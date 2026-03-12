Biegłam, by uciec przed monotonią codzienności, a wpadłam prosto w ramiona kogoś, kto tę codzienność zamienił w bolesny spektakl. Zapach kwitnących kasztanowców już zawsze będzie mi się kojarzył nie z maturami czy początkiem lata, ale z kłamstwem, które smakowało lepiej niż jakakolwiek prawda. Myślałam, że to przeznaczenie postawiło go na mojej drodze, podczas gdy ja byłam jedynie kolejnym punktem do odhaczenia na jego liście. To miał być początek wielkiej miłości, a stał się lekcją, której nigdy nie zapomnę.

W jego oczach była autentyczna troska

Pamiętam ten dzień, jakby wydarzył się przed chwilą. Był początek maja, powietrze w parku pachniało wilgotną ziemią i słodką wonią rozkwitających pąków. Zazwyczaj biegałam ze słuchawkami w uszach, odgradzając się od świata murem podcastów o rozwoju osobistym, ale tego ranka bateria w moim telefonie odmówiła posłuszeństwa. Zostałam sam na sam z własnym oddechem i rytmicznymi uderzaniami butów o alejkę. Byłam zamyślona. W pracy czekał mnie trudny projekt — kampania reklamowa dla klienta, który wciąż zmieniał zdanie, a w domu cisza, która z każdym rokiem stawała się coraz głośniejsza.

Wtedy to się stało. Skręcałam ostro przy starej fontannie, nie widząc, że ktoś nadbiega z naprzeciwka. Zderzenie było nieuniknione. Straciłam równowagę, poczułam piekący ból w kolanie i szorstkość żwiru pod dłońmi.

— Najmocniej przepraszam! — Usłyszałam głęboki, przejęty głos.

Kiedy podniosłam wzrok, zobaczyłam wyciągniętą w moim kierunku dłoń. Mężczyzna wyglądał jak z katalogu odzieży sportowej, ale w jego oczach była autentyczna troska. Miał ciemne włosy, lekko potargane wiatrem, i uśmiech, który momentalnie rozbroił moją irytację.

— Nic się pani nie stało? To moja wina, zagapiłem się na te kasztanowce — powiedział, pomagając mi wstać.

— Chyba będę żyć — mruknęłam, otrzepując legginsy z pyłu. — Ale moje ego trochę ucierpiało.

Zaśmiał się. To był dźwięk, który sprawił, że zapomniałam o pulsującym kolanie. Przedstawił się jako Darek. Nie Marek, nie Piotr, ale Darek. To imię brzmiało wtedy dla mnie tak dystyngowanie. Zaproponował, że odprowadzi mnie do ławki, żebyśmy mogli sprawdzić, czy nie potrzebuję pomocy medycznej. Oczywiście, nic mi nie było, ale siedzieliśmy tam przez dwadzieścia minut, rozmawiając o bieganiu, o pogodzie i o tym, jak rzadko ludzie patrzą sobie w oczy w tym wielkim mieście.

Kiedy się żegnaliśmy, rzucił niby od niechcenia:

— Biegam tu codziennie o siódmej. Może jutro będziesz bardziej uważać na zakrętach?

To nie była prośba o numer telefonu, ale wyzwanie. A ja, wbrew rozsądkowi, poczułam, że chcę je podjąć. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że słowo „wyzwanie” w słowniku Darka ma zupełnie inne znaczenie niż w moim.

Beata była sceptyczna

Następnego dnia byłam w parku o szóstej pięćdziesiąt. Czułam się jak nastolatka, która szykuje się na pierwszą randkę, choć miałam na sobie tylko stary dres i nie zrobiłam makijażu. Darek pojawił się punktualnie. Uśmiechnął się na mój widok, jakby czekał na mnie od lat. Zaczęliśmy biegać razem. Początkowo w milczeniu, dostosowując do siebie tempo, potem coraz częściej rozmawiając. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów. On pracował w branży IT, ale z pasją opowiadał o architekturze, którą ja uwielbiałam fotografować amatorsko.

— Sylwia, masz oko do detali — powiedział pewnego razu, gdy pokazałam mu zdjęcie gzymsu na jednej z kamienic w centrum. — Większość ludzi patrzy pod nogi, a ty patrzysz w górę. To rzadka cecha.

Te słowa działały na mnie jak balsam. W mojej pracy, w agencji reklamowej, ciągle słyszałam, że muszę być bardziej konkretna, bardziej przyziemna. Moja szefowa, kobieta o temperamencie huraganu, nieustannie podcinała mi skrzydła, twierdząc, że moje pomysły są zbyt artystyczne, a za mało sprzedażowe. Darek był jej przeciwieństwem. Słuchał moich narzekań na biurową politykę z cierpliwością mnicha.

— Nie możesz pozwolić, żeby zgasili twój blask — mówił, gdy robiliśmy rozciąganie przy barierkach nad rzeką. — Jesteś wyjątkowa.

Wątek mojej pracy przeplatał się z naszymi spotkaniami. Im trudniej było w biurze, tym bardziej uciekałam w te poranne biegi. Darek stał się moim azylem. Kiedy moja przyjaciółka, Beata, pytała, co u mnie, odpowiadałam tylko: „Jest dobrze, chyba kogoś poznałam”.

Beata była sceptyczna. Znałyśmy się od studiów i przeżyła ze mną niejeden zawód miłosny.

— Tylko powoli, Sylwia — ostrzegała, mieszając łyżeczką swoją latte. — Facet z parku? To brzmi jak z taniej komedii romantycznej. Sprawdź go chociaż w mediach społecznościowych.

— Nie ma go tam — odparłam szybko, może zbyt defensywnie. — Mówił, że ceni prywatność. Że życie toczy się w realu, a nie na ekranie.

Dla mnie to był dowód jego dojrzałości. Dla Beaty — czerwona flaga. Ale kto słucha głosu rozsądku, gdy serce bije w rytmie maratończyka na ostatniej prostej?

Ironia losu

Minął miesiąc. Nasze relacje przestały ograniczać się do parku. Zaczęliśmy chodzić na kawę, do kina, na długie spacery po starym mieście. Darek był idealny. Otwierał przede mną drzwi, pamiętał, że nie lubię cynamonu, i zawsze pytał, jak minął mi dzień. Jednak były momenty, drobne rysy na tym idealnym szkle, które powinnam zauważyć. Czasami, gdy dzwonił jego telefon, odrzucał połączenie z dziwnym grymasem na twarzy.

— To z pracy — tłumaczył szybko. — Nie szanują mojego czasu wolnego.

Innym razem, gdy zaproponowałam, żebyśmy poszli na kolację do nowej restauracji w centrum, zawahał się.

— Może lepiej zamówimy coś do domu? — zaproponował. — Wolę być z tobą sam na sam, bez tłumów.

Wtedy brałam to za przejaw romantyzmu. Czułam się wybrana, ważna. Moja mama, która od lat martwiła się moim statusem singielki, była zachwycona, choć znała go tylko z moich opowieści.

— Widzisz, córeczko? Warto było czekać — mówiła przez telefon. — Przyprowadź go w końcu na obiad. Zrobię roladę.

Kiedy przekazałam zaproszenie Darkowi, spiął się.

— Chętnie, ale może za jakiś czas? Teraz mam w firmie ten duży projekt wdrażania systemu, wiesz, o czym mówię. Nie wiem, w co ręce włożyć.

Zgodziłam się. Przecież ja też miałam nawał pracy. Mój projekt „Autentyczność w biznesie” wchodził w decydującą fazę. Ironia losu — pracowałam nad kampanią promującą szczerość i transparentność, będąc jednocześnie w relacji, która, jak się miało okazać, była zbudowana na fundamentach z piasku.

Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy u mnie na kanapie, Darek zostawił telefon na stoliku i poszedł do łazienki. Ekran rozświetlił się powiadomieniem. Nie chciałam patrzeć, naprawdę. Szanowałam jego prywatność. Ale kątem oka zobaczyłam ikonę aplikacji sportowej, której używaliśmy do śledzenia naszych tras. Treść powiadomienia była krótka: „Gratulacje! Osiągnąłeś cel w wyzwaniu Wiosenna Odnowa”.

Uśmiechnęłam się. Biegacz z krwi i kości, pomyślałam. Nawet aplikacja go chwali. Nie miałam pojęcia, że ta „Wiosenna Odnowa” nie dotyczyła kilometrów.

Serce podeszło mi do gardła

Tak zastała nas połowa czerwca. Kasztanowce już dawno przekwitły, a upały stawały się nieznośne. Darek odwołał nasze poranne bieganie dwa dni z rzędu, tłumacząc się wyjazdem służbowym. Czułam niepokój, taki dziwny ucisk w żołądku, który ignorowałam, zrzucając winę na stres w pracy. Postanowiłam pobiegać sama, ale wybrałam inną porę — późne popołudnie. Park wyglądał inaczej o tej godzinie, pełen matek z dziećmi i rowerzystów. Usiadłam na naszej ławce, by odpocząć i napić się wody.

Obok mnie przysiadła się kobieta. Mogła być w moim wieku, może odrobinę starsza. Miała na sobie strój do biegania, ale nie wyglądała na zmęczoną wysiłkiem, raczej życiem. Patrzyła przed siebie pustym wzrokiem.

— Gorąco dzisiaj — zagadnęłam, próbując być uprzejma.

— Tak — odpowiedziała, nie patrząc na mnie. — Idealna pogoda na kłamstwa.

Zdziwiło mnie to stwierdzenie. Spojrzałam na nią uważniej. Była ładna, ale jej twarz nosiła ślady wielu przepłakanych nocy.

— Przepraszam, to zabrzmiało dziwnie — poprawiła się, w końcu na mnie patrząc. — Po prostu to miejsce... mam stąd złe wspomnienia.

— Ja wręcz przeciwnie. — Uśmiechnęłam się, chcąc ją pocieszyć. — Tutaj poznałam kogoś wyjątkowego. Właśnie w tym parku, przy fontannie.

Kobieta zamarła. Jej wzrok powędrował na moje buty do biegania, potem na moją twarz. W jej oczach pojawiło się coś na kształt przerażenia zmieszanego z litością.

— Przy fontannie? — zapytała cicho. — Biegacz? Wysoki, ciemne włosy, czarujący uśmiech?

Serce podeszło mi do gardła.

— Tak. Znasz Darka?

Kobieta wybuchnęła krótkim, gorzkim śmiechem. To nie był śmiech radości. To było trochę jak dźwięk tłuczonego szkła.

— Darek... — powtórzyła, smakując to imię jak truciznę. — A może wolisz wersję: „Zimowe Wyzwanie”? Bo ja byłam zimowym. Ty pewnie jesteś wiosennym.

— O czym ty mówisz? — Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy.

Kobieta, która przedstawiła się jako Eliza, wyciągnęła telefon. Drżącymi dłońmi otworzyła galerię zdjęć. Przesuwała palcem po ekranie, a ja widziałam kolejne obrazy. Darek na tle zaśnieżonego parku. Darek z Elizą na tej samej ławce, na której teraz siedziałyśmy. Darek pijący grzane wino, z tym samym, zakochanym spojrzeniem, które znałam na pamięć.

— On nie szuka miłości — powiedziała Eliza twardo. — On szuka dopaminy. Jest uzależniony od zdobywania. Ma cykl. Każda pora roku to nowa kobieta, nowa „trasa”, nowe wyzwanie. Ja byłam zimą. Skończyło się w marcu, akurat gdy stopniały śniegi. Powiedział, że „iskra zgasła” i że musi się skupić na sobie. A potem, jak widzę, wpadł na ciebie. Dosłownie, prawda?

— Tak... zderzyliśmy się — wyszeptałam.

— To jego numer popisowy. — Pokiwała głową. — Na mnie wpadł na lodowisku.

Świat zawirował. Czułam się, jakbym znowu upadła na żwir, ale tym razem ból nie był fizyczny. Wszystkie elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsca. Jego niechęć do mediów społecznościowych, unikanie zatłoczonych miejsc, tajemnicze telefony. Nie był skryty. Był ostrożny. Eliza opowiedziała mi więcej. O forum internetowym, na które trafiła po rozstaniu, gdzie inna dziewczyna opisywała identyczną historię z „jesiennym biegaczem”. Okazało się, że Darek traktował nas jak projekty. Jak kolejne levele w grze. Każda kobieta miała swój kryptonim związany z porą roku i okolicznościami poznania.

— Sprawdź jego aplikację do biegania, jeśli masz dostęp — poradziła Eliza. — On tam nie tylko zapisuje kilometry. W notatkach do treningów ukrywa inicjały i „postępy” w relacji. Dla niego to sport. Dosłownie.

Stał przede mną narcyz

Wróciłam do domu w stanie odrętwienia. Czułam się wykorzystana i naiwna. Mój projekt o autentyczności w pracy nagle wydał mi się farsą. Jak mogłam promować prawdę, żyjąc w takim kłamstwie? Darek miał przyjść do mnie wieczorem, rzekomo prosto po powrocie z delegacji. Czekałam na niego. Nie płakałam. Byłam w tym dziwnym stanie spokoju, który pojawia się tuż przed wybuchem wulkanu.

Kiedy wszedł, niosąc bukiet letnich kwiatów, wyglądał tak niewinnie.

— Cześć, kochanie! Tęskniłem — powiedział, chcąc mnie pocałować.

Odskoczyłam.

— Jak poszło wyzwanie? — zapytałam chłodno.

— Słucham? — zdziwił się, wciąż trzymając kwiaty w wyciągniętej ręce. — Projekt w firmie? Dobrze, wiesz, że...

— Nie mówię o pracy, Darek — przerwałam mu. — Mówię o „Wiosennej Odnowie”. O mnie. Czy zaliczyłeś już ten etap? Bo lato się zaczęło, więc pewnie czas na nową trasę. Może tym razem na plaży? Albo na basenie?

Jego twarz zmieniła się w ułamku sekundy. Uśmiech zniknął, zastąpiony maską obojętności, którą widziałam po raz pierwszy. Nie próbował zaprzeczać. Zrozumiał, że wiem.

— Spotkałaś Elizę? — zapytał, odkładając kwiaty na komodę, jakby były zbędnym rekwizytem. — Czasami bywa mściwa.

— Mściwa? — Mój głos zadrżał. — Ona jest zraniona! Tak jak ja. Czy ty w ogóle masz sumienie? Traktujesz ludzi jak trofea sportowe?

Wzruszył ramionami. Ten gest zabolał mnie bardziej niż krzyk.

— Nie rozumiesz, Sylwia. Ja nikogo nie krzywdzę celowo. Ja daję wam najlepsze miesiące waszego życia. Byłaś szczęśliwa, prawda? Czułaś się wyjątkowa. Dałem ci emocje, których nie miałaś od lat. Czego więcej chcesz? Wieczności? Wieczność jest nudna. Pasja trwa krótko.

Patrzyłam na niego i nie poznawałam człowieka, z którym planowałam przyszłość. Stał przede mną narcyz, uzależniony od chwilowego zauroczenia. Dla niego miłość była sportem ekstremalnym — liczyła się tylko adrenalina, a nie bezpieczeństwo czy więź.

— Wynoś się — powiedziałam cicho.

— I tak bym to zrobił — odparł, kierując się do drzwi. — Wiosna się skończyła, Sylwia. Dzięki za bieg.

Wyszedł, nie oglądając się za siebie. Zostałam sama w przedpokoju, z bukietem kwiatów, które nagle wydały mi się dobre na pogrzeb.

To był mały triumf

Przez pierwsze tygodnie było ciężko. Czułam się, jakbym musiała od nowa uczyć się oddychać. Każdy biegacz w parku przypominał mi o nim. Każdy kasztanowiec szumiał o mojej naiwności. Beata miała rację, ale nigdy nie powiedziała „a nie mówiłam”. Po prostu była przy mnie, przynosząc lody i słuchając, jak w kółko analizuję każdy gest, każde słowo Darka. W pracy też nastąpił kryzys. Nie potrafiłam pisać o autentyczności. Poszłam do szefowej i powiedziałam wprost: „Nie mogę tego robić. Czuję się oszustką”. Ku mojemu zdziwieniu, ta żelazna dama spojrzała na mnie z uznaniem.

— Wreszcie jakaś szczerość, Sylwia — powiedziała. — Wykorzystaj to. Napisz o tym, jak trudno jest być prawdziwym w świecie pełnym masek.

I napisałam. Kampania okazała się sukcesem, bo płynęła prosto z mojego zranionego serca. To był mały triumf zawodowy, który pomógł mi stanąć na nogi. Z Elizą nie utrzymywałam kontaktu. Spotkałyśmy się jeszcze raz, by wymienić kilka zdań, ale obie wiedziałyśmy, że nasza znajomość jest zbudowana na krzywdzie. Ona musiała iść swoją drogą, a ja swoją. Nie chciałam być częścią „Klubu Byłych Darka”. Chciałam być po prostu sobą.

Zostawiłam go w tyle

Minęło pół roku. Jest listopad. Park wygląda zupełnie inaczej — szary, mglisty, pozbawiony liści. Ale ja wciąż tam jestem. Wróciłam do biegania, ale zmieniłam trasę. Nie biegam już koło fontanny. Wybieram trudniejsze ścieżki, te z podbiegami, które wymagają wysiłku, a nie tylko ładnie wyglądają. Już nie szukam nikogo na alejkach. Biegam ze słuchawkami, ale tym razem nie uciekam. Słucham muzyki, która daje mi energię. Zrozumiałam, że Darek był błędem, ale był też katalizatorem. Dzięki niemu zobaczyłam, czego tak naprawdę mi brakowało: nie faceta, ale pewności siebie i akceptacji własnych potrzeb.

On kolekcjonował kobiety jak medale. Ja postanowiłam kolekcjonować prawdziwe doświadczenia. Może byłam tylko jego „wiosennym wyzwaniem”, ale dla samej siebie stałam się maratończykiem, który przetrwał najtrudniejszy dystans i dobiegł do mety silniejszy. Wczoraj minęłam go w parku. Biegł z nową kobietą. Miała czerwoną czapkę i patrzyła na niego jak w obrazek.

„Jesienne wyzwanie” – pomyślałam. Przez chwilę chciałam ją ostrzec, krzyknąć, zatrzymać ich. Ale zatrzymałam się tylko na sekundę. Spojrzał na mnie. Nie było w jego oczach wstydu, tylko pustka. Uśmiechnęłam się do siebie, nie do niego, i przyspieszyłam. Zostawiłam go w tyle. Dosłownie i w przenośni. Moje życie to nie sprint do czyjegoś serca. To mój własny bieg i to ja wyznaczam w nim cele.

Sylwia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: