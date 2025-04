Konto na Facebooku jest naszym drugim ja. I chociaż wiele osób (często młodych) tworzy sobie testamenty, spisując podział majątku, to wielu z nas zapomina o swoim koncie na Facebooku, które jest pewnego rodzaju dobrem. Co więc dzieje się z kontem na Facebooku, gdy jego użytkownik umrze? Jakkolwiek makabrycznie to nie brzmi, lepiej już za życia zatroszczyć się o swój profil na Facebooku. Tylko jak?

Kto może zarządzać kontem na Facebooku po śmierci jego właściciela?

Prawo polskie nie daje w tym przypadku jednej odpowiedzi, ponieważ nie ma konkretnych informacji o nabywaniu praw spadkowych do danych cyfrowych. Niektórzy uznają, że prawa do zarządzania kontem powinna mieć osoba, która dziedziczy wszystkie inne dobra materialne. Z reguł dostęp do konta ma więc najbliższa rodzina.

Opiekun konta

Możesz też zdecydować się na opcję "opiekuna konta". Będzie to osoba, która będzie zarządzała kontem po śmierci jego właściciela. Będzie więc mogła poinformować znajomych, że właściciel konta nie żyje, ale i będzie miała uprawnienia, by zamieć zdjęcie profilowe lub dodawać posty.

Usunięcie konta

Jeśli jednak nie chcesz, by twój profil istniał w wirtualnym świecie po twojej śmierci, wystarczy poinformować o swojej woli administratora Facebooka. To tak, jakbyś stworzyła wirtualny testament. Jeśli chcesz, by twoje konto wygasło - przestało istnieć po twojej śmierci, poinformuj o tym administratora. Gdy upoważniona przez ciebie osoba poinformuje administrację Facebooka o twojej śmierci, konto zostanie zablokowane i nie będzie widoczne dla innych użytkowników.

Profil "In memoriam"

Centrum Pomocy Facebooka rekomenduje też inną opcję. Możesz poprosić o stworzenie tak zwanego profilu "In memoriam". Co to znaczy? Wystarczy zadeklarować chęć posiadania pośmiertnego profilu. Obok twojego zdjęcia oraz imienia i nazwiska pojawi się napis "In memoriam". Na koncie pozostaną widoczne zdjęcia i wpisy. Konto nie będzie miało możliwości edycji, a więc pozostanie w takim stanie, w jakim je pozostawisz.

