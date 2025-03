Codzienny prysznic, często brany w pośpiechu przez domowników, sprawia, że osady z mydła, wody i kosmetyków szybko gromadzą się na ściankach kabiny prysznicowej oraz w brodziku. Kamień i zabrudzenia nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także bywają trudne do usunięcia, zwłaszcza, jeśli przez dłuższy czas będziesz udawać, że ich nie ma. Regularność to w tym przypadku klucz do sukcesu. Co zrobić jednak, gdy kamień zdążył już się nagromadzić i zwykłe czyszczenie przestało wystarczać?

Reklama

Spis treści:

Zabrudzenia i kamień na kabinie prysznicowej możesz skutecznie usunąć przy użyciu prostych, domowych składników, które z pewnością znajdziesz w swojej kuchni. Domowe metody są nie tylko tańsze, ale także ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia. Sprawdzą się nawet w trudnych przypadkach i mocno nagromadzonym kamieniu

Jak usunąć kamień z szyby prysznica: soda oczyszczona

Soda oczyszczona to prawdziwy komandos w świecie domowych sposobów na czysty dom. Sprawdzi się także w przypadku uporczywego kamienia na szybie kabiny. Wystarczy wymieszać ją z odrobiną wody, aby uzyskać pastę. Następnie nałóż powstałą papkę na zakamienione miejsca i pozostaw na ok. 20 minut. Następnie dokładnie wyszoruj je gąbką lub szczotką i spłucz ciepłą wodą.

Jak usunąć kamień z szyby prysznica: kwasek cytrynowy i soda

Soda świetnie zadziała także w towarzystwie kwasku cytrynowego. Połącz oba składniki z wodą, tworząc musującą pastę. Nałóż na zabrudzoną powierzchnię lub przełóż do butelki z atomizerem i spryskaj wybrane miejsca. Po kilku minutach wyszoruj i spłucz - kabina prysznicowa będzie wyglądać jak nowa!

Jak usunąć kamień z szyby prysznica: ocet

Ocet potrafi dosłownie "wyżreć" kamień i rozpuścić go bez wysiłku. Wymieszaj ocet z wodą w proporcji 1:1 i namocz obficie ściereczkę. Następnie przyłóż ją do zakamienionych miejsc i pozostaw na ok. 40 minut. Pamiętaj, aby włączyć wentylator i - jeśli możesz - otworzyć okno. Ocet będzie bardzo intensywnie pachniał przez cały czas.

Zamknij też na ten czas łazienkę przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Na koniec wystarczy jedynie spłukać całość ciepłą wodą - prawdopodobnie nic nie będziesz musiała szorować.

Jak usunąć kamień z szyby prysznica: coca-cola

Na pewno znasz te filmy, na których widać, jak zardzewiały gwóźdź włożony do szklanki z colą staje się niemal idealnie czysty. Rzeczywiście, cola potrafi rozpuścić wiele trudnych zabrudzeń - także kamienia. Polej zakamienione miejsca colą lub przyłóż do nich mocno nasączony ręcznik papierowy i zostaw na kilkanaście minut. Następnie delikatnie przetrzyj wilgotną szmatką lub gąbką i spłucz ciepłą wodą.

fot. Jak usunąć kamień z szyby prysznica/Adobe Stock, Peakstock

Jeśli domowe sposoby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub potrzebujesz szybko usunąć kamień, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty do czyszczenia kabin prysznicowych. Produkty te są stworzone z myślą o skutecznym rozpuszczaniu osadów z twardej wody, które trudno usunąć domowymi metodami.

Wybierając preparat, zwróć uwagę na jego skład – wybieraj te oparte na naturalnych półproduktach. Idealnie sprawdzą się środki z kwasem cytrynowym lub octowym, które skutecznie rozpuszczają kamień, nie niszcząc przy tym powierzchni szyby. Pamiętaj też, aby zawsze najpierw sprawdzić, jak działa dany środek, na niewielkiej, niewidocznej części szyby.

Regularne usuwanie kamienia z kabiny prysznicowej nie tylko sprawia, że łazienka prezentuje się estetycznie, ale również zapobiega trwałym uszkodzeniom powierzchni. Kamień, który gromadzi się na ściankach i brodziku, może z czasem "wgryzać się" w materiał, powodując mikrouszkodzenia, a nawet pleśń i przebarwienia.

Regularne czyszczenie, przynajmniej raz w tygodniu, pozwala na szybkie i łatwe usunięcie osadów z mydła i kamienia, zapobiegając ich nawarstwianiu się oraz wydłużając żywotność kabiny prysznicowej.

Co możesz zrobić na co dzień? Po każdym prysznicy spłucz całą szybę ciepłą wodą, a na koniec zbierz nadmiar wody specjalną gumową ściągaczką. Zajmie ci to 2-3 minuty, a będziesz cieszyć się czystą i łatwą do posprzątania łazienką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.08.2018.

Reklama

Czytaj także:

Jak wyczyścić słuchawkę prysznicową?

Czy mycie twarzy pod prysznicem jest dobre?

Lepiej brać prysznic rano czy wieczorem?