Ten pierwszy wielkanocny poranek bez babci miał być tylko smutnym obowiązkiem, próbą zatrzymania gasnących wspomnień. Od rana chodziłem spięty, nie mogąc sobie znaleźć miejsca. Mimo to nie sądziłem, że chwila nieuwagi na przystanku autobusowym i pomylony wiklinowy koszyczek sprawią, że moje życie nabierze zupełnie nowych, wiosennych barw, a dojmująca pustka w sercu zacznie się wypełniać.

Brakowało w nim jej krzątaniny

Poranek przywitał mnie rześkim, wiosennym powietrzem wpadającym przez uchylone okno. Stanąłem w kuchni, opierając dłonie o chłodny blat, i przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w pusty wiklinowy koszyczek. Zawsze robiliśmy to razem. Babcia wyciągała z kredensu swoją ulubioną, ręcznie haftowaną serwetkę z delikatnym, niebieskim szlaczkiem, a ja układałem wewnątrz chleb, sól i małego, cukrowego baranka. W tym roku musiałem poradzić sobie sam.

Starałem się odtworzyć każdy jej ruch. Wyłożyłem dno białą koronką, starannie ułożyłem kawałek chleba domowego wypieku, a obok niego umiejscowiłem mały pojemniczek z pieprzem i solą. Kiedy wkładałem do środka barwione w łupinach cebuli jajka, poczułem ukłucie w klatce piersiowej. Dom wydawał się nienaturalnie cichy. Brakowało w nim jej krzątaniny, cichego nucenia i ciepłego uśmiechu. Przykryłem wszystko tą samą, starą serwetką z niebieskim haftem, która pachniała jeszcze lawendowym mydłem z jej szafy. To był mój jedyny fizyczny łącznik z przeszłością, talizman, który miał mi dodać otuchy w ten trudny dzień.

Wziąłem głęboki oddech

Droga do kościoła dłużyła mi się niemiłosiernie. Słońce przyjemnie grzało w twarz, a na drzewach pojawiały się pierwsze, nieśmiałe pąki, ale ja czułem się, jakbym utknął w jakiejś szarej bańce. Wszędzie dookoła mijały mnie roześmiane rodziny, rodzice trzymający za ręce uśmiechnięte dzieci z malutkimi koszyczkami. Kiedyś też byłem takim dzieckiem, dumnie niosącym swoją święconkę tuż obok babci.

Dziedziniec przed kościołem był wypełniony po brzegi. Zająłem miejsce z samego brzegu, stawiając koszyczek na murku. Kiedy ksiądz przechodził z kropidłem, a krople święconej wody spadły na moją haftowaną serwetkę, zamknąłem na moment oczy. Prawie mogłem poczuć zapach perfum babci i usłyszeć jej szept. Wziąłem głęboki oddech i postanowiłem wracać do domu. Obowiązek został spełniony, tradycji stało się zadość.

Po wyjściu za bramę kościelną skierowałem się na pobliski przystanek autobusowy. Drewniana ławka była prawie pusta. Usiadłem na jednym z jej końców, stawiając swój koszyczek tuż obok siebie. Chwilę później na przystanek podeszła młoda dziewczyna. Miała na sobie jasny, wiosenny płaszcz i promieniowała jakimś niezwykłym spokojem.

Usiadła w niewielkiej odległości ode mnie, a swój koszyczek postawiła na wolnym miejscu między nami. Zerknąłem na nią ukradkiem. Wyglądała na zamyśloną, wpatrywała się w rozkład jazdy wiszący na wiacie. Jej koszyczek był uderzająco podobny do mojego. Klasyczna, ciemna wiklina, a na wierzchu nieskazitelnie biała, koronkowa serwetka, swobodnie opadająca na boki. Wiatr delikatnie poruszał materiałem, a ja wróciłem do swoich myśli, wspominając minione święta.

Nie miałem pojęcia, o co jej chodzi

Mój autobus zawsze miał opóźnienia, więc kiedy nagle wyłonił się zza rogu zaledwie kilka minut po czasie, byłem całkowicie zaskoczony. Kierowca zatrzymał pojazd i gwałtownie otworzył drzwi, a do środka zaczął wpychać się spory tłumek ludzi, który nagle zebrał się na przystanku.

Działałem automatycznie. Wyrwany z głębokiego zamyślenia, zerwałem się z ławki, chwyciłem za ucho koszyczka leżącego tuż obok mnie i szybkim krokiem wszedłem po schodkach do zatłoczonego pojazdu. Udało mi się zająć miejsce przy oknie. Gdy autobus powoli ruszał, spojrzałem jeszcze raz na przystanek. Dziewczyna w jasnym płaszczu stała przy ławce, rozglądając się z wyraźnym zdezorientowaniem. Nie miałem pojęcia, o co jej chodzi. Byłem po prostu wdzięczny, że udało mi się wsiąść i zaraz będę w swoim cichym domu.

Przekroczyłem próg mieszkania, zdjąłem buty i od razu skierowałem się do kuchni. Postawiłem koszyczek na stole, chcąc wyjąć z niego święconkę i schować ją do lodówki. Kiedy moja dłoń spoczęła na białym materiale, nagle zamarłem. Poczułem, że coś jest nie tak. Tkanina w dotyku była inna, bardziej sztywna. Szybko podniosłem materiał. Serwetka nie miała niebieskiego haftu. Była zupełnie czysta, ozdobiona jedynie drobną, fabryczną koronką na brzegach.

Zajrzałem do środka. Zamiast moich barwionych w cebuli jajek, leżały tam przepiękne, ręcznie malowane pisanki w pastelowych kolorach. Zamiast cukrowego baranka był mały, drewniany zajączek i tabliczka wykwintnej czekolady.

— Co ja narobiłem... — wyszeptałem do siebie. — To nie jest mój koszyk.

Nie chodziło o jedzenie. Chodziło o serwetkę babci. To była ostatnia rzecz, jaką po niej miałem, przedmiot przesiąknięty historią i wspomnieniami. A ja, w swoim bezmyślnym pośpiechu, po prostu go komuś zabrałem, zostawiając w zamian czyjąś własność.

Opublikowałem post i czekałem

Siedziałem w kuchni, wpatrując się w ten obcy koszyk, i czułem, jak w oczach zbierają mi się łzy. Byłem wściekły na własną głupotę. Nagle przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Sięgnąłem po telefon i otworzyłem lokalną grupę społecznościową naszego osiedla. Często ludzie wrzucali tam informacje o zgubionych kluczach czy dokumentach.

Zacząłem pisać post, uderzając nerwowo palcami w ekran: „Bardzo nietypowa sprawa. Dziś rano na przystanku przy kościele przez pomyłkę zabrałem nie swój koszyczek wielkanocny. Zostawiłem swój. W środku była dla mnie bezcenna, pamiątkowa serwetka. Błagam o kontakt osobę, która ma mój koszyk”.

Opublikowałem post i czekałem. Minuty ciągnęły się jak godziny. Odświeżałem stronę co kilkanaście sekund. Po upływie pół godziny telefon zawibrował. Pod moim postem pojawił się komentarz.

„Chyba mamy problem do rozwiązania. Mam twój koszyczek z niebieską serwetką. A ty masz mojego drewnianego zająca. Spotkajmy się w parku obok kościoła za godzinę”.

Kiedy dotarłem do parku, dostrzegłem ją niemal od razu. Siedziała na ławce pod rozłożystym drzewem kwitnącej wiśni. Jej jasny płaszcz odcinał się na tle zieleni. Na kolanach trzymała mój koszyczek. Podszedłem bliżej, czując ogromną ulgę, ale jednocześnie ogromny wstyd.

— Przepraszam najmocniej, to wszystko przez mój potworny pośpiech — zacząłem, podając jej zgubę. — Nawet nie wiesz, jak bardzo mi wstyd.

— Ulżyło mi, kiedy zobaczyłam twój wpis — odpowiedziała z ciepłym uśmiechem, wstając z ławki. — Przyznam szczerze, że bałam się, że już nigdy nie odzyskam swoich malowanych pisanek. Siedziałam nad nimi wczoraj do późna.

Wymieniliśmy się koszyczkami. Od razu podniosłem brzeg materiału i zobaczyłem znajomy, niebieski haft. Wypuściłem z płuc powietrze, o którym nawet nie wiedziałem, że je wstrzymuję.

— Naprawdę myślałem, że straciłem najważniejszą pamiątkę — wyznałem cicho, przesuwając palcem po materiale. — Ta serwetka należała do mojej babci. Niedawno odeszła, a to były moje pierwsze święta bez niej. Cały ten koszyczek to była próba zachowania tego, czego już nie ma.

Dziewczyna spojrzała na mnie ze zrozumieniem i nagłą łagodnością w oczach.

— Rozumiem to doskonale — powiedziała cicho. — Mam na imię Kinga. I wiesz co? Myślę, że twoja babcia musiała mieć niezłe poczucie humoru, skoro zaaranżowała nam taką zamianę w ten szczególny dzień.

Babcia gdzieś tam jest

Zamiast po prostu się pożegnać i rozejść w swoje strony, spędziliśmy w tym parku kolejne dwie godziny. Spacerowaliśmy alejkami, trzymając w dłoniach nasze odzyskane koszyczki. Opowiedziałem Kindze o babci, o jej wypiekach i o tym, jak bardzo mi jej brakuje. Ona opowiedziała mi o swojej pasji do rękodzieła i o tym, że święta spędza sama, bo jej rodzina mieszka na drugim końcu kraju.

Okazało się, że mamy ze sobą znacznie więcej wspólnego niż tylko podobne koszyki ze święconką. Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, oboje czuliśmy, że to przypadkowe spotkanie nie było tylko zwykłą pomyłką. Umówiliśmy się na wielkanocne śniadanie następnego dnia. Po raz pierwszy od wielu tygodni poczułem, że ciężar w mojej piersi znika. Ten dzień miał być najsmutniejszym dniem w moim życiu, pełnym samotności i tęsknoty. Zamiast tego, głupi błąd na przystanku przyniósł mi coś niezwykłego. Wracając do domu z odpowiednim koszyczkiem w dłoni, spojrzałem w niebo i uśmiechnąłem się szeroko. Wiedziałem, że babcia gdzieś tam jest i z pewnością jest bardzo zadowolona z tego, jak to wszystko się potoczyło.

Fabian, 24 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

