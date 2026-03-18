Myślałam, że wyjazd do uzdrowiska będzie nowym początkiem po bolesnym rozstaniu z mężem. Kiedy w moim życiu pojawił się on, szarmancki i wpatrzony we mnie jak w obrazek, uwierzyłam w drugą szansę od losu. Nie miałam pojęcia, że dla niego jestem tylko kolejnym punktem w starannie zaplanowanym harmonogramie turnusu, a wszyscy dookoła grają w jego niemym teatrze.

Chciałam uciec od pustki

Mój świat zawalił się w pewien deszczowy wtorek, kiedy usłyszałam od męża, że to koniec. Po trzydziestu latach wspólnego życia zostałam sama w dużym, przeraźliwie cichym mieszkaniu. Dzieci dawno wyfrunęły z gniazda, a ja z dnia na dzień stałam się kobietą z bagażem niepewności i złamanym sercem. Czułam, że z każdym tygodniem gasnę. Przestałam wychodzić do ludzi, a moje dni zlewały się w jedną, szarą masę.

To moja córka wpadła na pomysł, bym wyjechała do sanatorium w górach. Przekonywała, że zmiana otoczenia, górskie powietrze i spacery dobrze mi zrobią. Nie miałam siły się opierać. Spakowałam walizkę bez większego entuzjazmu, wrzucając do niej głównie wygodne swetry i książki, których i tak nie zamierzałam czytać.

Podróż pociągiem dłużyła się niemiłosiernie. Kiedy w końcu dotarłam na miejsce, powitał mnie widok majestatycznego, przedwojennego budynku otoczonego starym parkiem. Złote i czerwone liście wirowały w powietrzu, nadając temu miejscu aurę spokoju. W pokoju czekała już na mnie współlokatorka. Krystyna była starsza ode mnie o dobre dziesięć lat, miała ciepły uśmiech i bystre, przenikliwe spojrzenie.

Od razu złapałyśmy dobry kontakt. Opowiedziała mi o tutejszych zwyczajach, godzinach posiłków i spacerach po deptaku. Ja w zamian podzieliłam się z nią swoją historią. Słuchała w milczeniu, tylko od czasu do czasu kiwając głową, a potem nalała nam gorącej herbaty z malinami. Poczułam, że może ten wyjazd rzeczywiście był mi potrzebny.

Pierwsze dni mijały mi na spokojnych spacerach i odpoczynku. Zaczynałam odzyskiwać równowagę, choć w głębi duszy nadal czułam się jak wybrakowany egzemplarz człowieka. Brakowało mi poczucia, że jestem dla kogoś ważna, że ktoś dostrzega we mnie kobietę, a nie tylko porzuconą żonę. Wtedy właśnie moje ścieżki skrzyżowały się z nim.

Wydawał się ideałem

To było czwartego dnia mojego pobytu. Szłam parkową alejką, zamyślona, wpatrując się w korony drzew. Nagle potknęłam się o nierówną płytę chodnikową. Zanim zdążyłam upaść, silne ramię podtrzymało mnie w talii.

– Proszę uważać, szkoda by było, gdyby tak urocza dama zrobiła sobie krzywdę – usłyszałam głęboki, ciepły głos.

Spojrzałam w górę i moje serce na ułamek sekundy zatrzymało się, a potem zabiło mocniej. Stał przede mną mężczyzna o nienagannych manierach, ubrany w elegancki płaszcz. Miał siwiejące skronie, łagodne oczy i uśmiech, który od razu budził zaufanie. Przedstawił się jako Tomasz. Zanim się zorientowałam, spacerowaliśmy już razem, rozmawiając tak swobodnie, jakbyśmy znali się od lat. Pytał o moje zainteresowania, uważnie słuchał każdego słowa i patrzył na mnie w sposób, o którym zdążyłam już dawno zapomnieć.

Od tamtej pory staliśmy się nierozłączni. Tomasz czekał na mnie po każdym moim powrocie z gimnastyki, rezerwował dla nas najlepszy stolik w pobliskiej kawiarni, gdzie piliśmy popołudniową kawę. Przynosił mi polne kwiaty zebrane podczas porannych przechadzek. Zaczęłam inaczej patrzeć w lustro. Wyciągnęłam z dna walizki bardziej kolorowe bluzki, zaczęłam staranniej układać włosy. Moja córka, podczas jednej z rozmów telefonicznych, zauważyła zmianę.

– Mamo, brzmisz zupełnie inaczej. Twój głos ma w sobie jakąś taką radość – powiedziała z niedowierzaniem w głosie.

– Bo wiesz, poznałam kogoś bardzo interesującego – przyznałam, a na moich policzkach wykwitł rumieniec, niczym u nastolatki.

Czułam, że los wreszcie się do mnie uśmiechnął. Tomasz wydawał się ideałem. Zawsze wiedział, co powiedzieć, by sprawić mi przyjemność. Był szarmancki, opiekuńczy i dawał mi poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo potrzebowałam. Zaczęłam nawet w snach wyobrażać sobie naszą wspólną przyszłość po powrocie do domów.

Ignorowałam niepokojące sygnały

W całej tej sielance był jednak pewien zgrzyt, którego początkowo nie chciałam dostrzegać. Zauważyłam, że personel ośrodka zachowuje się dziwnie, gdy widzi nas razem. Kiedy pierwszego tygodnia weszliśmy wspólnie na stołówkę, pani Jola z recepcji wymieniła z kelnerką wymowne, lekko kpiące spojrzenie. Zignorowałam to. Tłumaczyłam sobie, że w takich małych miejscowościach ludzie po prostu lubią plotkować.

Pewnego popołudnia, gdy wróciłam do pokoju po długim spacerze z Tomaszem, zastałam Krystynę siedzącą w fotelu. Odłożyła książkę, spojrzała na mnie uważnie i westchnęła.

– Widzę, że pan Tomasz mocno zawrócił ci w głowie – powiedziała powoli, jakby dobierając słowa.

– Jest wspaniały, Krysiu. Nigdy nie spotkałam kogoś z taką klasą. Przy nim zapominam o wszystkim, co złe – odpowiedziałam, zdejmując płaszcz.

– Bądź ostrożna, moja droga. Różnych ludzi się tu spotyka. Niektórzy przyjeżdżają tu tylko po to, by podbudować własne ego. Nie oddawaj mu całego serca tak szybko.

Jej słowa nieco mnie zabolały. Czułam w nich nutę pouczania, może nawet niezrozumienia. Uznałam, że Krystyna po prostu martwi się na zapas, a może trochę zazdrości mi tego nagłego wybuchu radości w moim życiu. Szybko zmieniłam temat. Nie chciałam, by cokolwiek zepsuło mój idealny obraz rzeczywistości.

Dzień później poszłam do recepcji, by zapytać o możliwość zmiany ręczników. Pani Jola akurat rozmawiała z inną pracowniczką. Zanim podeszłam do kontuaru, usłyszałam fragment ich rozmowy.

– Znowu to samo. Trzeci turnus z rzędu i ten sam scenariusz – mówiła cicho jedna z nich.

– On zawsze wybiera te najbardziej zagubione. A potem wyjeżdża i nawet nie spojrzy za siebie – odpowiedziała pani Jola.

Na dźwięk moich kroków natychmiast zamilkły i przybrały profesjonalne uśmiechy. Moje serce zabiło niespokojnie, ale szybko odepchnęłam od siebie złe myśli. Przecież to nie mogło dotyczyć Tomasza. On był inny. Musiał być.

Byłam tylko zabawką

Wszystko zmieniło się w przedostatni dzień mojego pobytu. Tomasz powiedział, że musi załatwić pewne formalności w biurze ośrodka i poprosił, bym poczekała na niego w holu. Usiadłam na wygodnej kanapie niedaleko pokoju administracyjnego. Drzwi były lekko uchylone. W środku siedziała kierowniczka obiektu i pani Jola. Nie miałam zamiaru podsłuchiwać, ale akustyka starego budynku sprawiła, że każde słowo docierało do mnie z przerażającą ostrością.

– Pan Tomasz przedłuża pobyt na kolejny miesiąc? – zapytała kierowniczka.

– Tak. Zapłacił z góry gotówką. Pytał też o listę nowych kuracjuszek na następny turnus. Powiedziałam mu, że to poufne, ale tylko się zaśmiał i zostawił mi bombonierkę – odpowiedziała recepcjonistka.

– Ech, ten człowiek to ewenement. Pamięta pani tę panią z Warszawy z ubiegłego miesiąca? Płakała tu w holu, kiedy wyjeżdżał, a on po prostu wsiadł do taksówki. Teraz ta nowa... Ewa. Chodzi z głową w chmurach.

– Szkoda mi jej. Wygląda na porządną kobietę po przejściach. Ale co my możemy zrobić? Przecież nie zabronimy mu tu przyjeżdżać. Jest wzorowym gościem, płaci za wszystko na czas. Nie nasza sprawa.

Poczułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Zrobiło mi się słabo. Cały mój piękny sen rozsypał się w ułamku sekundy niczym domek z kart. Słowa kobiet dźwięczały mi w uszach. „Zawsze wybiera te najbardziej zagubione”. „Pytał o listę nowych kuracjuszek”. Byłam tylko zabawką, chwilową rozrywką dla starzejącego się amanta, który budował swoje poczucie wartości na łzach i naiwności takich kobiet jak ja.

A personel? Wszyscy wiedzieli. Patrzyli na mój zachwyt, na moje rumieńce i milczeli. Byłam dla nich częścią turnusowego folkloru, kolejnym odcinkiem taniego serialu i tematem do plotek. Wstałam z kanapy na drżących nogach. Nie czekałam na Tomasza. Poszłam prosto do pokoju, by się spakować.

Miałam żal do siebie

Krystyna była w pokoju, kiedy wpadłam tam jak burza i wyciągnęłam walizkę. Spojrzała na moją bladą twarz i natychmiast zrozumiała.

– Wiedziałaś? – zapytałam, powstrzymując łzy.

– Podejrzewałam – powiedziała cicho, podchodząc do mnie. – Słyszałam opowieści od innych pań z poprzednich lat. On przyjeżdża tu kilka razy w roku. Zawsze jest taki sam. Szarmancki, opiekuńczy. Znajduje kobietę, która potrzebuje ciepła, adoruje ją przez cały pobyt, a potem znika bez śladu, szukając kolejnej. Przepraszam, że nie powiedziałam ci tego wprost. Nie chciałam wierzyć plotkom, a ty wyglądałaś na taką szczęśliwą...

Nie miałam do niej żalu. Miałam żal do siebie, że byłam tak zaślepiona własną potrzebą bycia kochaną. Gdy zamykałam walizkę, usłyszałam pukanie do drzwi. To był Tomasz. Miał w dłoniach mały bukiet kwiatów. Jego uśmiech, ten sam, który jeszcze rano przyprawiał mnie o szybsze bicie serca, teraz wydawał mi się sztuczny i wyuczony.

– Ewuniu, co się stało? Szukałem cię w holu – powiedział aksamitnym tonem.

Stanęłam przed nim, prostując plecy. Czułam dziwny spokój. Nie miałam zamiaru płakać, nie miałam zamiaru robić sceny.

– Wyjeżdżam wcześniej – odpowiedziałam chłodno, patrząc mu prosto w oczy.

– Ale jak to? Przecież mieliśmy jutro pójść na pożegnalny spacer. Co się wydarzyło? – Zrobił zmartwioną minę, niemal perfekcyjnie naśladując troskę.

– Wiem wszystko. Słyszałam rozmowę w administracji. Wiem o liście na kolejny turnus. Wiem o kobiecie z Warszawy. Oszczędź sobie tego przedstawienia, szkoda mojego czasu.

Na jego twarzy na moment pojawił się cień zaskoczenia. Zniknął ciepły, opiekuńczy uśmiech. Jego rysy stały się nagle ostre, pozbawione emocji. Nawet nie próbował zaprzeczać. Zrozumiał, że maska opadła i nie ma sensu dłużej udawać.

– Jesteś dorosłą kobietą, Ewo. Dałem ci wspaniałe dwa tygodnie. Powinnaś być wdzięczna za to, że pomogłem ci znów poczuć się atrakcyjnie. Nikt nikomu niczego nie obiecywał – powiedział zimno, odwracając wzrok, a potem po prostu wyszedł, zostawiając kwiaty na komodzie.

Patrzyłam na zamknięte drzwi i wypuściłam powietrze z płuc. „Powinnaś być wdzięczna” – te słowa brzmiały w mojej głowie.

To była cenna lekcja

Gdy mijałam recepcję z walizką, pani Jola spuściła wzrok. Nie odezwałam się słowem. Wyszłam na zewnątrz, gdzie czekała już na mnie taksówka na stację kolejową. Odetchnęłam głęboko mroźnym, górskim powietrzem. Podróż powrotna wyglądała zupełnie inaczej niż ta w pierwszą stronę. Nie patrzyłam już w szybę pustym, zrezygnowanym wzrokiem.

Otworzyłam notatnik i zaczęłam spisywać plany na nadchodzące tygodnie. Zrozumiałam jedną, bardzo ważną rzecz. Tomasz rzeczywiście przypomniał mi, że potrafię być atrakcyjna, że potrafię się uśmiechać i czerpać radość ze spaceru czy rozmowy. Ale to nie on mi to dał. To wszystko cały czas było we mnie.

Skrzywdził mnie swoim kłamstwem, to prawda. Jednak to doświadczenie uświadomiło mi, że nie potrzebuję tanich iluzji, by czuć się wartościową kobietą. Nie wracałam do pustego domu jako złamana, zdradzona przez męża ofiara. Wracałam jako osoba, która dostała bolesną, ale niezwykle cenną lekcję. Wiem już, że prawdziwe poczucie własnej wartości nie zależy od tego, czy ktoś patrzy na mnie z zachwytem podczas spaceru. Zależy wyłącznie ode mnie. I nikt mi już tego nie odbierze.

Ewa, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

