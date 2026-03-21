Zawsze uważałam, że młodość ma swoje prawa, a prawdziwe życie to nie nudny schemat wyznaczony przez oczekiwania innych. Czułam się panią własnego losu, sprytnie lawirując między dwoma zupełnie różnymi światami, które oferowali mi dwaj fascynujący mężczyźni. Byłam przekonana, że mam wszystko pod kontrolą, dopóki jedno niespodziewane spotkanie nie udowodniło mi, jak bardzo się myliłam i jak wysoką cenę muszę zapłacić za swoją egoistyczną grę.

Chciałam wolności

Rodzinne obiady w domu moich rodziców od zawsze wyglądały tak samo. Zapach pieczonego kurczaka i szarlotki mieszał się z tykaniem starego zegara w salonie. I równie niezmienne były tematy rozmów. Moja starsza siostra, Magda, siedziała naprzeciwko mnie, poprawiając sweterek swojemu sześcioletniemu synkowi. Jej mąż dyskutował z moim ojcem o samochodach. A ja, jak zwykle, byłam głównym celem troskliwych, choć niezwykle irytujących spojrzeń mojej matki.

— Łucjo, córeczko, czy ty nie myślisz, że czas najwyższy jakoś poukładać sobie życie? — zaczęła mama, nakładając mi kolejną porcję ziemniaków, o którą wcale nie prosiłam. — Zbliżasz się do trzydziestki. Czas ucieka.

— Mamo, proszę cię, mam dwudzieste dziewiąte urodziny dopiero za miesiąc — odpowiedziałam, starając się zachować spokój. — Mam świetną pracę w biurze projektowym, wynajmuję piękne mieszkanie. Niczego mi nie brakuje.

— Praca to nie wszystko — wtrącił ojciec, odkładając widelec. — Rodzina to fundament. Magda w twoim wieku miała już własny dom i dziecko. A ty ciągle tylko te swoje wyjazdy, znajomi, a konkretów brak.

Wzdychałam ciężko, patrząc w talerz. Nie potrafiłam im wytłumaczyć, że sama myśl o kredycie na trzydzieści lat, cotygodniowych zakupach w supermarkecie i oglądaniu seriali z tym samym człowiekiem każdego wieczoru przyprawiała mnie o duszności. Chciałam wolności. Chciałam czerpać z życia pełnymi garściami. A że nie potrafiłam zdecydować się na jednego mężczyznę? Cóż, uważałam, że to po prostu dowód na to, jak bardzo jestem niezależna.

Przecież z nikim nie biorę ślubu

Moja niezależność w praktyce oznaczała perfekcyjne zarządzanie kalendarzem. Od kilku miesięcy spotykałam się z Arkiem i Piotrem. Żaden z nich nie wiedział o istnieniu tego drugiego, a ja uważałam to za swój prywatny, mały sukces. Byli jak ogień i woda, a ja czerpałam z tych relacji to, co najbardziej mi odpowiadało.

Arek miał trzydzieści cztery lata i był architektem z własną, prężnie działającą pracownią. Był uosobieniem spokoju, elegancji i stabilizacji. Kiedy się z nim spotykałam, czułam się jak księżniczka. Zabierał mnie do wykwintnych restauracji, gdzie jedliśmy wymyślne wegetariańskie dania i piliśmy sprowadzane z drugiego końca świata herbaty. Kupował mi drogie prezenty, często powtarzając, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. To on opłacił mój drogi kurs grafiki trójwymiarowej, twierdząc, że to inwestycja w mój rozwój. Przy nim czułam się bezpiecznie, choć jego długie monologi o planach budowy energooszczędnego domu nieco mnie nużyły.

Z kolei trzydziestotrzyletni Piotr był jego kompletnym przeciwieństwem. Pracował jako fotograf niezależny i żył chwilą. Z nim nie było mowy o nudzie. Potrafił zadzwonić w czwartek wieczorem i zapytać, czy mam ochotę jechać w góry na wschód słońca. Jeździliśmy jego starym, ale zadbanym samochodem terenowym na bezdroża, spaliśmy pod namiotem, jedliśmy kanapki na maskach samochodów i śmialiśmy się do utraty tchu. Piotr dawał mi zastrzyk adrenaliny, o którym Arek nawet by nie pomyślał.

Powtarzałam sobie, że przecież z nikim nie biorę ślubu. Nie nosiłam pierścionka, nie składałam przysiąg. Uważałam, że mam prawo poznawać różnych ludzi. Problem polegał na tym, że obaj panowie traktowali naszą relację bardzo poważnie, a ja z premedytacją unikałam wyprowadzania ich z błędu. Wykorzystywałam hojność i wpływy Arka oraz beztroskę i czas Piotra.

Czułam dziwny ucisk w żołądku

To był wtorek, środek wyjątkowo pracowitego tygodnia. Kończyłam właśnie duży projekt graficzny, kiedy zadzwonił Piotr. Jego głos brzmiał inaczej niż zazwyczaj. Brakowało w nim tej charakterystycznej, młodzieńczej nuty i entuzjazmu.

— Łucja, musimy się spotkać — powiedział krótko. — Będę w herbaciarni na starym mieście za godzinę. Czekam na ciebie.

Rozłączył się, zanim zdążyłam zapytać o powód. Czułam dziwny ucisk w żołądku. Zazwyczaj to on proponował szalone wypady na miasto, a nie sztywne spotkania w kawiarniach. Podeszłam do lustra, poprawiłam włosy i ubrałam swój ulubiony, musztardowy płaszcz. W drodze na miejsce układałam w głowie różne scenariusze. Może dostał jakiś zagraniczny kontrakt i chce wyjechać? Może w końcu chce porozmawiać o tym nieszczęsnym ustatkowaniu się, przed którym tak uciekałam?

Kiedy dotarłam do urokliwej uliczki na starym mieście, wiosenny wiatr targał drzewami. Pchnęłam ciężkie, drewniane drzwi herbaciarni. Uderzył mnie zapach cynamonu i pomarańczy. Rozejrzałam się po przyciemnionym wnętrzu.

Wcisnęłam się głębiej w fotel

Moje serce zamarło, a nogi zrobiły się z waty. W rogu sali, przy małym, okrągłym stoliku siedział Piotr. A naprzeciwko niego zobaczyłam Arka. Przez ułamek sekundy łudziłam się, że to tylko zbieg okoliczności. Że może przypadkiem usiedli obok siebie, a ja zaraz udam, że pomyliłam lokale i wyjdę niezauważona. Ale obaj patrzyli prosto na mnie. Ich twarze nie wyrażały złości, raczej głęboki smutek i coś, co wyglądało jak politowanie.

Z trudem łapiąc powietrze, podeszłam powoli do ich stolika. Nie miałam pojęcia, co powiedzieć. Mój genialny plan rozpadł się w drobny mak na moich oczach.

— Siadaj, Łucjo — powiedział Arek, wskazując puste krzesło. Jego głos był spokojny, wręcz chłodny.

Usiadłam, zaciskając dłonie na torebce tak mocno, że pobielały mi knykcie.

— Skąd wy... – zaczęłam, ale zaschło mi w gardle.

— Skąd się znamy? — dokończył za mnie Piotr. Przesunął palcem po brzegu filiżanki. — Chodziliśmy razem do liceum. Potem nasze drogi trochę się rozeszły, ale od lat gramy razem w koszykówkę w każdy wtorek.

— Zawsze dużo rozmawiamy po treningach — dodał Arek, wpatrując się we mnie przenikliwie. — Od kilku miesięcy Piotr opowiadał mi o niezwykłej dziewczynie, z którą się spotyka. Że jest wolnym duchem, że uwielbia góry i ma piękny uśmiech. Ja z kolei opowiadałem mu o kobiecie, z którą planuję budować wspólną przyszłość. O ambitnej graficzce.

Wcisnęłam się głębiej w fotel. Chciałam zapaść się pod ziemię.

— Wczoraj po treningu poszliśmy na kolację — kontynuował Piotr. — Chciałem w końcu pokazać Arkowi zdjęcie tej mojej wspaniałej Łucji. Kiedy wyciągnąłem telefon, myślałem, że Arek zemdleje.

Wyszli razem

Siedziałam w całkowitej ciszy. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale wstyd był silniejszy niż chęć płaczu.

— Nie musicie tak na mnie patrzeć — odezwałam się w końcu, próbując ratować resztki godności. — Przecież my nie byliśmy w oficjalnych związkach. Nikomu niczego nie obiecywałam. Po prostu spędzaliśmy razem czas.

Arek pokręcił głową. W jego oczach widziałam ogromny zawód.

— Nie chodzi o obietnice na papierze, Łucjo. Chodzi o uczciwość — powiedział z naciskiem. — Pozwalałaś mi płacić za swoje kursy, chętnie przyjmowałaś drogie prezenty. Cieszyłaś się komfortem, który ci dawałem, wiedząc doskonale, że zależy mi na tobie na poważnie.

— A ze mną bawiłaś się w wielką przygodę — wtrącił Piotr z wyraźnym żalem w głosie. — Opowiadałaś mi, jak bardzo męczy cię materializm innych ludzi, jak cenisz wolność. A tymczasem po prostu sprytnie ciągnęłaś dwie sroki za ogon, dopasowując nas do swoich aktualnych potrzeb. Nie byliśmy dla ciebie ludźmi. Byliśmy atrakcjami.

Ich słowa uderzały we mnie ze zdwojoną siłą, bo wiedziałam, że obaj mają absolutną rację. Nie mogłam zrzucić winy na nich. Nie mogłam zasłonić się swoją młodością. Byłam po prostu egoistką, która bawiła się uczuciami innych po to, by samej nie musieć angażować się w nic prawdziwego.

— Chcieliśmy tylko usłyszeć, co masz do powiedzenia — stwierdził Arek, wstając od stołu. — Ale widzę, że nawet teraz próbujesz grać.

— Trzymaj się, Łucjo. Mam nadzieję, że ta wolność da ci tyle szczęścia, ile od niej oczekujesz — rzucił na odchodne Piotr.

Zostawili na stoliku pieniądze za herbatę, której nikt nie tknął, i ruszyli w stronę wyjścia. Wyszli razem, zostawiając mnie zupełnie samą w cichym, pachnącym cynamonem lokalu.

Nigdy więcej nie zadzwonili

Długo jeszcze siedziałam przy tym małym stoliku, patrząc w okno. Obserwowałam przechodzących ludzi i myślałam o tym, jak bardzo starałam się udowodnić całemu światu, a zwłaszcza moim rodzicom, że moje podejście do życia jest lepsze, nowocześniejsze i bardziej świadome. Wracałam do pustego mieszkania z ciężkim sercem. W głowie wciąż dźwięczały mi słowa Arka i Piotra, a także przestrogi mojego ojca z niedzielnego obiadu. Zrozumiałam, że uciekając przed nudą i rutyną ustatkowania się, uciekłam od podstawowych wartości: szacunku i empatii. Myślałam, że jestem cwana, niezależna i nowoczesna. Okazałam się po prostu wyrachowana.

Nigdy więcej do mnie nie zadzwonili. Zostałam z drogimi prezentami w szafie, z mnóstwem pięknych zdjęć z wycieczek i z przejmującą pustką. Zrozumiałam, że ustatkowanie się to nie jest wyrok na wolność. To decyzja o byciu lojalnym, w pierwszej kolejności wobec samej siebie. Tego dnia straciłam nie tylko dwóch wspaniałych mężczyzn, ale też złudzenia na swój własny temat.

Łucja, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

