Mój balkon był moją dumą, a kwitnące kaskady kwiatów budziły podziw całego osiedla. Kiedy wyjeżdżałam na zasłużony odpoczynek, oddałam klucze osobie, której ufałam bezgranicznie, wierząc w naszą wieloletnią przyjaźń. To, co zastałam po powrocie, nauczyło mnie jednej, bardzo bolesnej życiowej lekcji o ludzkich priorytetach i pustych obietnicach.

Moja oaza spokoju na czwartym piętrze

Od kiedy przeszłam na emeryturę, mój czas płynął zupełnie inaczej. Życie w wielkiej płycie potrafi być przytłaczające, szare i monotonne, dlatego postanowiłam stworzyć sobie własny kawałek raju. Mój balkon, wychodzący na południową stronę, idealnie nadawał się do uprawy roślin. Każdej wiosny spędzałam długie godziny w centrach ogrodniczych, starannie wybierając sadzonki, odpowiednią ziemię i nawozy. W tym roku postawiłam na surfinie. Kupiłam odmiany w odcieniach głębokiego fioletu, delikatnego różu i czystej bieli.

Wsadziłam je do ogromnych skrzynek, zawiesiłam na balustradzie i codziennie rano, z kubkiem parującej kawy w dłoni, obserwowałam, jak puszczają nowe pędy. Dbałam o nie z ogromną czułością. Usuwałam przekwitłe kwiatostany, pilnowałam wilgotności podłoża, a one odwdzięczały się wspaniałymi, gęstymi kaskadami, które opadały niemal do połowy okien sąsiadów z dołu. Przechodnie często zadzierali głowy, by podziwiać ten widok. Byłam z nich niesamowicie dumna.

Kiedy otrzymałam skierowanie na trzytygodniowy wyjazd wypoczynkowy nad morze, poczułam mieszankę radości i niepokoju. Bardzo potrzebowałam zmiany klimatu, długich spacerów brzegiem Bałtyku i oddechu od codzienności, ale od razu pomyślałam o moich kwiatach. Jeden dzień bez wody potrafił sprawić, że liście surfiniistawały się wiotkie. Wiedziałam, że muszę znaleźć kogoś naprawdę zaufanego.

Wybór naturalnie padł na Bożenę. Mieszkałyśmy drzwi w drzwi od ponad dwudziestu lat. Często piłyśmy razem herbatę, pożyczałyśmy sobie cukier czy mąkę, a kiedy jej zepsuła się pralka, bez problemu pozwalałam jej korzystać z mojej. Uważałam nas za dobre koleżanki, na których zawsze można polegać.

– Bożenko, pamiętaj, rano i wieczorem. One nie znoszą przesuszenia, zwłaszcza gdy słońce tak mocno operuje – tłumaczyłam z przejęciem, wręczając jej pęk mosiężnych kluczy do mojego mieszkania.

– Krysiu, nawet nic nie mów, wszystko wiem! – machnęła ręką z szerokim uśmiechem, opierając się o futrynę. – Będą miały u mnie jak u pana Boga za piecem. Sama wiesz, że uwielbiam rośliny. Jedź, odpoczywaj, spaceruj po plaży i o nic się nie martw.

Jej pewność siebie mnie uspokoiła. Zostawiłam na stole w kuchni szczegółową instrukcję, zapas specjalistycznego nawozu i dwie duże konewki, żeby nie musiała co chwila biegać do kranu. Spakowałam walizkę i z lekkim sercem wyruszyłam na stację kolejową.

Nadmorskie spacery i dziwne przeczucia

Pobyt w ośrodku od samego początku układał się wspaniale. Powietrze pachniało sosnowym lasem i słoną morską bryzą, a ja z przyjemnością poddawałam się codziennej rutynie. Poranna gimnastyka na świeżym powietrzu, długie spacery po molo, popołudniowe czytanie książek na ławce w parku – wszystko to sprawiało, że czułam, jak wstępują we mnie nowe siły.

Moją współlokatorką okazała się niezwykle pogodna kobieta, Halina, która miała do życia bardzo luźne podejście. Szybko złapałyśmy wspólny język, spędzając wieczory na długich rozmowach o naszych rodzinach, przeszłości i planach na jesień. Mimo relaksu, co kilka dni dzwoniłam do Bożeny, by zapytać, co słychać na osiedlu i jak radzą sobie moje rośliny. Przez pierwszy tydzień wszystko wydawało się być w idealnym porządku.

– Rosną jak szalone, Krysiu! – zapewniała mnie w słuchawce podczas pierwszej rozmowy. – Wczoraj nawet sąsiadka z parteru pytała, czym je podlewasz, że takie gęste.

– Pamiętasz o tym nawozie z różową nakrętką? – dopytywałam, uśmiechając się do siebie na myśl o moim pięknym balkonie.

– Oczywiście, wszystko według twojej rozpiski. Muszę kończyć, bo zupa mi kipi, pa!

Jednak w drugim tygodniu mojego wyjazdu coś w jej zachowaniu zaczęło się zmieniać. Kiedy dzwoniłam, często nie odbierała, a potem oddzwaniała w biegu, mówiąc bardzo szybko i chaotycznie. Słyszałam w tle jakieś szmery, odgłosy przesuwania mebli, zamieszanie.

– Bożenko, u ciebie wszystko w porządku? – zapytałam pewnego popołudnia, siedząc na falochronie i wpatrując się w spokojne morze.

– Tak, tak, tylko u mojej córki duże zmiany! Kupiła to mieszkanie, o którym ci kiedyś wspominałam. Trzeba wszystko pomalować, złożyć meble, istny chaos. Pomagam jej od rana do nocy – tłumaczyła zdyszana.

– Rozumiem, to wspaniałe wieści – odpowiedziałam szczerze, ciesząc się szczęściem jej rodziny. – A wpadasz do mnie chociaż na chwilę, żeby podlać kwiaty?

– Jasne, jasne, zaglądam. Słuchaj, kurier dzwoni do drzwi, muszę pędzić! – rzuciła i rozłączyła się, zanim zdążyłam cokolwiek dodać.

Halina, widząc moją zmartwioną minę, poklepała mnie po dłoni.

– Daj spokój, kobieto. Jesteś na wyjeździe, ciesz się słońcem. Przecież to dorosła osoba, skoro obiecała, to na pewno dba. Nie zamartwiaj się na zapas.

Starałam się posłuchać jej rady. Przekonywałam samą siebie, że moje obawy to tylko wynik nadmiernej kontroli, z której zawsze słynęłam w rodzinie. Bożena miała klucze, miała instrukcje, była moją przyjaciółką. Nie mogła tak po prostu zapomnieć.

Głos w słuchawce, który zdradzał zbyt wiele

Ostatnie dni wyjazdu minęły mi pod znakiem przygotowań do powrotu. Kupiłam kilka pamiątek, w tym piękny wisiorek z bałtyckim bursztynem dla Bożeny, w ramach podziękowania za jej trud i opiekę nad moim mieszkaniem. Na dwa dni przed powrotem postanowiłam zadzwonić po raz ostatni, żeby poinformować o godzinie mojego przyjazdu. Bożena odebrała dopiero za czwartym razem. Jej głos brzmiał dziwnie, był jakiś stłumiony, pozbawiony tej zwykłej, sąsiedzkiej serdeczności.

– Będę w piątek koło czternastej – powiedziałam radośnie. – Zrobię nam dobrą kawę i opowiem ci wszystko.

– Dobrze, w piątek... – odpowiedziała cicho. – Klucze wrzucę ci do skrzynki na listy, dobrze? Bo mogę być u córki.

– Nie musisz, po prostu zapukaj, jak będziesz miała chwilę. A jak tam balkon? Trzymają się moje surfinie?

Zapadła długa, niepokojąca cisza. Słyszałam tylko miarowy oddech Bożeny po drugiej stronie słuchawki. Moje serce zabiło trochę szybciej.

– No wiesz, pogoda była bardzo kapryśna – zaczęła powoli, dobierając słowa z wyraźnym trudem. – One są bardzo delikatne.

– Bożena, coś się stało? – zapytałam wprost, czując, jak dłoń, w której trzymam telefon, zaczyna lekko drżeć.

– Nie, skąd. Tylko wiesz, trochę opadły. Ale nie przejmuj się, porozmawiamy jak wrócisz. Muszę biec, pa!

Znowu uciekła od rozmowy. Resztę dnia spędziłam w ponurym nastroju. Intuicja podpowiadała mi, że stało się coś złego, ale wyobraźnia podsuwała różne scenariusze. Może przeszła silna wichura i połamała pędy? Może zaatakowały je jakieś szkodniki? To się przecież zdarza, nawet przy najlepszej opiece. Starałam się zachować racjonalne myślenie.

Powrót i ten przerażający widok z dołu

Podróż powrotna pociągiem dłużyła się niemiłosiernie. Patrzyłam przez okno na zmieniające się krajobrazy, ale myślami byłam już na swoim czwartym piętrze. Kiedy wreszcie dotarłam do mojego miasta, złapałam taksówkę i pojechałam prosto na osiedle. Wysiadłam z samochodu, chwyciłam rączkę walizki i ruszyłam alejką prowadzącą do mojego bloku. Zawsze, gdy wracałam z zakupów czy ze spaceru, już z daleka szukałam wzrokiem mojego balkonu. Wyróżniał się na tle szarej fasady budynku jak kolorowy obraz.

Zatrzymałam się kilkanaście metrów od klatki schodowej i podniosłam głowę. Zmrużyłam oczy, chroniąc je przed słońcem, i poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Mój balkon był pusty. To znaczy, skrzynki nadal wisiały na balustradzie, ale nie było w nich śladu fioletu, różu czy bieli. Nie było zielonych, bujnych pędów. Zamiast tego z plastikowych pojemników zwisały suche, brązowe, splątane wiatrem badyle, przypominające zardzewiały drut. Wyglądało to tak, jakby ktoś oblał je kwasem lub wypalił ogniem.

Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Zostawiłam walizkę na chodniku, podbiegłam bliżej bloku, żeby upewnić się, że patrzę na właściwe piętro. To był mój balkon. Moja duma. Moja oaza spokoju. Teraz zamieniona w cmentarzysko roślin. Chwyciłam bagaż i niemal wbiegłam po schodach. Drżącymi rękami wyjęłam z torebki zapasowe klucze, otworzyłam zamek i wpadłam do mieszkania. Powietrze wewnątrz było duszne i ciężkie. Rzuciłam torebkę na podłogę i ruszyłam prosto do drzwi balkonowych.

Otworzyłam je z impetem. Uderzył mnie zapach rozgrzanego, suchego kurzu i spieczonej ziemi. Widok z bliska był jeszcze gorszy. Ziemia w skrzynkach zamieniła się w twardą skorupę, oddzielając się od brzegów plastiku. Same rośliny kruszyły się w palcach przy najlżejszym dotyku. Konewki, które zostawiłam pełne wody, stały dokładnie w tym samym miejscu, w którym je położyłam przed wyjazdem. Suche na wiór, pokryte cienką warstwą miejskiego pyłu. Butelka z nawozem nie była nawet odkręcona. To nie była wina wichury. To nie były szkodniki. Moje rośliny nie widziały kropli wody od tygodni. Zostały skazane na powolne, bezlitosne usychanie w pełnym słońcu, podczas gdy ja żyłam w przekonaniu, że są bezpieczne.

Konfrontacja na klatce schodowej

Złość, która we mnie wezbrała, była tak silna, że dzwoniło mi w uszach. Nie chodziło tylko o kwiaty, choć pękało mi serce na ich widok. Chodziło o zaufanie. O te wszystkie kłamstwa, którymi Bożena karmiła mnie przez telefon, zapewniając, że wszystko rośnie i ma się świetnie. Wyszłam na klatkę schodową i bez wahania nacisnęłam dzwonek do jej drzwi. Słyszałam kroki wewnątrz, a po chwili zgrzyt zamka. Bożena stanęła w progu. Na jej twarzy malowało się zaskoczenie, które szybko ustąpiło miejsca nerwowemu zakłopotaniu. Unikała mojego wzroku, patrząc gdzieś na moje buty.

– O, Krysiu, już wróciłaś... – zaczęła niepewnie, pocierając ręce.

– Bożena, co tu się wydarzyło? – zapytałam, starając się opanować drżenie głosu. Wskazałam ręką w stronę moich otwartych drzwi. – Byłaś w ogóle w moim mieszkaniu przez te trzy tygodnie?

– Krysiu, nawet nie wiesz, co u mnie się działo! – odparła od razu tonem pełnym pretensji, przechodząc do defensywy. – Kasia kupiła to mieszkanie do remontu, musieliśmy jej pomagać pakować rzeczy, pilnować ekipy budowlanej, jeździć po sklepach z kafelkami. Miałam na głowie urwanie chmury! Wychodziłam o świcie, wracałam w nocy, padałam na twarz.

– I przez to nie mogłaś przejść dwóch metrów, żeby podlać moje skrzynki? – zapytałam cicho, czując, jak po policzku spływa mi jedna, gorąca łza z bezsilności. – Zostawiłam ci konewki z wodą. Wystarczyło wejść na dwie minuty. Dlaczego kłamałaś przez telefon, że wszystko jest w porządku?

– Nie kłamałam, po prostu nie chciałam ci psuć wyjazdu! – podniosła głos, jakby to ona była tutaj ofiarą. – Zresztą, zupełnie wyleciało mi to z głowy w tym całym chaosie. Przecież to tylko kwiatki, Krysia. Kupi się nowe, nie rób tragedii z kawałka zielska.

Jej słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. „Tylko kwiatki”. Dla niej to był nieważny detal, bzdura, o której można zapomnieć. Dla mnie to był dowód na to, że moja prośba, nasza umowa i moja własność nie miały dla niej żadnego znaczenia w obliczu jej własnych spraw. Zrozumiałam, że jej obietnice były puste. Dopóki było łatwo i przyjemnie, byłyśmy przyjaciółkami. Kiedy wymagało to minimalnego wysiłku z jej strony – zostałam zepchnięta na margines.

– Klucze – powiedziałam krótko, wyciągając dłoń. – Co? – Oddaj mi moje klucze, Bożena.

Zniknęła na moment w przedpokoju i wróciła, podając mi mój pęk z cichym brzękiem. Nie spojrzała mi w oczy. Wzięłam je, odwróciłam się na pięcie i weszłam do swojego mieszkania, zamykając za sobą drzwi na dwa spusty. Oparłam się o nie plecami i wzięłam głęboki oddech.

Nowy początek bez starych złudzeń

Resztę popołudnia spędziłam na sprzątaniu balkonu. Wzięłam gruby worek na śmieci i metodycznie, w ciszy, wyrywałam z ziemi suche, martwe pędy. Dźwięk łamiących się, kruchych gałązek brzmiał w moich uszach jak symbol końca pewnego etapu. Z każdym wyrzuconym kawałkiem uświadamiałam sobie, że moja złość powoli ustępuje miejsca chłodnej akceptacji rzeczywistości. Wyrzuciłam zeschłą ziemię, wyszorowałam plastikowe skrzynki i poukładałam je w kącie balkonu. Przestrzeń znów była czysta, choć boleśnie pusta. Spojrzałam na pamiątkowy wisiorek z bursztynem, który leżał na stole w kuchni. Ostatecznie schowałam go głęboko do szuflady z dokumentami. Nie było już dla kogo go wręczać.

Ta sytuacja nauczyła mnie bardzo wiele o relacjach międzyludzkich. Zdałam sobie sprawę, że latami budowałam iluzję zażyłości z sąsiadką, opierając ją na pożyczaniu soli i miłych pogawędkach o pogodzie. Prawdziwa przyjaźń objawia się jednak w dotrzymywaniu słowa i szacunku do tego, co dla drugiej osoby jest ważne – nawet jeśli dla nas są to „tylko kwiatki”. Kilka dni później pojechałam na targ miejski. Kupiłam kilka worków świeżej ziemi i kilkanaście sadzonek pięknych pelargonii. Mają niesamowite, głębokie kolory i są znacznie bardziej odporne na trudne warunki. Kiedy sadziłam je w moich wyczyszczonych skrzynkach, czułam spokój. Mój balkon znów zaczynał żyć własnym życiem, choć w innej, bardziej stonowanej formie. Z Bożeną widujemy się teraz rzadko. Kiedy mijamy się na klatce schodowej, mówimy sobie tylko dzień dobry. A ja nauczyłam się, że jeśli chcesz na kogoś liczyć, to licz na siebie.

Krystyna, 61 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: