Zawsze wierzyłam, że miłość matki to inwestycja, która zwraca się w postaci szacunku i wsparcia na stare lata. Kiedy całe życie oddajesz dziecku to, co masz najlepsze, nie spodziewasz się, że w chwili największej potrzeby usłyszysz lodowate oskarżenie o interesowność. To miał być zwykły niedzielny obiad, ale tamtego popołudnia zrozumiałam, że wychowałam człowieka, dla którego liczą się tylko liczby na koncie.

Biłam się z myślami

Kiedy stara pralka wydała z siebie głuchy zgrzyt, a na kafelki w łazience wylała się szara woda, usiadłam na brzegu wanny i po prostu ukryłam twarz w dłoniach. Wiedziałam, co to oznacza. Sprzęt miał ponad piętnaście lat i naprawa nie wchodziła w grę, a moja skromna emerytura ledwie wystarczała na opłaty, czynsz i podstawowe zakupy. Końcówka miesiąca zawsze oznaczała dla mnie liczenie każdego grosza i wybieranie między lepszym chlebem a cieplejszym swetrem z drugiej ręki. Nowy wydatek rzędu kilkuset złotych to był dla mnie wyrok.

Spojrzałam na kalendarz wiszący w przedpokoju. Za dwa dni miał mnie odwiedzić mój syn, Tomek. Był dyrektorem w dużej firmie technologicznej, jeździł samochodem, którego wartości nawet nie potrafiłam sobie wyobrazić i mieszkał w ogromnym apartamencie z widokiem na panoramę miasta.

Pomyślałam, że to idealny moment, by po raz pierwszy od lat poprosić go o drobną pomoc. Nie chciałam jałmużny. Chciałam jedynie pożyczyć pieniądze na najtańszy model pralki i oddawać mu co miesiąc po kilkadziesiąt złotych. Zanim jednak podjęłam tę decyzję, przez cały dzień biłam się z myślami.

Spotkałam na klatce schodowej moją sąsiadkę, panią Zofię. Niosła siatki pełne owoców, a z jej twarzy nie schodził uśmiech. Opowiadała mi, jak jej syn zorganizował dla niej wyjazd do sanatorium i w zeszłym tygodniu kupił jej nowy telewizor, żeby lepiej widziała ulubione programy. Słuchałam tego z uśmiechem, przytakując grzecznie, ale w środku czułam ukłucie żalu. Mój Tomek rzadko dzwonił, a jego odwiedziny przypominały raczej obowiązkowe wizytacje niż spotkania stęsknionego dziecka z matką.

Czekałam na niego z nadzieją

Kiedy mąż odszedł wiele lat temu, zostaliśmy z Tomkiem sami. Zrobiłam wtedy wszystko, co w ludzkiej mocy, aby mój chłopiec nie odczuł braku stabilności. Pracowałam na dwa etaty. Rano w urzędzie, a wieczorami przepisywałam dokumenty dla małych firm. Pamiętam zimy, podczas których nosiłam te same przetarte buty, żeby Tomek mógł pojechać na obóz językowy. Odmawiałam sobie wszystkiego, byle tylko opłacić mu najlepsze korepetycje i wymarzone studia w stolicy.

Nie żałowałam ani jednej nieprzespanej nocy. Kiedy odbierał dyplom, płakałam ze wzruszenia. Byłam z niego niezwykle dumna, gdy piął się po szczeblach kariery. Uważałam, że jego sukces to w jakiejś małej części także moja zasługa. Zawsze powtarzałam mu, że najważniejsza jest wiedza i niezależność, a on wziął sobie te słowa głęboko do serca. Z czasem jednak zauważyłam, że jego niezależność przerodziła się w chłód, a ambicja w chciwość. Przestał dostrzegać ludzi, a zaczął widzieć wyłącznie zasoby i potencjalne zyski.

Przygotowując niedzielny obiad, starałam się odgonić te ponure myśli. Zrobiłam jego ulubioną pieczeń, upiekłam ciasto drożdżowe, na które zawsze miał ochotę w dzieciństwie. Chciałam, żeby czuł się jak w domu, żeby ten nasz wspólny czas był pełen ciepła. Stół nakryłam najlepszym obrusem, wyciągnęłam porcelanę, którą trzymałam tylko na specjalne okazje. Czekałam na niego z nadzieją, że może po prostu jest zapracowany i dlatego tak rzadko okazuje mi serce.

Syn potraktował mnie okrutnie

Tomasz zjawił się punktualnie. Przekroczył próg w eleganckim płaszczu, wnosząc do mojego małego mieszkania zapach drogich perfum. Przywitał się chłodno, wręczając mi opakowanie taniej herbaty, którą kupił chyba na stacji benzynowej. Nie skomentowałam tego. Zaprosiłam go do stołu, nakładając sowitą porcję pieczeni.

Rozmowa się nie kleiła. Tomek narzekał na swoich podwładnych, opowiadał o inwestycjach i o tym, jak bardzo jest zmęczony zarządzaniem kapitałem. Słuchałam uważnie, starając się okazać zrozumienie. W końcu, gdy piliśmy kawę i jedliśmy ciasto, postanowiłam poruszyć trudny dla mnie temat. Moje serce biło szybko, a dłonie lekko drżały, gdy odstawiałam filiżankę na spodek.

– Tomku, mam do ciebie pewną prośbę – zaczęłam cicho, unikając jego wzroku. – Zepsuła mi się pralka. Koszt naprawy jest ogromny, a na nową mnie nie stać w tym miesiącu. Czy mógłbyś pożyczyć mi tysiąc złotych? Będę ci oddawać co miesiąc ze swojej emerytury, obiecuję.

Tomasz zamarł z widelcem w połowie drogi do ust. Opuścił rękę i spojrzał na mnie w sposób, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałam. Było to spojrzenie pełne irytacji i jakiegoś dziwnego obrzydzenia, jakbym zaproponowała mu coś absolutnie niedorzecznego.

– Mamo, czy ty siebie słyszysz? – jego głos był opanowany, ale ostry jak brzytwa. – Ja ciężko pracuję na każdą złotówkę. Mam masę wydatków, kredyty inwestycyjne, utrzymanie firmy. Nie po to budowałem swoją pozycję, żeby teraz być dla kogoś darmowym bankomatem.

– Ależ Tomku, ja chcę ci to oddać – tłumaczyłam gorączkowo, czując, jak na policzki wypełza mi rumieniec wstydu. – To tylko pożyczka. Nie mam w czym prać, a ręcznie już nie daję rady, stawy mnie bolą.

– To trzeba było oszczędzać, a nie wydawać na głupoty – odparł zimno, odsuwając od siebie talerzyk z niedojedzonym ciastem. – Wszyscy dookoła tylko czekają, żeby wyciągnąć ode mnie pieniądze. Znajomi, dalsza rodzina, a teraz ty. Uczę się stawiać granice. Nie pomagam finansowo nikomu, bo nie chcę być wykorzystywany. Każdy jest kowalem własnego losu. Jak cię nie stać na pralkę, to znajdź tańsze mieszkanie albo bierz ubrania do pralni.

Zamurowało mnie. Słowa własnego syna uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Człowiek, któremu oddałam całą swoją młodość, dla którego zrezygnowałam z własnych marzeń i potrzeb, siedział teraz w moim salonie i mówił do mnie jak do natręta na ulicy. Nie przypomniałam mu o latach moich wyrzeczeń. Nie wykrzyczałam, że jego obecny status to w dużej mierze efekt moich nadgodzin i zdartych rąk. Zamiast tego poczułam ogromną, dławiącą pustkę.

– Rozumiem – powiedziałam w końcu cichym, matowym głosem. – Przepraszam, że w ogóle zapytałam.

Reszta jego wizyty minęła w głuchej ciszy. Tomasz dopił kawę, rzucił kilka frazesów o tym, że musi wracać do obowiązków i wyszedł. Nawet się nie odwrócił.

Byłam z siebie taka dumna

Kiedy zamknęły się za nim drzwi, nie płakałam. Może byłam w zbyt wielkim szoku, a może po prostu resztki mojej godności nie pozwoliły mi na łzy. Zamiast rozpaczać, poczułam w sobie dziwny, pulsujący upór. Skoro mój własny syn uważał mnie za osobę próbującą go wykorzystać, musiałam udowodnić samej sobie, że dam radę przetrwać bez niczyjej łaski.

Następnego dnia zapukałam do drzwi pani Zofii. Opowiedziałam jej o zepsutej pralce, oczywiście zatajając szczegóły potwornej rozmowy z moim synem. Sąsiadka wysłuchała mnie z uwagą.

– Krysiu, przecież ty pięknie szyjesz – powiedziała nagle, łapiąc mnie za rękę. – Pamiętasz, jak przed laty zwężałaś mi spódnice i cerowałaś płaszcze? Ludzie na osiedlu ciągle szukają kogoś do drobnych poprawek krawieckich. Punkty w galeriach są drogie, a ty masz maszynę.

Początkowo pomysł wydał mi się ryzykowny. Moja stara maszyna do szycia stała w szafie od lat, przykryta pokrowcem. Kiedyś faktycznie dorabiałam w ten sposób, ale czy teraz moje ręce będą wystarczająco sprawne? Zofia jednak nie dała za wygraną. Jeszcze tego samego dnia wywiesiła ogłoszenie na tablicy w naszym bloku i w okolicznych sklepikach osiedlowych.

Odpowiedź przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Już we wtorek miałam pierwszego klienta, starszego pana z sąsiedztwa, któremu trzeba było skrócić eleganckie spodnie. Potem przyszła młoda dziewczyna z dwiema sukienkami do zwężenia. Maszyna ruszyła, a jej rytmiczny stukot wypełnił moje ciche mieszkanie, przynosząc mi dziwne poczucie spokoju. Każdy poprawnie wszyty suwak, każda idealnie ułożona zakładka przywracały mi wiarę we własne siły.

Pracowałam popołudniami i wczesnymi wieczorami. Pieniądze, które zarabiałam, odkładałam do metalowej puszki po herbacie. Krok po kroku, złotówka po złotówce, zbierałam na swój cel. W międzyczasie prałam rzeczy w wannie, zaciskając zęby z bólu, gdy moje stawy protestowały przy wyżymaniu materiału. Ale z każdym dniem byłam bliżej celu.

Po upływie sześciu tygodni puszka była pełna. Poszłam do sklepu ze sprzętem domowym i za gotówkę kupiłam małą, prostą, ale solidną pralkę. Kiedy dostawcy zamontowali ją w mojej łazience, a bęben po raz pierwszy zawirował z cichym szumem, uśmiechnęłam się do siebie szeroko. Czułam niewyobrażalną dumę. Zrobiłam to sama. Bez kredytu, bez żebrania o pomoc i przede wszystkim – bez mojego bogatego syna.

Zbudowałam swoje życie na nowo

Przez kolejne miesiące nie kontaktowałam się z Tomkiem. Przestałam dzwonić z pytaniami o jego zdrowie, nie wysyłałam wiadomości z życzeniami dobrego dnia. Zrozumiałam, że nasza relacja była jednostronna. Ja dawałam z siebie wszystko, on jedynie łaskawie przyjmował moje zainteresowanie, traktując je jak coś oczywistego.

Moje zlecenia krawieckie rozwijały się znakomicie. Zofia polecała mnie swoim znajomym, a ja powoli mogłam pozwolić sobie na małe przyjemności – lepszą herbatę, wyjście do kina, nową książkę. Pewnego jesiennego popołudnia dzwonek do drzwi przerwał mi pracę nad kolejną poprawką krawiecką. W przedpokoju stał Tomek. Wyglądał na zmęczonego i nieco zdezorientowanego. Wszedł do środka, rozglądając się po mieszkaniu, jakby szukał oznak mojego upadku.

– Dawno nie dzwoniłaś – zaczął niepewnie, zdejmując płaszcz. – Zastanawiałem się, co u ciebie.

– Mam dużo zajęć – odpowiedziałam spokojnie, wskazując na rozłożone na stole materiały i maszynę do szycia. – Chcesz herbaty? Właśnie kupiłam nową, bardzo aromatyczną.

Przeszedł do kuchni, a jego wzrok padł przez otwarte drzwi na łazienkę. Zauważył nową pralkę. Stanął w miejscu, a na jego twarzy malowało się wyraźne zaskoczenie.

– Widzę, że jednak wzięłaś jakąś pożyczkę na tę pralkę – powiedział, a w jego głosie znów pobrzmiewała ta irytująca nuta wyższości. – Mam nadzieję, że to nie są te firmy, które zdzierają ogromne procenty. Mówiłem ci, żebyś była ostrożna z finansami.

Spojrzałam na niego prosto w oczy. Nie czułam już złości. Nie czułam wstydu. Jedyne, co w tamtej chwili czułam, to ogromny, przenikliwy chłód.

– Nie wzięłam żadnej pożyczki – odparłam z naciskiem. – Zarobiłam na nią sama. Daję sobie radę znakomicie i nie potrzebuję już niczyjej łaski. A na pewno nie pozwolę, by ktokolwiek czuł się przeze mnie wykorzystywany.

Tomasz zamilkł. Spojrzał na moje spracowane dłonie, na maszynę, a potem znów na moją twarz. Zobaczyłam w jego oczach błysk czegoś, co przypominało poczucie winy, a może nawet żal. Zdał sobie sprawę, że odtrącając mnie w chwili potrzeby, stracił o wiele więcej niż te kilkaset złotych, których poskąpił. Stracił moją bezwarunkową dostępność, moją uległość i ciepło, które zawsze na niego czekało. Zrozumiał, że matka też potrafi postawić granice.

Siedzieliśmy przez pół godziny pijąc herbatę i rozmawiając o pogodzie, niczym dwoje obcych sobie ludzi czekających na pociąg. Kiedy wychodził, pożegnał się cicho i próbował mnie przytulić, ale ja cofnęłam się o krok. Mój syn był bogatym człowiekiem z pełnym kontem w banku, ale tamtego dnia oboje wiedzieliśmy, że w rzeczywistości jest przeraźliwie biedny. Zbudowałam swoje życie na nowo, opierając się na własnej pracy i niezależności. Odzyskałam spokój, ale straciłam dziecko, w które wierzyłam najbardziej na świecie.

Krystyna, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

