Plamy z jagód można usunąć domowymi sposobami, te stosowane były jeszcze przez nasze babcie. To np. zastosowanie soku z cytryny, kwasku cytrynowego lub octu. Dowiedz się, jak skutecznie walczyć z tymi trudnymi zabrudzeniami za pomocą prostych, domowych sposobów oraz profesjonalnych środków czyszczących. Jak należy używać tych produktów, aby nie zniszczyć tkaniny, a jednocześnie usunąć zabrudzenia?

Reklama

Spis treści:

Świeże plamy z jagód z łatwością usuniesz domowymi sposobami. Musisz jednak działać szybko i od razu zabrać się za wywabianie zabrudzenia. Przede wszystkim nie próbuj pocierać materiału - w ten sposób tylko wprowadzisz plamę w tkaninę i sprawisz, że będzie trudniejsza do usunięcia.

Jak usunąć plamy z jagód: kwasek cytrynowy

Skutecznym i sprawdzonym sposobem na usunięcie plam z jagód, jest moczenie zabrudzonego ubrania w roztworze z kwasku cytrynowego. Do miski wlej letnią wodę i rozpuść w niej duże opakowanie kwasku cytrynowego. Zabrudzone ubranie zanurz w roztworze i pozostaw na godzinę.

Jeśli po godzinie plama jest jeszcze widoczna, wydłuż czas moczenia. Możesz zostawić je nawet na całą noc. Po tym czasie wypłucz ubranie i upierz tak jak zwykle. Po plamie z jagód nie powinno być ani śladu.

fot. Jak usunąć plamy z jagód/Adobe Stock, aneta_gu

Jak usunąć plamy z jagód: woda z octem

Plamy z jagód można także usunąć, mocząc zabrudzone ubrania w roztworze octowym. W przypadku świeżych plam wystarczy przygotować roztwór w proporcjach 1:2 (jedna część octu na dwie części wody).

Zaschnięte plamy z jagód warto wymoczyć w roztworze 1:1. Ubranie zamocz w dużej misce i pozostaw w roztworze na około 2 godziny. Po tym czasie wypłucz, wrzuć do pralki i upierz w 40 stopniach.

Jak usunąć plamy z jagód: sok z cytryny

Na pojedyncze plamy, zwłaszcza jeśli nie chcesz lub nie możesz wyprać całego ubrania, sprawdzi się sok z cytryny.

Wacik kosmetyczny zmocz obficie w soku z cytryny i przetrzyj plamę z jednej i z drugiej strony tkaniny. Na koniec spłucz pod bieżącą, chłodną wodą. Najłatwiej usunąć świeże zabrudzenia, dlatego plamę z jagód zapierz od razu, gdy tylko ją zauważysz.

Zdarza się, że po ciepłym letnim dniu pełnym owocowych przysmaków, nie zauważamy od razu małej plamy, która po zaschnięciu staje się prawdziwym wyzwaniem. Czasem nawet upranie takiego materiału w pralce zamiast pozbyć się zabrudzenia, może je utrwalić. Na szczęście istnieje wiele skutecznych sposobów na te uporczywe plamy.

Białe tkaniny pobrudzone jagodami lub borówkami możesz skutecznie odplamić domową pastą sodową. Przygotuj ją z sody oczyszczonej i wody (dodawaj sodę do wody, aż powstanie gęsta pasta), a następnie nałóż ją na plamę. Po kilku minutach wylej na plamę trochę octu. Połączenie sody i octu wytworzy reakcję, która pomoże rozbić cząsteczki plamy. Pozostaw na kilka minut, a następnie wypierz w letniej wodzie.

Do usunięcia utrwalonej ciemnej plamy sprawdzi się też cytryna i sól. Nałóż niewielką ilość soku z cytryny bezpośrednio na plamę, a następnie posyp ją solą. Pozostaw na kilka godzin, najlepiej na słońcu, aby naturalne działanie wybielające cytryny miało szansę zadziałać. Następnie wypierz tkaninę w ciepłej wodzie.

Możesz też zrobić pastę z tych składników. Wymieszaj sól z sokiem z cytryny, aby uzyskać gęstą papkę, którą następnie nałożysz na plamę. Delikatnie wetrzyj pastę w plamę i pozostaw na około godzinę. Następnie wypierz tkaninę w ciepłej wodzie.

Do białych tkanin możesz wykorzystać też mleko. Namocz w nim plamę przez kilka godzin, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle. W niektórych przypadkach sprawdzi się także płyn do naczyń, obficie nałożony na lekko wilgotną plamę i pozostawiony na ok. godzinę.

fot. Jak usunąć plamy z jagód/Adobe Stock, HalynaRom

Jeśli plamy z jagód są rozległe, mocno utrwalone albo domowe sposoby ich usuwania zawiodły, sięgnij po chemiczne środki. Sprawdzą się przede wszystkim odplamiacze enzymatyczne, wybielacze tlenowe oraz spraye do usuwania plam.

Enzymatyczne odplamiacze dostępne w sklepach są specjalnie stworzone do usuwania trudnych plam organicznych, takich jak plamy z jagód. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu i zawsze wykonuj test na mało widocznej części tkaniny.

Wybielacze tlenowe, są skuteczne w usuwaniu plam z jagód, zazwyczaj bez negatywnego wpływu na kolory tkanin. Zawsze jednak warto wykonać próbę na niewidocznej części ubrania. Rozpuść wybielacz tlenowy w wodzie zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a następnie namocz plamę przez kilka godzin przed praniem.

Skuteczne mogą okazać się także spraye do usuwania plam, dostępne w większości sklepów i marketów. Wystarczy spryskać plamę, a następnie pozostawić na kilkanaście minut i wyprać jak zwykle.

Przed zastosowaniem któregokolwiek z tych środków upewnij się, że możesz go użyć na danej tkaninie i danym kolorze. Ponownie - zawsze warto przeprowadzić test na niewidocznej części ubrania, aby sprawdzić, czy w żaden sposób się nie uszkodzi ani nie odbarwi.

Reklama

Czytaj także:

Jak usunąć plamy z samoopalacza?

Plama z antyperspirantu? Szybko ją spierzeszPrzepocone ubranie to nie tragedia! Spierz plamę z potu skutecznie