Myślałam, że to tylko uciążliwe szorowanie okien i ścieranie kurzu z zapomnianych półek, a teściowa znów szuka pretekstu, by mnie pouczać. Nie miałam pojęcia, że jedno popołudnie z wiadrem wody i dwiema ścierkami otworzy drzwi do przeszłości, której tak bardzo mi brakowało i połączy nas w sposób, jakiego nigdy bym się nie spodziewała.

Czekało mnie mycie okien z teściową

Zawsze uważałam, że okres przedświąteczny to po prostu czas, w którym w sklepach pojawiają się czekoladowe zające, a dni stają się odrobinę dłuższe. Dla mnie, zapracowanej kobiety spędzającej dnie przed ekranem komputera, nadchodząca wiosna była sygnałem do zmiany garderoby na lżejszą, a nie wezwaniem do życiowych przemyśleń.

Święta traktowałam jak miły weekend z rodziną, okazję do dłuższego snu i zjedzenia kawałka dobrego ciasta. Mój mąż, Piotr, akceptował ten stan rzeczy, ale jego matka, Krystyna, miała na ten temat zupełnie inne zdanie. Dla mojej teściowej Wielki Post był niemal świętością samą w sobie. Oznaczał kategoryczną zmianę trybu życia.

W jej domu znikały kolorowe obrusy, telewizor był włączany znacznie rzadziej, a każda sobota zamieniała się w wielką batalię o czystość absolutną. Krystyna uważała, że dom musi lśnić, by dusza mogła się wyciszyć. Kiedy Piotr poprosił mnie, żebym pomogła jej w tym roku przy myciu okien, bo narzekała na ból ramion, zgodziłam się z ciężkim westchnieniem. Miałam na głowie ważny projekt w pracy, stos nieodpisanych maili i absolutny brak ochoty na spędzenie soboty z dłońmi zanurzonymi w wodzie z octem.

Pojechałam do niej z poczuciem obowiązku i cichą frustracją. Drzwi otworzyła mi kobieta w nienagannie wyprasowanym fartuchu, z włosami upiętymi w ciasny kok. W jej mieszkaniu panował półmrok, a w powietrzu unosił się ostry zapach pasty do podłóg i szarego mydła. Zaparzyła nam słabą herbatę i od razu przeszła do rzeczy, wskazując na wysokie okna w salonie.

– Cieszę się, że przyjechałaś – powiedziała, podając mi bawełniane ściereczki. – Okna trzeba umyć dokładnie, żeby słońce mogło wejść do środka. To nie jest zwykłe sprzątanie, pamiętaj o tym. To czas, żeby wyrzucić z domu to, co stare i niepotrzebne.

Przytaknęłam tylko w milczeniu, starając się ukryć przewracanie oczami. Dla mnie to było po prostu zmywanie brudu po zimie. Nie widziałam w tym żadnej głębszej filozofii, a jej poważny ton wydawał mi się przesadzony, wręcz pretensjonalny. Zabrałam się do pracy, marząc tylko o tym, by jak najszybciej skończyć, wrócić do swojego nowoczesnego, minimalistycznego mieszkania i otworzyć laptopa.

Rosła we mnie frustracja

Praca szła opornie. Parapet był pełen ciężkich doniczek z paprociami, które musiałam przenieść, a szyby, pamiętające jeszcze jesienne deszcze, wymagały kilkukrotnego przecierania. Krystyna krzątała się obok, wycierając z nabożną czcią kryształowe wazony w meblościance. W tle słychać było tylko miarowe tykanie starego zegara. Ta cisza zaczynała mnie przytłaczać.

Byłam przyzwyczajona do ciągłego szumu, podcastów w słuchawkach, dzwoniących telefonów. Tutaj czas zdawał się płynąć zupełnie innym, drażniąco wolnym rytmem. W pewnym momencie, próbując domyć uporczywą smugę w rogu szyby, zahaczyłam łokciem o małą, porcelanową figurkę aniołka. Złapałam ją w ostatniej chwili, ale z moich ust wyrwało się głośne, sfrustrowane westchnienie.

– Musimy to wszystko robić akurat dzisiaj? – zapytałam, nie mogąc już powstrzymać irytacji. – Przecież kurz i tak zaraz osiądzie. Nie możemy po prostu cieszyć się tym czasem, zamiast zamieniać go w obóz pracy?

Krystyna odłożyła ściereczkę z irchy na stół. Spojrzała na mnie wzrokiem, w którym nie było złości, ale raczej głębokie zdziwienie, zmieszane z odrobiną zawodu.

– Obóz pracy? – powtórzyła cicho. – Naprawdę tak to widzisz? Dla ciebie to tylko kurz?

– A czym innym ma to być? – odparłam, opierając ręce na biodrach. – Żyjemy w ciągłym biegu. Kiedy przychodzi weekend, chcę po prostu odpocząć. Pamiętam, że święta to radość, a nie wieczne szorowanie podłóg na kolanach w kompletnej ciszy.

Teściowa podeszła do okna, wzięła ode mnie mokrą szmatkę i zaczęła powoli wycierać parapet. Jej ruchy były metodyczne, spokojne.

– Radość nie bierze się z niczego – powiedziała po chwili milczenia. – Kiedyś przed świętami wszystko musiało ucichnąć. Zatrzymywaliśmy się. To szorowanie, jak to nazywasz, to był sposób na uporządkowanie myśli. Jak możesz przyjąć coś nowego i czystego, jeśli najpierw nie zrobisz na to miejsca?

Dzieliła nas przepaść

Oparłam się o framugę okna. Nagle poczułam, że ta rozmowa przestaje dotyczyć smug na szkle.

– W moim domu to wyglądało zupełnie inaczej – zaczęłam niepewnie, wracając pamięcią do obrazów, których dawno nie przywoływałam. – Kiedy byłam mała, u mojej babci przed świętami zawsze było głośno i kolorowo. Nie było żadnej ciszy. Babcia już od połowy postu pozwalała nam wycinać z papieru ozdoby. W kuchni wiecznie pachniało wanilią i drożdżami, bo ciągle coś piekła na próbę. Sadziliśmy rzeżuchę w skorupkach po jajkach i śmialiśmy się przy tym do łez.

Uśmiechnęłam się na to wspomnienie. Przypomniałam sobie dłonie mojej babci, zawsze ubrudzone mąką, i jej ciepły głos, gdy śpiewała radosne piosenki, ugniatając ciasto. Dla mnie czas przedświąteczny był feerią barw, zapowiedzią nadejścia wiosny, budzenia się życia. Był ciepły, beztroski i pełen swobody. Teściowa przestała wycierać parapet. Otarła dłonie o fartuch i usiadła na brzegu kanapy. Wskazała mi gestem fotel naprzeciwko.

– Zazdroszczę ci – powiedziała nagle, a jej głos zabrzmiał bardzo miękko, inaczej niż zazwyczaj. – U mnie w domu rodzinnym na wsi to był czas wielkiej surowości. Z chwilą, gdy zaczynał się post, ojciec chował jedyne radio. Matka zasłaniała lustra ciemnym materiałem. Nie wolno nam było głośno się śmiać ani biegać po podwórku dla samej zabawy.

Słuchałam jej z rosnącym zdumieniem. Znałam Krystynę od kilku lat, ale nigdy nie opowiadała mi o swoim dzieciństwie w ten sposób.

– Jedliśmy głównie ziemniaki okraszone olejem lnianym, a czasem tylko chleb z solą – kontynuowała, patrząc gdzieś w przestrzeń, jakby widziała przed sobą tamte izby. – Przez czterdzieści dni obowiązywała powaga. Pamiętam, jak bardzo jako dziecko pragnęłam odrobiny słodyczy, jakiegoś koloru w tej szarości. Ale matka powtarzała, że musimy poczuć brak, żeby potem docenić obfitość. Dlatego te porządki były dla mnie wybawieniem. Szorowanie drewnianych podłóg ryżową szczotką to była jedyna czynność, w którą mogłam włożyć całą dziecięcą energię.

– To brzmi... bardzo smutno – powiedziałam cicho, wyobrażając sobie małą dziewczynkę w szarym domu bez muzyki.

– Nie było smutne, po prostu inne – odpowiedziała Krystyna, krzyżując dłonie na kolanach. – Wtedy tego nie rozumiałam, ale po latach doceniłam ten czas. Gdy wreszcie nadchodził niedzielny poranek, gdy zdejmowano płótna z luster i na stole pojawiała się biała kiełbasa i ciasta... ten kontrast był niesamowity. Czułam autentyczną radość. Smak tamtego chleba po tygodniach postu pamiętam do dziś. Robię te porządki teraz w ciszy, bo tylko wtedy potrafię odnaleźć w sobie ten sam spokój, który w końcu przynosiły dawne święta. Próbuję odtworzyć tamto uczucie oczekiwania.

Zalała mnie fala tęsknoty

Jej słowa zawisły w powietrzu, a we mnie coś pękło. Nagle dotarło do mnie, dlaczego od tak dawna unikałam myślenia o przygotowaniach i redukowałam wszystko do wiosennych zakupów i szybkiego spotkania przy stole.

– Moja babcia zmarła pięć lat temu – powiedziałam łamiącym się głosem. Spuściłam wzrok na swoje dłonie, z których ściekała woda. – Od tamtej pory w moim domu nie ma rzeżuchy. Nie piekę ciast z wyprzedzeniem. Przestałam dekorować dom. Zrozumiałam właśnie, że uciekam przed tymi przygotowaniami, bo przypominają mi, że jej już nie ma.

Poczułam łzy pod powiekami. Zalała mnie fala tęsknoty, nad którą zupełnie straciłam kontrolę. Praca, maile, pośpiech – to wszystko było tylko tarczą, zasłoną dymną, by nie czuć pustki po osobie, która tworzyła magię mojego dzieciństwa. Moja nowoczesność i minimalizm były w rzeczywistości zwykłym mechanizmem obronnym.

Krystyna wstała z kanapy, podeszła do mnie i zrobiła coś, czego się po niej absolutnie nie spodziewałam. Delikatnie położyła dłoń na moim ramieniu. Jej dotyk był ciepły i bardzo kojący.

– Ja też sprzątam po to, by poczuć bliskość mojej matki – wyznała szeptem. – W jej rygorystycznym podejściu kryła się miłość do naszej rodziny. Chciała nas nauczyć szacunku do życia. Wykonując te same ruchy ścierką, wycierając kurz, czuję, jakby stała tuż obok mnie. Tradycja to nie jest narzucanie obowiązków. To podtrzymywanie niewidzialnej nici, która łączy nas z tymi, którzy odeszli.

Siedziałyśmy tak przez chwilę w milczeniu. Dwie kobiety z dwóch różnych pokoleń, wychowane w zupełnie innych domach, z odmiennymi wspomnieniami, połączone nagle wspólnym uczuciem tęsknoty i zrozumienia.

Zdałam sobie sprawę, że oceniałam moją teściową przez pryzmat własnych, nierozwiązanych problemów i powierzchownych opinii o starszym pokoleniu. Widziałam w niej surowego nadzorcę, a ona była po prostu kobietą, która na swój własny sposób próbowała zachować kawałek swojego dawnego świata i nadać sens teraźniejszości.

Zrozumiałam, co jest ważne

Kiedy wróciłyśmy do mycia okien, atmosfera w salonie zmieniła się nie do poznania. Cisza przestała mi ciążyć. Stała się przestrzenią, w której obie mogłyśmy po prostu być. Nie śpieszyłam się już do laptopa. Każdy ruch myjki po szybie wydawał mi się teraz drobnym hołdem dla przeszłości, zrzucaniem zimowego ciężaru nie tylko z ram okiennych, ale i z mojej własnej głowy.

Zaczęłyśmy rozmawiać. Krystyna opowiadała mi o dawnych przepisach na żur z grzybami, a ja dzieliłam się z nią trikami mojej babci na idealnie wyrośnięte ciasto drożdżowe. Obiecała, że w tym roku spróbuje upiec babkę według mojego przepisu, a ja zobowiązałam się przynieść rzeżuchę zalaną wodą w ozdobnych naczynkach.

Późnym popołudniem, gdy okna wreszcie lśniły czystością, usiadłyśmy przy kuchennym stole. Krystyna zaparzyła świeżą, mocną herbatę z malinami. Przez czyste szyby wpadały złote promienie zachodzącego słońca, ocieplając wnętrze pokoju. Spojrzałam na nią z wdzięcznością.

Zrozumiałam, że ten czas oczekiwania, niezależnie od tego, czy wypełnia go surowy post i modlitwa, czy radosne wycinanie papierowych ozdób, ma ten sam cel. Chodzi o zatrzymanie się. O zauważenie drugiego człowieka, zanurzenie się we wspomnieniach i przygotowanie serca na to, co dobre.

Wracając tego wieczoru do swojego mieszkania, nie otworzyłam służbowego komputera. Zamiast tego wyjęłam z pawlacza stary karton z pamiątkami. Na samym dnie znalazłam pożółkły zeszyt z przepisami mojej babci. Przewracałam kruche kartki, czując pod palcami historię mojej rodziny.

Po raz pierwszy od pięciu lat pomyślałam o nadchodzących świętach nie jak o organizacyjnym wyzwaniu, ale jak o powrocie do domu. Obiecałam sobie, że w tym roku w moim mieszkaniu również zapanuje czas na wyciszenie i ułożenie myśli, by potem zrobić miejsce na prawdziwą, niczym niezmąconą radość.

Zuzanna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: