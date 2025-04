Plamy z długopisu najczęściej pojawiają się podczas dziecięcych zabaw, podobnie jak plamy z błota. O zabrudzeniu często dowiadujemy się przypadkiem, kiedy zdąży już zaschnąć. Czasem długopis strzela kleksem niespodziewanie, a czasem "wybucha" w kieszeni koszuli czy torebce. Plama z długopisowego atramentu na ubraniu to jednak nie wyrok - oto sprawdzone i skuteczne domowe sposoby, które poradzą sobie z tym zabrudzeniem.

Spis treści:

Plamy z długopisu są szczególnie uporczywe, jeśli pojawiają się na materiałach bardzo delikatnych lub kolorowych. Dużo łatwiej je usunąć z białej bawełny, bo wtedy ryzyko odbarwienia tkaniny prawie nie istnieje, a szansa na zniszczenie jej jest bardzo mała. Zdecydowanie łatwiej usunąć świeże, niż stare plamy z długopisu, ale w każdym przypadku jest to możliwe.

Pamiętaj, aby każdą metodę usuwania plam z długopisu, warto wcześniej przetestować na niewidocznym skrawku materiału. Niektóre środki mogą odbarwić tkaninę lub ją uszkodzić.

Kwaśne mleko na plamy z długopisu

Świeże plamy z długopisu można z łatwością usunąć poprzez zamoczenie ubrania w kwaśnym mleku, a następnie upranie go w czystej wodzie. Moczenie nie musi trwać długo - wystarczy ok. 10 minut. Dobrze, jeśli mleko będzie zimne - ciepło sprawia, że plamy łatwiej "wżerają się" w materiał.

Po wymoczeniu w mleku możesz uprać tkaninę w ciepłej wodzie, plama już praktycznie zeszła, więc nie ma ryzyka, że się utrwali.

fot. Jak usunąć plamy z długopisu/Adobe Stock, Towfiqu Barbhuiya

Plamy z długopisu: spirytus, lakier do włosów, zmywacz do paznokci

Plamy z długopisu na skórzanych obiciach mebli możesz wywabić spirytusem, lakierem do włosów lub zmywaczem do paznokci (ta ostatnia metoda może jednak odbarwić skórę, więc sprawdź najpierw na niewidocznej części).

W przypadku plam na ubraniach zamocz tkaninę i zbierz bawełnianą szmatką tyle atramentu, ile dasz radę. Przyciskaj ściereczkę, ale nie pocieraj plamy. Następnie pod zabrudzenie podłóż papierowy ręcznik i spryskaj ją obficie lakierem do włosów - plama powinna wsiąknąć w ręcznik.

Pozostałości atramentu powinny zejść w trakcie normalnego prania. Jeśli nie - czynność powtórz. Podobnie postępuj ze spirytusem.

Domowe sposoby na plamy z długopisu: krem do golenia

Na plamy z długopisu może pomóc także krem do golenia, najlepiej ten klasyczny - biały. Nanieś go obficie na plamę i pozostaw nawet na kilka godzin, a następnie zapierz tkaninę w ciepłej wodzie. Kosmetyki do golenia mają właściwości wchłaniania pigmentów, dlatego metoda ta może skutecznie pomóc nawet z uporczywymi plamami z tuszu czy atramentu.

Jak usunąć plamy z długopisu: gumka do ścierania

Jeśli tkanina została zabrudzona długopisem żelowym, możesz spróbować „zetrzeć” ją za pomocą zwykłej gumki do mazania. Musi być ona jednak czysta, a materiał ułożony na płaskiej, stabilnej i twardej powierzchni, np. stole czy umywalce. Po wytarciu plamy wypierz materiał jak zwykle.

Domowe sposoby na plamy z długopisu: pasta do zębów

Na długopisowe plamy białych ubraniach, ale też np. na podłodze czy kafelkach, może pomóc użycie pasty do zębów. Wetrzyj ją w poplamione miejsce i pozostaw na około dobę. Następnie wypierz ubranie/zmyj czyszczoną powierzchnię. Zadziała to dokładnie tak jako, jak pianka czy krem do golenia.

Pamiętaj jednak, aby proces odplamiania przeprowadzać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Dzięki temu unikniesz zjedzenia pasty czy kremu do golenia (który przecież wygląda jak bita śmietana).

Woda kolońska na plamy z długopisu

Plamy z długopisu można też usunąć wodą kolońską. Zadziała ona podobnie jak spirytus czy zmywacz do paznokci. Pamiętaj jednak, aby nie był to kosmetyk barwiony.

Zmocz plamę i pocieraj ją szmatką nasączoną właśnie wodą kolońską. Na koniec wypłucz tkaninę letnią wodą i wypierz jak zwykle.

Plamy z długopisu a szare mydło

Plamy z długopisu schodzą niekiedy pod wpływem pocierania zabrudzonego miejsca szarym mydłem (czasem pomaga także zwykłe mydło w kostce). Możesz także kupić specjalne mydełko do odplamiania.

Znajdziesz je w drogeriach i sklepach z artykułami gospodarstwa domowego. Jest to bardzo skuteczny sposób, a dodatkowo bezpieczny wobec niemal wszystkich materiałów.

Plamy z długopisu najlepiej usuwać na bieżąco, ale jeśli zobaczysz stare, utrwalone zabrudzenie na ubraniu, tapicerce lub innym materiale, możesz spróbować usunąć plamę sokiem z cytryny albo papką stworzoną z wody i sody oczyszczonej.

Możesz także połączyć kilka metod - najpierw wyciągnąć część pigmentu pianką do golenia, a resztę spróbować usunąć sokiem cytrynowym albo szarym mydłem.

fot. Stare plamy z długopisu: domowe sposoby/Adobe Stock, APHIRAK

Wydawać by się mogło, że plamy z długopisu na białej bluzce skazują tkaninę od razu na wyrzucenie. Nic bardziej mylnego! Białe ubrania możesz łatwo wyczyścić z plam po tuszu przy pomocy soku z cytryny. Ta metoda może nie sprawdzić się w przypadku kolorowych ubrań - cytryna ma działanie wybielające - ale w przypadku białych tkanin jest jak najbardziej polecana!

Podobnie jak w przypadku zastosowania kwaśnego mleka - tkaniny namocz w soku, a następnie wypierz jak zwykle. W przypadku użycia kwasku zamiast soku - posyp plamę, pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie wypłucz ubranie i wypierz.

Usuwanie plam z długopisu ze ściany może być trudne, na szczęście znajdzie się kilka skutecznych i domowych metod. Sprawdzi się np. alkohol izopropylowy. Możesz kupić go w sklepach budowlanych albo drogeriach, bo to podstawowy składnik cleanerów, czyli odtłuszczaczy do paznokci.

Wystarczy nasączyć wacik lub czystą szmatkę alkoholem i delikatnie pocierać plamę, zaczynając od krawędzi, aby uniknąć jej rozprzestrzeniania. Po usunięciu plamy przemyj miejsce wodą i wysusz czystą ściereczką, aby nie zostało zacieków.

Sprawdzi się także metoda z lakierem do włosów. Spryskaj obficie plamę i pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie przetrzyj ścianę kilkukrotnie. Ostatnie wycieranie musi być czystą i wilgotną szmatką - zapobiegnie to zaciekom.

Możesz sięgnąć także po mieszankę wody i octu (proporcje 1:1) albo sięgnąć po tzw. magiczne gąbki. Obecnie dostępne są one niemal we wszystkich sklepach i marketach, a także w drogeriach.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.12.2021.

