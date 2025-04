Prosty trik na czyste, śnieżnobiałe ubrania. Wystarczy kilka łyżek tego proszku, aby usunąć każdą plamę

Soda do prania jasnych rzeczy - to prawdziwa rewolucja w domowych porządkach. Używanie sody do prania razem z proszkiem lub zamiast niego pozwala na zachowanie bieli tkanin i radzić sobie nawet z trudnymi plamami. To także rozwiązanie w duchu less waste. Zobacz, jak wykorzystać sodę do prania.