąsiada. Zapach pieczonych owoców z kruszonką wypełnił całą altankę i rozniósł się po okolicy.

Pod wieczór zasiedliśmy z panem Henrykiem na werandzie. Na małym, turystycznym stoliku postawiłam talerzyki z parującym jeszcze ciastem. Piliśmy ziołową herbatę ze świeżej mięty, którą rano zerwałam prosto z ziemi. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na ciepłe, złote kolory. Słuchałam śpiewu kosów i szumu liści na wietrze.

Pomyślałam o Tomku i Sylwii. Zapewne właśnie dojeżdżali w góry. Wiedziałam, że przed nami długa rozmowa i trudny proces naprawiania relacji, na zupełnie nowych zasadach. Ale po raz pierwszy nie czułam z tego powodu strachu.

Odgryzłam kawałek ciasta. Słodycz kruszonki idealnie przełamywała kwaskowaty smak rabarbaru. Synowa uważała, że marnuję tu czas wśród chwastów. A ja właśnie wtedy, siedząc w starym fotelu z urobionymi dłońmi, czułam, że wreszcie, po wielu latach, zaczęłam naprawdę żyć. Wybrałam siebie i okazało się, że to wcale nie jest koniec świata. To był dopiero początek mojej upragnionej, pięknej wolności.

Krystyna, 62 lata

są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

