Od miesięcy moim jedynym schronieniem był salon zasłany włóczkami i gliną. Świat na zewnątrz wydawał mi się obcy, wrogi i pełen ludzi, którzy tylko czekają, by zadać kolejny cios. Kiedy siostra wyciągnęła mnie na ten wystawny bankiet, byłam pewna, że to najgorszy pomysł pod słońcem. Nie wiedziałam, że to właśnie tam, wśród sztucznych uśmiechów i chłodnych spojrzeń, moje życie znów nabierze barw.

Przestałam odbierać telefony

Po tym, jak mój wieloletni partner z dnia na dzień spakował swoje rzeczy i oznajmił, że nasze drogi muszą się rozejść, moje życie zamieniło się w pasmo szarych dni. Pracowałam zdalnie jako analityk danych, co pozwalało mi na luksus unikania ludzkich spojrzeń. Nienawidziłam tej pracy. Czułam się jak trybik w maszynie, bezmyślnie przeklejając ciągi liczb w niekończących się arkuszach kalkulacyjnych. Jedynym, co trzymało mnie na powierzchni, było rękodzieło.

Wieczorami, kiedy zamykałam służbowego laptopa, mój salon zamieniał się w pracownię. Wszędzie leżały narzędzia do modelowania, wypalone elementy ceramiczne, rzemyki i farby. Tworzyłam drobną biżuterię z gliny polimerowej. Tylko wtedy czułam, że mam nad czymkolwiek kontrolę. W tych małych, misternie malowanych wisiorkach i kolczykach zamykałam całą swoją wrażliwość, której nikt inny nie chciał już oglądać. Przestałam odbierać telefony od znajomych, wymigiwałam się od spotkań. Moja strefa komfortu kończyła się na progu mojego mieszkania.

Ostatecznie uległam

Wszystko zmieniło się w pewien mglisty czwartek, kiedy w moich drzwiach stanęła Hanna. Moja starsza siostra była uosobieniem sukcesu. Pracowała w branży inwestycyjnej, nosiła idealnie skrojone garsonki, a jej kalendarz pękał w szwach. Była dla mnie jak zjawisko z innej planety. Martwiła się o mnie, choć jej sposób okazywania troski przypominał raczej zarządzanie projektem w kryzysie.

— Zgnijesz w tych czterech ścianach, Luiza — powiedziała na powitanie, odgarniając pasmo idealnie ułożonych włosów. — Powietrze tutaj jest gęste od twojego smutku i pyłu z tej gliny.

— Dobrze mi tu — mruknęłam, nie odrywając wzroku od małego, ceramicznego listka, który właśnie malowałam.

— Jutro wieczorem jest bankiet organizowany przez naszą izbę gospodarczą — oświadczyła tonem nieznoszącym sprzeciwu. — Idziesz ze mną. Będzie tam Kamil, musimy z nim omówić pewne sprawy, a ty potrzebujesz po prostu wyjść do ludzi. Założysz tę granatową sukienkę, którą kupiłyśmy w zeszłym roku.

— Haniu, błagam cię. Nie pasuję na takie imprezy. Tam będą same rekiny finansjery. Co ja mam z nimi robić? Rozmawiać o stopach procentowych?

— Będziesz się uśmiechać, pić wodę z cytryną i oddychać innym powietrzem. Nie przyjmuję odmowy. Zostawiłaś w tym pokoju już wystarczająco dużo czasu.

Ostatecznie uległam. Znałam moją siostrę na tyle dobrze, by wiedzieć, że jeśli się uprze, potrafi dzwonić co piętnaście minut, dopóki nie osiągnie swojego celu. Chciałam mieć święty spokój. Obiecałam sobie, że postoję w kącie przez dwie godziny i ucieknę do domu.

Spojrzała na mnie przepraszająco

Wnętrze luksusowego hotelu przytłaczało. Kryształowe żyrandole rzucały jasne światło na marmurowe posadzki, a w powietrzu unosił się zapach drogich perfum i świeżych kwiatów ułożonych w gigantyczne bukiety. Z głośników płynęła cicha, elegancka muzyka, która stanowiła tło dla szmeru rozmów prowadzonych przez ludzi w perfekcyjnie skrojonych garniturach i zjawiskowych sukniach. Ja w swojej prostej, granatowej sukience czułam się jak szara mysz.

Początkowo wszystko szło znośnie. Trzymałam się blisko Hanny, a ponieważ wszyscy chcieli z nią porozmawiać, automatycznie uśmiechali się również do mnie. Wymieniałam grzecznościowe skinienia głową, trzymając w dłoni szklankę soku pomarańczowego, traktując ją jak tarczę obronną. Było miło, dopóki w tłumie nie zamajaczyła sylwetka Kamila, narzeczonego mojej siostry.

Kamil był człowiekiem równie zapracowanym co ona. Przywitał się ze mną ciepło, ale zaraz potem spojrzał na Hannę z powagą.

— Haniu, przepraszam, że psuję ten moment, ale dyrektor z działu analiz przyszedł. Musimy z nim porozmawiać o tym nowym portfelu aktywów. Teraz.

Hanna spojrzała na mnie przepraszająco.

— Luiza, dasz sobie radę przez kwadrans? Tam jest bufet z owocami morza i jakimiś tartaletkami. Zaraz po ciebie wrócę.

— Jasne, idźcie — powiedziałam z udawaną pewnością siebie, choć w środku zwinęłam się w kłębek ze strachu.

Pewność siebie uleciała

Zostałam sama. Podeszłam do wysokiego stolika koktajlowego, starając się wyglądać na zafascynowaną kompozycją kwiatową na jego środku. Niestety, moja samotność nie trwała długo. Podeszły do mnie dwie kobiety z działu Hanny, które poznałam przelotnie kilka minut wcześniej. Obie miały na sobie drogie biżuterie i spojrzenia oceniające wszystko dookoła z chłodną kalkulacją.

— O, Luiza, prawda? Zostałaś sama? — zapytała wyższa z nich, brunetka o wyjątkowo ostrych rysach twarzy.

— Tylko na chwilę — odpowiedziałam spokojnie.

— Hania bardzo się o ciebie martwi — włączyła się druga. — Wspominała ostatnio, że w ogóle nie wychodzisz z domu. To musi być dla niej takie trudne, mieć na głowie te wszystkie fuzje i jeszcze martwić się o zagubioną młodszą siostrę.

Poczułam, jak krew napływa mi do policzków. Byłam dla nich anegdotą z biurowej kuchni. Problemem Hanny, o którym dyskutowano przy kawie.

— Radzę sobie całkiem dobrze — powiedziałam chłodno, starając się utrzymać fason.

— Oczywiście, podobno robisz jakieś wisiorki z modeliny? — Brunetka uśmiechnęła się z wyższością. — To takie urocze hobby. Dobrze mieć jakieś zajęcie, kiedy prawdziwa praca i prawdziwe życie są trochę zbyt wymagające.

Słowa te uderzyły mnie mocniej, niż mogłabym przypuszczać. Cała moja budowana z trudem pewność siebie uleciała w ułamku sekundy. Miałam ochotę po prostu odstawić szklankę i wybiec z tej sali. Już układałam w głowie pożegnalne zdanie, kiedy usłyszałam za sobą głęboki, męski głos.

Uśmiechnął się szeroko

— Właściwie, to nie jest żadna modelina, ale niezwykle precyzyjna praca z gliną polimerową i ceramiką, która wymaga więcej skupienia niż niejeden raport giełdowy.

Kobiety zamarły, a ich protekcjonalne uśmiechy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Odwróciłam się i zobaczyłam wysokiego, postawnego mężczyznę w doskonale skrojonym, ciemnym garniturze. Miał ciemne oczy, lekki zarost i aurę kogoś, kto absolutnie niczego nie musi udowadniać. Spojrzał na zdezorientowane znajome mojej siostry z rozbawieniem.

— Drogie panie, jeśli nie potraficie docenić sztuki i rzemiosła, to może wróćmy do rozmów o zyskach kwartalnych? Zauważyłem, że przy tamtym stoliku brakuje wam słuchaczy.

Brunetka zająknęła się, po czym rzuciła krótkie, nerwowe pożegnanie i obie odeszły w pośpiechu, jakby ktoś je spłoszył. Zostałam sama z nieznajomym. Byłam tak samo wdzięczna, co zirytowana.

— Nie potrzebowałam rycerza na białym koniu — powiedziałam, obronnie krzyżując ramiona. — Ale dziękuję za uratowanie mnie przed tymi harpiami.

Mężczyzna uśmiechnął się szeroko. Jego oczy miały ciepły, życzliwy wyraz.

— Nie wyglądałaś na osobę, która potrzebuje ratunku. Wyglądałaś na kogoś, kto zastanawia się, gdzie jest najbliższe wyjście ewakuacyjne. Jestem Oskar.

— Luiza. — Uścisnęłam jego dłoń. Była duża i silna. — Słyszałeś naszą rozmowę, skoro wiesz o glinie.

— Trudno było nie słyszeć. Mają bardzo donośne głosy.

Spojrzałam na jego garnitur i spinki w mankietach. Wyglądał jak typowy człowiek sukcesu, bywalec takich miejsc. Kolejny ważniak, który w wolnym czasie gra w golfa i myśli tylko o pomnażaniu kapitału.

— I co, Oskarze? Ty też przyszedłeś tu doglądać swoich inwestycji? — zapytałam z nutą sarkazmu w głosie, wciąż czując napięcie po poprzedniej rozmowie. — Słuchasz raportów i decydujesz, kto dzisiaj straci pracę, a kto dostanie premię?

Poczułam się głupio

Oskar zaśmiał się głośno. To był szczery, wibrujący śmiech, który sprawił, że na chwilę zapomniałam o swoim zdenerwowaniu.

— Trafiłaś kulą w płot — powiedział, wciąż się uśmiechając. — Nienawidzę raportów, a na wykresy mam alergię. Ten garnitur to mój strój roboczy na tego typu zloty.

Zmrużyłam oczy, zaintrygowana.

— W takim razie co tu robisz?

— Pracuję w branży sportowej — wyjaśnił, opierając się luźno o stolik. — Nie jestem bankierem. Moja agencja zajmuje się organizacją wielkich wydarzeń sportowych i wsparciem dla sportowców. Budujemy zespoły, organizujemy zaplecze logistyczne. Jestem tu, by przekonać kilku z tych znudzonych panów w garniturach, że warto zainwestować w lokalny sport, zamiast pompować wszystko w akcje spółek technologicznych.

Poczułam się głupio ze swoimi ocenami. Z góry założyłam, że jest taki sam jak reszta tej sali.

— Przepraszam — powiedziałam szczerze. — Chyba za bardzo zasugerowałam się otoczeniem.

— Nie ma za co. Większość ludzi tutaj też bierze mnie za księgowego. — Wskazał gestem na moje dłonie. — A ty? Naprawdę tworzysz biżuterię? Zauważyłem twoje kolczyki. Mają niesamowitą fakturę.

Zaskoczył mnie. Nikt od dawna nie pytał o moją pasję z tak szczerym zainteresowaniem. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedziałam mu o procesie wypalania ceramiki, o tym, jak trudne bywa łączenie barwników i jak bardzo uspokaja mnie praca własnymi rękami. Oskar z kolei opowiadał o sportowcach, których poznał, o ich niezłomnej woli walki, o adrenalinie, która towarzyszy zawodom. Słuchał mnie tak uważnie, jakbym była jedyną osobą na tej wielkiej, zatłoczonej sali.

Minuty mijały niepostrzeżenie. Przeszliśmy w spokojniejszą część sali, z dala od głównego zamieszania. Każde jego zdanie, każdy uśmiech sprawiały, że pancerz, który budowałam wokół siebie przez ostatnie miesiące, zaczął pękać. Okazało się, że Oskar rozumie, czym jest robienie rzeczy z pasji, a nie z obowiązku.

— Wiesz, Luiza — powiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy. — Ludzie tutaj wyceniają wszystko w liczbach. Ale najcenniejszych rzeczy, takich jak twoja wrażliwość i talent, nie da się wrzucić do tabelki w Excelu. Nie pozwól, by ktokolwiek kazał ci czuć się gorszą tylko dlatego, że masz inne priorytety.

Czułam w sobie spokój

Nagle obok nas pojawiła się Hanna w towarzystwie Kamila. Moja siostra wyglądała na całkowicie zszokowaną. Jej wzrok przeskakiwał ze mnie na Oskara i z powrotem.

— Oskar? — powiedział Kamil, wyciągając do niego rękę z pełnym szacunkiem. — Nie miałem pojęcia, że znasz moją przyszłą szwagierkę. Szukałem cię od godziny, chciałem ci przedstawić naszego prezesa.

Hanna patrzyła na mnie, jakby widziała ducha. Dopiero wtedy dotarło do mnie, jak bardzo pomyliłam się w ocenie sytuacji. Oskar nie był po prostu gościem. Był jednym z najważniejszych ludzi na tej sali, kimś, z czyim zdaniem liczyli się ci wszyscy ważniacy. Ale dla mnie nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. Liczyło się to, że sprawił, iż pierwszy raz od miesięcy szczerze się śmiałam.

— Właśnie nadrobiliśmy zaległości towarzyskie — odpowiedział Oskar, wymieniając z Kamilem uścisk dłoni, ale jego wzrok spoczywał na mnie.

Kiedy nadszedł czas, by się pożegnać, Oskar odciągnął mnie na bok.

— Nie przepadam za wymianą wizytówek, są zbyt oficjalne — powiedział, podając mi swój telefon z włączonym ekranem dodawania kontaktów. — Ale bardzo chciałbym zobaczyć więcej twoich prac. I może napić się z tobą kawy w miejscu, gdzie nikt nie rozmawia o rynkach finansowych. Zgadzasz się?

Wpisałam swój numer, czując przyjemne trzepotanie serca.

— Z wielką chęcią — odpowiedziałam z uśmiechem, który wreszcie był całkowicie naturalny.

Wracając taksówką do domu, patrzyłam na mijane latarnie. Czułam w sobie spokój, którego tak bardzo mi brakowało. Następnego dnia zamierzałam usiąść do mojej gliny z nową energią. Wiedziałam już, że mój świat nie musi kończyć się na czterech ścianach. Czasem wystarczy jeden wieczór i jeden człowiek, by przypomnieć sobie, że życie po burzy potrafi być naprawdę piękne.

Luiza, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

