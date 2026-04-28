Gdybym mogła cofnąć czas, podjęłabym wtedy inną decyzję. Teraz już wiem, że mieszkanie ze starszymi osobami, gdy samemu jest się młodym, to nie najlepsze rozwiązanie. Że młode małżeństwo powinno mieć swój własny kąt, którego nie powinno dzielić z rodzicami. Teraz, gdy jestem bogatsza o życiowe doświadczenia, nie powtórzę już starych błędów. I nie ugnę się, nawet pod naciskiem męża i jego matki.

Przystaliśmy na propozycję teściowej

Początki związku z Karolem były cudowne. Motyle w brzuchu i romantyczne randki wypełniały moją codzienność. Szybko jednak zderzyliśmy się z szarą rzeczywistością. Gdy tylko zrozumieliśmy, że łączy nas coś więcej i zaczęliśmy planować wspólną przyszłość, proza życia dała o sobie znać. Nie było nas stać na zakup mieszkania, a wynajem wiązał się z wysokimi opłatami.

Wtedy do akcji wkroczyła moja teściowa, Ludmiła. Zaoferowała nam pokój w jej domu. Mieliśmy tylko w niewielkiej części dorzucić się do opłat, dzięki czemu odpadał drogi czynsz, kredyt czy koszty najmu. Do pomysłu mieszkania z teściami podchodziłam sceptycznie, ale matematyka nie pozostawiała złudzeń. To było dla nas zbawienie, jeśli chcieliśmy zamieszkać razem i w przyszłości pójść na swoje.

Doszliśmy do wniosku, że dzięki temu uda nam się sporo zaoszczędzić na wkład własny i w końcu kupić własne mieszkanie. Byłam głucha na przestrogi koleżanek, które uprzedzały mnie, że życie z teściową pod jednym dachem może mnie słono kosztować i wcale nie chodziło o rachunki. Starałam się jednak nie dopuszczać do siebie pesymistycznych myśli, które już wkrótce miały zamieć się w rzeczywistość.

Nie mieliśmy serca jej odmówić

Już od początku między nami zaczęło zgrzytać. Na początku cieszyłam się, że będziemy mieli dużo swobody, bo Ludmiła oddała nam do dyspozycji pomieszczenie na poddaszu. Szybko jednak okazało się, że moja teściowa zawsze ma ostatnie słowo. Jeszcze zanim się wprowadziliśmy, planowałam, jak urządzę nasz pokoik. W głowie miałam wizję minimalistycznego wnętrza utrzymanego w modnej bieli i szarościach. Kiedy jednak zjawiliśmy się na miejscu, moim oczom ukazał się zgoła inny widok.

Ściany poddasza były pomalowane na wściekle pomarańczowy kolor, w oknach wisiały koronkowe zazdrostki, a na parapecie stały sztuczne kwiaty.

– Wszystko już dla was przygotowałam – powiedziała teściowa z szerokim uśmiechem. – Mam nadzieję, że wam się podoba.

– Tak, jest wspaniale, mamo – odpowiedział Karol, a ja nie byłam w stanie wydusić z siebie słowa.

Pomyślałam, że ta kobieta ma swoje lata i swój styl, w którym urządzony był jej dom, więc nie chciałam w to ingerować. Niestety, na tym jej despotyczne zapędy się nie skończyły. Decydowała o tym, co jemy i jak spędzamy wolny czas. Wypełniała lodówkę rzeczami, za którymi nie przepadaliśmy, ale wypadało nam partycypować w kosztach. Prosiła o pomoc w drobnych naprawach i pracach w ogrodzie, a my nie mieliśmy serca odmówić.

Z czasem to na mnie spadło przygotowywanie obiadów dla całej rodziny. Do tego doszły dodatkowe koszty związane z remontami, które rzekomo akurat musiała przeprowadzić. Najpierw to była łazienka, która faktycznie wymagała renowacji, ale potem doszła garderoba, oranżeria, a nawet nowa pergola w ogrodzie. Korzystaliśmy z całego domu i obejścia, więc wstyd było się nie dorzucać do tych prac.

Miarka się przebrała

Czułam się jak bankomat i służąca w jednym. Starałam się nie skarżyć na zaistniałą sytuację, ale z każdym kolejnym pomysłem teściowej, czułam, jak zalewa mnie coraz większa fala frustracji. Czarę goryczy przelała jej propozycja dotycząca renowacji kostki brukowej na podjeździe do garażu.

– Sąsiadka poleciła mi świetnego fachowca, który zrobi to po kosztach – powiedziała pewnego dnia Ludmiła. – Podzielimy się po połowie, wystarczy tylko kilka tysięcy.

Otworzyłam oczy ze zdumienia. To fakt, ze czasem korzystaliśmy z garażu i podjazdu, ale on wcale nie był w złym stanie. Poza tym zwyczajnie nie mieliśmy takich pieniędzy. To znaczy mieliśmy, ale musielibyśmy naruszyć oszczędności, które odkładaliśmy na wkład własny, a tego nie chcieliśmy robić.

– Mamo, nie stać nas na to – wyznał szczerze Karol. – Wiesz, że zbieramy na mieszkanie i jesteśmy już blisko celu.

– Ale na razie mieszkacie tutaj. Może po prostu weźmiecie kredyt? – spytała teściowa bez ogródek.

– Planujemy go wziąć na mieszkanie, więc nie chcemy teraz obciążać naszej historii kredytowej – wtrąciłam się. – Poza tym mieszkamy tu tylko tymczasowo, nie będziemy wiecznie korzystać ani z podjazdu, ani z pergoli. Niedługo planujemy się wyprowadzić.

– Jednak w tej chwili korzystacie ze wszystkiego, co oddałam do waszej dyspozycji. To chyba oczywiste, że partycypujecie w kosztach – oburzyła się Ludmiła.

– W niezbędnych kosztach, mamo – poprawił matkę Karol. – Nie stać nas nas na opłacanie twoich zachcianek.

– W takim razie może naprawdę powinniście się wyprowadzić, bo ten układ chyba nikomu już nie odpowiada – smutno stwierdziła teściowa i zostawiła nas samych.

Wciąż byłam czujna

Po tej chłodnej wymianie zdań nie zastanawialiśmy się zbyt długo. Złożyliśmy wniosek o przyznanie kredytu i znaleźliśmy ofertę sprzedaży mieszkania w odległej od teściowej dzielnicy. Lokum było niewielkie i urządzone w niezbyt wysokim standardzie, ale nam to wystarczało. Wyprowadziliśmy się od Ludmiły po dwóch miesiącach.

Po wyprowadzce nie było nam łatwo. Co prawda w końcu trafiliśmy na swoje, ale wysokie raty kredytu dawały nam się we znaki. Zacisnęliśmy zęby i braliśmy dodatkowe zlecenia, by jakoś przetrwać. Z czasem udało nam się wyjść na prostą. Pobraliśmy się i zaczęliśmy planować powiększenie rodziny.

Relacje z teściową były chłodne, wręcz oficjalne. Pojawiła się na naszym ślubie, ale tylko po to, żeby złożyć nam życzenia i wrócić do domu. Czułam, że Karol ma z tym problem i że go to boli. Dla jego dobra i świętego spokoju próbowałam odnowić nasze kontakty. Częściej zapraszałam Ludmiłę do domu, a kiedy urodziłam córkę, zależało mi, żeby miała dobre relacje z babcią.

Sytuacja powoli wracała do normy i w końcu zaczęliśmy przypominać normalną, kochającą się rodzinę. Ja jednak pamiętałam, jak wyglądało moje życie z teściową pod jednym dachem. I wbrew oczekiwaniom Ludmiły czas nie uśpił mojej czujności.

Pozostałam nieugięta

W zeszłym miesiącu Karol powiedział, że wróci z pracy trochę później, bo po drodze musi wstąpić do mamy. Twierdził, że Ludmiła ma dla niego jakąś propozycję. Początkowo tylko wzruszyłam ramionami, ale wkrótce zaczął we mnie narastać niepokój. Karol wrócił do domu bardzo późno.

– I co słychać u mamy? – zapytałam niewinnie, choć szykowałam się na złe wieści.

Dostrzegłam jego grobowy nastrój i poważną minę. Nigdy nie potrafił przede mną udawać.

– A, nic specjalnego – odpowiedział, nawet na mnie nie patrząc. – Mama ostatnio źle się czuje, wiesz, wiek daje o sobie znać…

– Tak, w jej wieku to zrozumiałe – odpowiedział i zamyśliłam się przez chwilę. – I co w związku z tym?

– Mama chciałaby zamieszkać z nami – wypalił nagle. – Nie daje już rady zajmować się całym domem. Zaproponowała, że możemy go sprzedać i kupić za to większy apartament, może dwupoziomowy, w lepszej lokalizacji…

– Karol, czy ty siebie słyszysz? – spytałam z niedowierzaniem. – Przecież wiesz, jak to wyglądało, gdy mieszkaliśmy razem.

– Ale to było już dawno temu, mama się zmieniła – próbował mnie przekonać. – Poza tym dzięki temu będziemy mogli spłacić kredyt.

– Wolę płacić kredyt i być na swoim, mając święty spokój, niż mieszkać z twoją matką – powiedziałam bez ogródek. – Pomogłabym jej, gdyby nie było wyjścia, ale ona nie jest w złej sytuacji. Może sprzedać dom i kupić mieszkanie, nawet na naszym osiedlu. Moglibyśmy ją odwiedzać i jej pomagać. Stać ją też na opiekę. Nie musimy od razu zamieszkać razem. Poza tym, mamy małe dziecko. To na naszej córce powinniśmy się skupić w pierwszej kolejności, a nie na fanaberiach twojej matki.

Karol spuścił głowę i zamyślił się.

– Może masz rację, ona przecież wciąż dobrze sobie radzi – przyznał mi rację. – Wydaje mi się, że czuje się samotna i boi się o przyszłość.

– Karol, nie zostawimy jej samej. Ale nie widzę powodu, żeby teraz z nią mieszkać, zwłaszcza po tym, jak to wyglądało wcześniej.

Po naszej rozmowie moje relacje z teściową nieco się ochłodziły. Wciąż nas odwiedzała, ale widziałam, że chowa urazę. Mimo to pozostałam nieugięta. Nie zamierzam powtórzyć błędu, który kiedyś kosztował mnie tyle nerwów.

Dorota, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

