Żel z paznokci najlepiej usunąć u manikiurzystki. Zabieg kosztuje około 30 złotych. Gdy jednak chcesz zaoszczędzić pieniądze lub nie masz czasu, aby wybrać się do salonu, możesz spróbować zrobić to sama.

Reklama

Istnieją 3 sposoby zdejmowania żelu z paznokci podobnie, jak przy zdejmowaniu hybrydy. Można to zrobić pilnikiem, frezarką (jeśli masz w tym odpowiednie doświadczenie) albo acetonem. Teoretycznie trzeci sposób jest najlepszy, ponieważ nie uszkodzisz płytki mechanicznie, jednak trzymanie preparatu zbyt długo mocno wysusza płytkę. Bywa też tak, że kleje do paznokci żelowych są odporne na aceton.

Spis treści:

Usuwanie żelu z paznokci acetonem to dość łatwa technika, ale jest bardzo czasochłonna. Wszystko, co będzie ci potrzebne do zabiegu to: wazelina, cążki, gruboziarnisty pilnik, drewniana szpatułka aceton, waciki, folia aluminiowa oraz polerka lub blok polerski.

Usuwanie żelu z paznokci acetonem krok po kroku

Skróć paznokcie cążkami. Zabezpiecz skórki wazeliną. Spiłuj pilnikiem gruboziarnistym wierzchnią warstwę żelu. Postaraj się usunąć go jak najwięcej. Zanurz kawałek wacika w acetonie, przyłóż go do paznokcia i owiń szczelnie folią aluminiową. Trzymaj tak ok. 10-15 minut. Ściągnij folię z wacikami, razem z nimi powinien odejść paznokieć żelowy. Jeśli tak się nie stało, podważ go ostrożnie patyczkiem. Jeśli nie odchodzi, owiń paznokcie acetonem ponownie. Po wszystkim umyj dłonie i nawilż skórki oraz paznokcie olejkiem lub odżywką.

Czy szybki trik na usunięcie akryli z TikToka działa? Jak usunąć paznokcie akrylowe w domu?

fot. Jak usunąć żel z paznokci?/Adobe Stock, Andrzej Wilusz

Kolejną metodą jest usuwanie żelu z paznokci za pomocą pilnika. Potrzebne ci będą: cążki, pilnik gruboziarnisty o gradacji 80/100 lub 100/180, pilnik średnioziarnisty o gradacji 100/180 lub 120/180, pilnik drobnoziarnisty o gradacji 180/240 oraz blok polerski.

Usuwanie żelu z paznokci pilnikiem krok po kroku

Skróć paznokcie cążkami. Spiłuj wierzchnią warstwę pilnikiem gruboziarnistym. Rób to bardzo ostrożnie, aby nie dotrzeć do naturalnej płytki paznokcia. Następnie sięgnij po pilnik średnioziarnisty i delikatnie spiłuj kolejną warstwę. Gdy dotrzesz do płytki, resztki żelu usuń za pomocą drobnoziarnistego pilnika. Na koniec wypoleruj płytkę blokiem polerskim.

Paznokcie akrylowe krok po kroku: z tą instrukcją zrobisz je sama w domu

Usuwanie żel z paznokci frezarką to zdecydowanie najszybsza z metod, ale wymaga wprawy. Należy to robić bardzo ostrożnie, aby nie przepiłować płytki.

Gdy nie masz żadnego doświadczenia, oddaj się w ręce profesjonalistki.

Usuwanie żelu z paznokci frezarką krok po kroku

Przygotuj frez do usuwania żelu. Załóż maseczkę i skróć paznokcie cążkami lub frezem. Usuwaj żel od skórek do wolnego brzegu. Ruchy powinny być szybkie i pewne. Nie trzymaj frezu zbyt długo w jednym miejscu. Upewnij się, że żel został dokładnie usunięty. Kolejny krok to wygładzenie powierzchni paznokci pilnikiem polerskim. Na koniec wmasuj w płytkę olejek lub krem nawilżający.

Po zdjęciu żelu, nie nakładaj go ponownie, tylko daj paznokciom odetchnąć. Sprzymierzeńcem w walce o mocną, zdrową płytkę jest odżywka - możesz wybrać tę z drogerii, albo przygotować ją samodzielnie w domu. Domowe odżywki do paznokci są znacznie tańsze, ale zapewniają tak samo świetne efekty.

Jedną z naszych ulubionych jest ta z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny. Wystarczy, że będziesz ją nakładać 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie, a paznokcie odzyskają blask i siłę, jak sprzed zabiegów stylizacji. Świetnie sprawdzi się również wcierka z olejku rycynowego.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.05.2018 r.

Reklama

Czytaj także:

Paznokcie hybrydowe lub żelowe pękają i łamią się? To najczęstsze przyczyny. Zobacz, jak sobie z tym poradzić

Hybryda w domu. Oto instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zrobić manicure hybrydowy