Tłuste plamy to chyba najczęstszy i najbardziej uciążliwy rodzaj zanieczyszczeń. Zazwyczaj powstają podczas jedzenia, ale mogą się przytrafić także podczas robienia makijażu (np. plamy z podkładu). Ilość produktów spożywczych na bazie tłuszczu jest przecież ogromna: majonez, masło, wszelkiego rodzaju sosy, mięsa, ciasta, sery...

Reklama

Istnieje kilka domowych sposobów wywabiania tłustych plam po tego rodzaju produktach. Metodę usuwania plam należy dostosować do rodzaju tkaniny, aby nie zniszczyć ubrania. Dobrze jest też wykonać próbę na niewidocznym skrawku materiału.

Spis treści:

Bardzo dobrym sposobem na tłuste plamy, szczególnie te świeże lub jeszcze nie dość mocno utrwalone, jest mąka ziemniaczana. Wystarczy obficie posypać plamę świeżą mąką ziemniaczaną i pozostawić ją na kilka minut, aby pozwolić jej wchłonąć tłuszcz. Po upływie tego czasu, delikatnie usuń mąkę za pomocą miękkiej szczoteczki lub kawałka materiału, a następnie wypłucz ubranie w ciepłej wodzie. Tak przygotowaną tkaninę wystarczy wyprać jak zwykle, a plama powinna zniknąć.

Wywabianie plam za pomocą mąki ziemniaczanej jest bardzo skutecznym sposobem, zarówno do stosowania na tkaninach delikatnych - jedwabnych, wełnianych, jak i zwykłych - bawełnianych lub sztucznych.

Jeśli nie masz pod ręką mąki ziemniaczanej, warto sięgnąć po inne proszkowe środki, które mogą równie skutecznie wchłonąć tłuszcz. Do alternatyw mąki ziemniaczanej należą talk, sproszkowana kreda lub pianka morska (tzw. septolit).

fot. Jak usunąć tłuste plamy/Adobe Stock, agneskantaruk

Płyn do naczyń to bardzo popularny domowy sposobów na uporczywe plamy z tłuszczu. Nic dziwnego, bo z tłustymi plamami, nawet tymi utrwalonymi i zaschniętymi, radzi sobie większość płynów do mycia naczyń - są przecież przeznaczone do codziennej walki z tłuszczem.

Musisz jednak pamiętać, że absolutnie nie wolno używać przy tym ciepłej wody! Zabrudzenie posmaruj obficie detergentem, uważaj jednak, aby nie zabarwił tkaniny - użycie intensywnie zielonego płynu do mycia naczyń na białej bluzce raczej nie skończy się dobrze.

Czytaj też: jak uratować zafarbowane ubrania?

Pozostaw płyn na suchej plamie na kilka minut, a potem porządnie spłucz zimną wodą. W razie konieczności powtórz cały zabieg. Kiedy plama zejdzie, wrzuć tkaninę do pralki i ubierz jak zwykle.

Innym, równie dobrym sposobem na tłuste plamy, także te stare i już utrwalone, jest zastosowanie benzyny. Pamiętaj jednak, aby w ten sposób wywabiać plamę przy otwartym lub uchylonym oknie i nie w zamkniętym pomieszczeniu.

Benzyna ma charakterystyczny zapach, który przy dłuższej ekspozycji może być trujący lub powodować bóle czy zawroty głowy. Rób to także zawsze z daleka od dzieci i zwierząt domowych. Jeśli masz taką możliwość, wyjdź na balkon lub podwórko i tam zabierz się za wywabianie plamy.

Jak usunąć plamę z tłuszczu przy pomocy tego sposobu? Pod zaplamione miejsce musisz najpierw podłożyć papierowy ręcznik lub ligninę, po czym plamę delikatnie pocierać wacikiem nasączonym benzyną mniej więcej przez 3-4 minuty. Zamiast wacika możesz użyć też starej gospodarczej ściereczki. Po całej procedurze tkaninę dokładnie wypłucz w ciepłej wodzie, a potem wypierz jak zwykle.

Ta metoda usuwania tłustych plan przeznaczona jest szczególnie do tkanin wełnianych, jednak sprawdzi się również w przypadku innych materiałów - bawełnianych i sztucznych.

Stare, utrwalone plamy z tłuszczu, które często nie poddają się zwykłym metodom prania, wymagają silniejszych środków. Jednym z takich rozwiązań jest użycie rozpuszczalnika, który skutecznie poradzi sobie z plamami, które już wniknęły głęboko w tkaninę lub zostały zaprasowane przez gorącą żelazko.

Rozpuszczalnik ma działanie rozpuszczające tłuszcz, co sprawia, że jest w stanie usunąć nawet najbardziej uporczywe plamy. Należy jednak zachować ostrożność, zwłaszcza gdy pracujesz z materiałami delikatnymi lub kolorowymi. Zawsze przed wykorzystaniem wybranej metody zrób próbę na niewidocznej części materiału.

Rozpuszczalnik ma bardzo mocny zapach, który może być nieprzyjemny, a wdychanie jego oparów jest niezdrowe, więc korzystaj z niej przy otwartych oknach lub na zewnątrz. Zawsze zakładaj też rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu ze skórą.

Nałóż niewielką ilość rozpuszczalnika bezpośrednio na plamę z tłuszczu. Użyj czystej ściereczki lub gąbki, aby delikatnie wetrzeć środek w plamę. Nie pocieraj zbyt intensywnie, aby nie zniszczyć tkaniny. Pozwól, aby rozpuszczalnik działał przez kilka minut.

Następnie usuń nadmiar rozpuszczalnika za pomocą czystej, suchej ściereczki. Powtarzaj, aż plama zniknie. Po całkowitym usunięciu plamy, materiał wypierz w ciepłej wodzie (40-50 stopni), aby pozbyć się resztek rozpuszczalnika i innych zanieczyszczeń.

Na plamy z tłuszczu może pomóc także specjalne gallasowe mydełko odplamiające, które dostaniesz w większości drogerii czy sklepów z artykułami gospodarstwa domowego. Jego użycie jest bardzo proste, a sam środek daje dużą gwarancję sukcesu.

Tłustą plamę lekko zwilż, ale nie mocz obficie pod bieżącą wodą. Następnie mydełkiem delikatnie potrzyj materiał w zabrudzonym miejscu i lekko spień zwilżonymi palcami. Zostaw na kilka minut, a następnie spłucz pod letnią wodą. Jeśli plama wciąż będzie widoczna, czynność powtórz. Na koniec wypierz ubranie jak zwykle.

fot. Jak usunąć stare plamy z tłuszczu/Adobe Stock, wckiw

Innym sposobem na zaschnięte, utrwalone tłuste plamy jest alkohol. Zanim przystąpisz do usuwania plamy, namocz całą tkaninę w ciepłej wodzie przez kilka minut. Pomoże to we wstępnym zmiękczeniu zaschniętego tłuszczu.

Następnie zwilż plamę alkoholem - najlepszy będzie spirytus który jest bardziej skoncentrowany i skuteczniejszy w rozpuszczaniu tłuszczu. Możesz także użyć wódki lub denaturatu, ale spirytus będzie bardziej efektywny. Wcieraj alkohol w plamę delikatnymi ruchami, aby nie uszkodzić tkaniny.

Jeśli plama jest wyjątkowo oporna, możesz przygotować mieszankę spirytusu z kilkoma kroplami octu. Roztwór taki działa nie tylko na tłuszcz, ale także pomaga w walce z nieprzyjemnymi zapachami, które mogą towarzyszyć plamom z tłuszczu. Wcieraj mieszankę w plamę za pomocą czystej ściereczki lub gąbki.

Po zastosowaniu alkoholu, plamę dokładnie wypłucz w ciepłej wodzie, a następnie wypierz jak zwykle, zgodnie z oznaczeniem na metce.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.03.2013.

Reklama

Czytaj także:

Jak usunąć plamy z farby?

Jak usunąć plamy z długopisu?

Jak usunąć plamy z rdzy?