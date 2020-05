fot. Adobe Stock

Facebook daje możliwość czasowego wyłączenia konta albo jego trwałego usunięcia. Musisz jednak wiedzieć, że faktyczne usunięcie zawartości twojego konta zajmuje zazwyczaj kilka dni.

Pamiętaj jednak, że decyzja o skasowaniu konta powinna być dobrze przemyślana, bo trwale zostaną stasowane wszystkie twoje wiadomości, zdjęcia, a nawet komentarze pod zdjęciami innych użytkowników Facebooka.

Jak usunąć konto z Facebooka raz na zawsze

Trwałe usunięcie konta oznacza, że z przestrzeni publicznej znikną niemal wszystkie ślady twojej aktywności na platformie. Znikną: twoje dane, zdjęcia, posty i komentarze do cudzych postów. Jeżeli chcesz je zachować, to warto pobrać kopię swoich danych. Jedyne, co może nie zniknąć to wiadomości wysłane do znajomych.

Najlepiej usuwanie konta przeprowadzić w przeglądarce, a nie w aplikacji.

Nowy Facebook

Kliknij w prawym górnym rogu strony Facebooka.

Kliknij opcję Ustawienia , a następnie Twoje informacje na Facebooku w kolumnie z lewej strony.

, a następnie Twoje informacje na Facebooku w kolumnie z lewej strony. Kliknij opcję Dezaktywacja i usunięcie .

. Wybierz opcję Usuń konto i dotknij polecenia Kontynuuj dezaktywację konta.

i dotknij polecenia Kontynuuj dezaktywację konta. Wprowadź hasło, kliknij opcję Kontynuuj, a potem Usuń konto.

Klasyczny Facebook

Kliknij pozycję rozwijalną w prawym górnym rogu.

Wybierz kolejno Ustawienia i prywatność , a następnie Ustawienia.

, a następnie Ustawienia. Kliknij opcję Twoje informacje na Facebooku w kolumnie z lewej strony.

w kolumnie z lewej strony. Kliknij opcję Dezaktywacja i usunięcie .

. Wybierz opcję Usuń konto i dotknij polecenia Kontynuuj dezaktywację konta.

Wprowadź hasło uwierzytelniające, kliknij opcję Kontynuuj, a następnie Usuń konto.

Pamiętaj, że przed potwierdzeniem usunięcia konta, masz możliwość pobrania swoich zdjęć oraz postów. Jeśli jesteś jedynym administratorem jakichś stron, usunięcie konta zlikwiduje także i te strony. Aby temu zapobiec, możesz dodać innych administratorów, co zapobiegnie likwidacji tych stron.

Uwaga! Usunięcie konta na Facebooku oznacza także usunięcie konta w Messengerze wraz z zawartymi tam wiadomościami. Dostęp do nich będą mieli nadal twoi znajomi i przyjaciele, mimo że konto zostało skasowane.

Jak usunąć konto na Facebooku na telefonie

Krok 1: Z menu w prawym górnym rogu w zakładce na samym dole wybierz opcję Ustawienia. Pokaże się szereg opcji, a ciebie interesuje: Własność konta i kontrola. Kliknij.

Krok 2: Pojawią się trzy zakładki, kliknij w Dezaktywacja i usuwanie.

Krok 3: Facebook chce się upewnić, czego potrzebujesz i czym jest dezaktywacja, a czym usuwanie konta na Facebooku. To drugie wiąże się z utratą treści na profilu i wiadomości w Messengerze. Jesteś pewna? Zaznacz opcję Usuwanie konta i kliknij przejdź.

Krok 4: Sekcja Usunięcie konta pomoże ci podjąć ostateczną decyzję i podjąć odpowiednie kroki przed usunięciem konta. Pokaże też inne opcje (jeśli chcesz zachować konto na Messengerze, wybierz dezaktywację), umożliwi pobranie informacji, zdjęć, postów - możesz ściągnąć kopię danych o sobie, które gromadziłaś przez lata na Facebooku. Facebook poprosi cię także o to, byś sprawdziła aplikacje, do których logowałaś się za pomocą platformy.

Po wypełnieniu wszystkich kroków i wpisaniu hasła uwierzytelniającego już wiesz, jak usunąć konto na Facebooku. A co, jeśli chcesz je przywrócić?

Jak anulować usunięcie konta na Facebooku?

Na anulację procesu usuwania konta każdy użytkownik ma 30 dni. Po tym czasie konto oraz wszystkie znajdujące się na nim dane zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odzyskania. Po upływie 90 dni kopia twoich danych może być nadal przechowywana w pamięci zapasowej.

Warto mieć na względzie, że Facebook może przetrzymywać twoje dane w związku z kwestiami prawnymi, naruszeniami regulaminu lub działaniami mającymi na celu zapobieganie szkodom.

Aby anulować usunięcie konta:

Zaloguj się do konta na Facebooku w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o usunięciu.

Kliknij: Anuluj usunięcie.

Jak usunąć konto z Facebooka na pewien czas

Dezaktywacja konta powoduje, że zawartość twojego konta zostaje ukryta – nikt nie będzie mógł go zobaczyć. Dostępne jedynie pozostają: nazwa twojego konta w listach znajomych i wysłane przez ciebie wiadomości. Administratorzy grup będą nadal widzieć dodane przez ciebie komentarze i posty. Aktywne pozostanie także konto w Messengerze. Dezaktywację konta można w każdej chwili odwołać – zawartość twojego konta będzie znowu widoczna.

Dezaktywacja konta na FB krok po kroku

Czasowe wyłączenie konta najłatwiej jest przeprowadzić w przeglądarce, a nie w aplikacji.

Nowy Facebook

Kliknij pozycję w prawym górnym rogu. Wybierz kolejno Ustawienia i prywatność , następnie Ustawienia.

, następnie Ustawienia. Kliknij opcję Twoje informacje na Facebooku po lewej stronie.

po lewej stronie. Kliknij opcję Dezaktywacja i usunięcie .

. Wybierz opcję Dezaktywuj konto, a następnie Kontynuuj dezaktywację konta i wykonaj dalsze instrukcje.

Klasyczny Facebook

Kliknij w prawym górnym rogu dowolnej strony Facebooka.

Kliknij opcję Ustawienia, a potem Twoje informacje na Facebooku w kolumnie z lewej strony.

w kolumnie z lewej strony. Kliknij opcję Dezaktywacja i usunięcie .

. Wybierz opcję Dezaktywuj konto, a następnie kliknij opcję Kontynuuj dezaktywację konta i potwierdź.

Jeśli jesteś jedynym administratorem jakichś stron, Facebook ci o tym teraz przypomni: zawieszenie konta zawiesi także działanie tych stron. Aby temu zapobiec, dodaj innych administratorów.

wybierz, czy chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości email od FB.

Kliknij: Dezaktywacja konta.

Tekst na podstawie artykułu Ewy Cwil. Artykuł pierwotnie opublikowany 15.11.2019.

