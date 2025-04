Jak usunąć gruby kamień z muszli klozetowej? Jego nagromadzenie się nie zawsze oznacza, że masz niechęć do regularnych porządków. Często dzieje się tak w miejscach, w których woda jest bardzo twarda. Kamień zwykle powstaje w miejscu, gdzie wypływa woda oraz na jej poziomie w muszli klozetowej. Podpowiadamy, jak usunąć nieestetyczne ślady.

Istnieje kilka sprawdzonych domowych metod usuwania kamienia z muszli toaletowej. Niektóre z nich były znane jeszcze przez nasze babcie. Możesz także kupić środki chemiczne dostępne w sklepach specjalizujących się w sprzedaży chemii gospodarczej.

Naturalny odkamieniacz do WC możesz jednak kupić w każdym sklepie spożywczym i to wcale nie na półce z chemią gospodarczą.

Sposób 1: ocet i soda oczyszczona

Aby usunąć kamień w muszli, wymieszaj szklankę octu i 1/3 szklanki sody oczyszczonej i wlej do sedesu. Odczekaj ok. 15-30 minut i zacznij czyścić muszlę przy pomocy standardowej szczotki. Następnie spłucz wodę.

Sposób 2: cola i wybielacz

Czarne napoje gazowane są popularne nie tylko na imprezach, ale także podczas domowych porządków. Nie od dziś wiadomo, że potrafią rozpuścić nawet rdzę, więc dlaczego miałyby sobie nie poradzić z kamieniem w klozecie?

Ten składnik sprawi, że nawet trudny kamień łatwiej będzie usunąć. Wlej około pół litra coli bezpośrednio do muszli klozetowej, zwłaszcza tam, gdzie widać kamień. Odczekaj minimum godzinę, a najlepiej zostaw na całą noc, aby kwas miał czas na rozpuszczenie osadu. Następnie wyszoruj muszlę szczotką i spłucz wodę.

Następnie możesz sięgnąć po wybielacz. Nie usuwa on kamienia tak skutecznie jak cola, ale doskonale dezynfekuje i wybiela powierzchnię toalety, usuwając bakterie i plamy. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie mieszać wybielacza i coli! Połączenie coli (kwasu fosforowego) z wybielaczem (podchlorynem sodu) prowadzi do niebezpiecznej reakcji chemicznej i do wydzielenia toksycznych oparów chloru, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą podrażniać drogi oddechowe.

Sposób 3: soda oczyszczona i kwasek cytrynowy

Soda w połączeniu skutecznie usunie kamień z sedesu już w 30 minut! Aby to osiągnąć, wymieszaj 1/3 szklanki sody i 1/4 szklanki kwasku, a następnie wsyp do ubikacji. Odczekaj, aż powstanie piana i pozostaw całość na pół godziny. Po tym czasie delikatnie zacznij usuwać kamienny nalot. Szoruj tylko to, co tego wymaga. Po wyczyszczeniu muszli spłucz wodę.

Sposób 4: kwas cytrynowy i gorąca woda

Kwas cytrynowy sprawdzi się także w połączeniu z gorącą, ale nie wrzącą wodą. Taka mieszanka skutecznie usuwa osady wapienne i kamień. Rozpuść 3-4 łyżki kwasku cytrynowego w pół litra gorącej wody, a następnie wlej do muszli klozetowej i pozostaw na ok. godzinę.

Na koniec dokładnie wyszoruj muszlę i spłucz wodę. Jeśli osad jest bardzo uporczywy, możesz powtórzyć czyszczenie lub pozostawić roztwór na kilka godzin.

Sposób 5: płyn do protez

Tabletki lub płyn do protez zawierają związki wybielające i odkamieniające, które skutecznie radzą sobie z osadami w toalecie. Ich stosowanie jest bardzo proste - wystarczy, że wrzucisz do toalety 3-4 tabletki lub pół szklanki płynu i pozostawisz na kilka godzin lub na całą noc.

Następnie wyczyść toaletę szczotką i spłucz wodę. To świetny sposób na delikatne, ale skuteczne oczyszczenie toalety bez użycia agresywnej chemii.

Jeśli w twojej toalecie zebrało się sporo kamienia i domowe sposoby nie do końca sobie radzą, możesz spróbować zwiększyć stężenie, pozostawić preparaty na dłużej, powtarzać zabieg codziennie przez 3-4 dni albo sięgnąć po gotowe preparaty. Najskuteczniejsze będą te, z których korzystają profesjonalne firmy sprzątające, ale nie są one tak łatwo dostępne.

W sklepach i marketach znajdziesz za to wiele łagodniejszych, a jednocześnie skutecznych środków. Sprawdzą się np. preparaty na bazie kwasu fosforowego (tego samego, który znajdziesz w napojach typu cola), a także na bazie kwasu mlekowego.

Pamiętaj też, że aby uchronić się przed grubym kamieniem, warto systematycznie czyścić toaletę - w myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Zaniedbana ubikacja jest świetnym miejscem dla rozwoju bakterii. Jeśli masz naprawdę gruby kamień, możesz wlać litr napoju typu cola do toalety i zostawić na minimum pół godziny. Po tym czasie wyszoruj toaletę.

