Gdy świętujesz urodziny, wszyscy spieszą z życzeniami - w erze mediów społecznościowych, ogrom dobrych myśli przesyłają również facebookowi znajomi. Warto podziękować za ciepłe słowa od bliskich.

Podziękowania za życzenia urodzinowe można napisać do każdego w formie SMS-a albo zbiorowo na Facebooku, na swojej tablicy. W ten sposób wyrazisz wdzięczność za pamięć o tej wyjątkowej okazji.

Rymowane podziękowania za życzenia urodzinowe to doskonała okazja, by popisać się kreatywnością i humorem. Wierszyki pokażą wszystkim, że życzenia urodzinowe sprawiły ci prawdziwą przyjemność. Podziękuj za życzenia urodzinowe rymowanką. Jeśli nie masz weny do stworzenia własnego wierszyka, oto garść gotowych propozycji. Możesz je umieścić na swojej tablicy na "fejsie" albo wysłać poprzez mail lub SMS.

***

W dniu urodzin wiele życzeń od Was przyszło,

wiele wzruszeń i radości z tego dla mnie wyszło.

Za wszystkie życzenia urodzinowe dziękuję,

spełniać marzenia dzisiaj obiecuję!

***

Dziś tyle życzeń pięknych otrzymałam/otrzymałem,

wiele dobrych myśli i słów dostałam/dostałem.

Za nie wszystkie dziękuję z całej duszy,

wiem, że jeszcze dzisiaj niejedno mnie wzruszy.

***

Za życzenia urodzinowe, piszę Wam DZIĘKUJĘ!

O waszych urodzinach też pamiętać obiecuję.

Tyle dobroci dziś spłynęło na Facebooku,

szczęścia szukam, śmiejąc się do rozpuku.

***

Pięknych życzeń dostałam/em masę,

Oby wszystkie spełniły się z czasem.

Dziękuję serdecznie każdemu po kolei,

Z każdym mym szczęściem chcę się podzielić!

***

Dzień urodzin jest absolutnie wyjątkowy,

w podzięce za życzenia, życzę Wam i ja: bądźcie zdrowi!

Wy też spełniajcie swoje marzenia,

niech Wasz świat też na lepsze się zmienia.

***

Dziękuje wszystkim za piękne życzenia,

Oby wszystkie doczekały się spełnienia!

O Waszych świętach również nie zapomnę,

Napiszę życzenia radosne ogromnie!

fot. Podziękowania za życzenia urodzinowe i nie tylko/Adobe Stock, pikselstock

Preferujesz podziękowania za życzenia urodzinowe w krótkiej, ale dosadnej formie bez tworzenia rymowanek? Możesz postawić na zwykłe „dziękuję za pamięć” albo przesłać dłuższe podziękowania. Często kilka ciepłych słów od serca będzie mieć o taką samą lub większą wartość lub wierszyk.

Oto kilka propozycji na proste, ale kreatywne podziękowania za życzenia:

Dziękuję serdecznie za wszystkie życzenia urodzinowe, które dzisiaj spłynęły do mnie na Facebooku. Jest mi bardzo miło, że aż tyle osób ciepło o mnie myśli w tym ważnym dniu. Przybył mi kolejny rok, a w nowy wchodzę z nadzieją, że będzie jeszcze lepszy.

Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Nie dam rady odpisać wszystkim osobno, ale wiedzcie, że każdy dowód Waszej pamięci sprawił mi ogromną radość!

W dniu urodzin czuję ogromną radość, że aż tyle osób dobrze o mnie myśli! Jeśli wszystkie Wasze życzenia urodzinowe się spełnią, będę żyć na zawsze w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie - oby tak było.

Z serca dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe - i te złożone na Facebooku, i osobiście, i telefonicznie. Co roku ten dzień jest dla mnie wyjątkowy, a teraz czuję ogromną radość z powodu tylu serdecznych życzeń!

Wielkie dzięki za wszystkie życzenia urodzinowe! Wznoszę dziś toast również za Wasze zdrowie.

fot. Podziękowania za życzenia/Adobe Stock, Roman

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.04.2022

