Wybór kwiatów ślubnych to niełatwe zadanie - kompozycja powinna pasować nie tylko do kroju i materiału sukni, ale również do charakteru imprezy.

Reklama

Przed wami 17 gatunków kwiatów ciętych, które doskonale sprawdzą się w ślubnych bukietach i dekoracjach sali weselnej.

Amarylis

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, różowa, pomarańczowa, czerwona.

Symbolika: duma.

Cena: wysoka.

Zobacz: Amarylisy na ślub

Anemon

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, różowa, czerwona, niebieska.

Symbolika: ulotność, nieśmiałość.

Cena: średnia/wysoka.

Zobacz: Amarylisy na ślub

Chaber

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: niebieski, biały, różowy.

Symbolika: nieśmiałość.

Cena: niska.

Zobacz: Chabry na ślub

Dalia

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: praktycznie nieograniczona.

Symbolika: radość i serdeczność.

Cena: niska.

Zobacz: Dalie na ślub

Eustoma

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, zielona, różowa, fioletowa, biało-różowa, biało-fioletowa.

Symbolika: niewinność.

Cena: średnia.

Zobacz: Eustoma na ślub

Frezja

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, fioletowa, żółta, herbaciana, różowa.

Symbolika: miłość, delikatność.

Cena: średnia.

Zobacz: Frezje na ślub

Gerbera



fot. Adobe Stock

Kolorystyka: praktycznie nieograniczona od białej, kremowej, żółtej, pomarańczowej, różowej, czerwonej po dwukolorowe odmiany.

Symbolika: pamięć, oddanie.

Cena: średnia.

Zobacz: Gerbery na ślub

Goździk

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: praktycznie nieograniczona od białego, kremowego, po różowy, czerwony, fioletowy, pomarańczowy i zielony.

Symbolika: uznanie, wdzięczność, miłość, radość, śmiałość w zależności od koloru.

Cena: niska.

Zobacz: Goździki na ślub

Hortensja

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, jasnoróżowa, ciemnoróżowa, fioletowa, zielona oraz niebieska.

Symbolika: zazdrość, wyniosłość i obojętność.

Cena: wysoka.

Zobacz: Hortensje na ślub

Jaskier

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa, fioletowa, wielobarwna.

Symbolika: bogactwo, dobrobyt.

Cena: wysoka.

Zobacz: Jaskry na ślub

Kalia

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, żółta, różowa, fioletowa, purpurowa, czerwona, pomarańczowa i herbaciana.

Symbolika: podziw i piękno.

Cena: średnia.

Zobacz: Kalie na ślub

Lilia

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: każda z wyjątkiem niebieskiej.

Symbolika: niewinność i zdrada.

Cena: tania/średnia.

Zobacz: Lilie na ślub

Mieczyk

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: nieograniczona.

Symbolika: świeżość uczuć.

Cena: niska.

Zobacz: Mieczyki na ślub

Piwonia

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: biała, kremowa, żółta, jasnoróżowa, purpurowa.

Symbolika: opiekuńczość.

Cena: w sezonie średnia, poza sezonem wysoka.

Zobacz: Piwonie na ślub

Róża

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: nieograniczona.

Symbolika: miłość, wierność, czystość, pożądanie, duma, pamięć, zdrada, zazdrość, stracone uczucie.

Cena: od średniej po wysoką.

Zobacz: Róże na ślub

Storczyk

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: praktycznie nieograniczona.

Symbolika: czystość, wdzięk, doskonałość, skromność oraz czysta miłość.

Cena: wysoka.

Zobacz: Storczyki na ślub

Tulipan

fot. Adobe Stock

Kolorystyka: nieograniczona.

Symbolika: zgoda, porozumienie.

Cena: od niskiej po średnią.

Zobacz: Tulipany na ślub

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.07.2014 r.

Reklama

Więcej ślubnych inspiracji:

Najpiękniejsze zaproszenia ślubne

Buty ślubne - o czym należy pamiętać?