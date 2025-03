Regularne czyszczenie i pielęgnacja nagrobka pozwala na utrzymanie jego estetyki przez wiele lat. Najlepiej jest czyścić nagrobek co kilka miesięcy, a zwłaszcza po sezonie zimowym, kiedy jest narażony na działanie soli i wilgoci, które mogą osłabić kamień. Ważne jest również usuwanie opadających liści, gałęzi czy wosku z wypalonych zniczy, aby zapobiec trwałym plamom i zabrudzeniom.

Usuwanie wosku z pomnika, szczególnie po Wszystkich Świętych, może być wyzwaniem, ale istnieją skuteczne sposoby, by to zrobić, nie uszkadzając powierzchni pomnika. Ważne jest, aby robić to ostrożnie, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z delikatnymi materiałami, takimi jak marmur, granit czy piaskowiec.

Najprostszą metodą na pozbycie się wosku jest jego schłodzenie. Dzięki temu stanie się on kruchy i łatwiej będzie go usunąć. Połóż np. kostki lodu na wosku lub przykryj woskową plamę foliowym woreczkiem z lodem. Po kilku minutach wosk stwardnieje. Ostrożnie zdrap go wtedy plastikową kartą. Ważne, aby nie używać ostrych narzędzi, ponieważ mogą porysować powierzchnię pomnika.

Możesz także wykorzystać poranne lub wieczorne przymrozki i wtedy z łatwością usunąć wosk z nagrobka.

Jeżeli wosk nie schodzi łatwo na zimno, można spróbować metody przeciwnej - na ciepło. Wykorzystaj np. mini suszarkę na baterię (znajdziesz ją w internecie). Podgrzej mocno wosk, a następnie przyłóż chłonny ręcznik papierowy. Wosk praktycznie cały się wchłonie. Resztę doczyść ręcznie lub zeskrob.

Czyszczenie nagrobków z plam po wosku nie jest trudne, ale musisz zwrócić uwagę na rodzaj materiału, z którego zrobione są nagrobki.

Przydadzą się też miękkie, wilgotne ściereczki bawełniane - to prosty i podstawowy sprzęt bez względu na rodzaj powierzchni. Dopiero w przypadku większych zabrudzeń zastanów się nad bardziej chemicznym środkiem do czyszczenia oraz mleczkiem pielęgnacyjnym, dostosowanym do rodzaju nawierzchni.

Jak czyścić nagrobek z granitu?

Granit to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do budowy nagrobków. Jest odporny na warunki atmosferyczne, ale mimo to wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Do czyszczenia nagrobków z granitu najlepiej używać wody z dodatkiem delikatnego detergentu, takiego jak płyn do naczyń.

Możesz też zastosować specjalne środki do czyszczenia kamienia dostępne w sklepach ogrodniczych lub budowlanych. Unikaj jednak w szczególności kwaśnych środków chemicznych, które mogą zmatowić powierzchnię granitu. Unikaj również ostrych szczotek, które mogą porysować kamień.

Jak czyścić nagrobki z marmuru?

Marmur jest materiałem bardziej delikatnym niż granit i łatwiej ulega zniszczeniu pod wpływem kwaśnych substancji czy innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia plam po wosku, ale i w ogóle całego nagrobka, używaj wody z łagodnym mydłem lub specjalnych środków do czyszczenia marmuru. Ścierkę lub gąbkę dobrze jest najpierw nasączyć lekko wodą z wybranym środkiem, a następnie delikatnie przetrzeć powierzchnię pomnika.

Marmur nie toleruje kwaśnych środków czyszczących, octu ani chemikaliów, które mogą prowadzić do erozji kamienia. Nigdy nie używaj też szorstkich narzędzi czy szczotek.

Jak czyścić nagrobek z piaskowca?

Piaskowiec to jedna z najdelikatniejszych powierzchni, którą należy czyścić płynami mało inwazyjnymi. Szorowanie oraz mocne pocieranie jest niewskazane ze względu na kruchą strukturę. W tym przypadku najlepsza będzie wilgotna bawełniana szmatka (opcjonalnie z wiskozy), którą namaczaj w wodzie. Może być ciepła lub letnia, co ułatwi rozpuszczenie plam i osadów.

Nagrobki wykonane z piaskowca są bardzo porowate i podatne na zabrudzenia, które wnikają głęboko w strukturę kamienia.

Jeżeli plamy z wosku są dość uporczywe, możesz wykorzystać mieszaninę wody i mydła malarskiego. Jest ono dostępne w każdym sklepie budowlanym – wykorzystywane najczęściej do czyszczenia ścian w trakcie malowania lub tapetowania w celu zwiększenia przyczepności produktów.

Unikaj jednak nadmiernego moczenia piaskowca, ponieważ może to powodować wchłanianie wilgoci i przyczyniać się do jego erozji.

