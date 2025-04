gerbery na ślub

fot. Fotolia

Ogólne informacje o gerberach

Gerbery to byliny z rodziny astrowatych, które dziko występują w Afryce i Azji. W Polsce uprawiane są głównie w szklarniach na kwiaty cięte. Charakteryzują się dużymi kwiatami, które usytuowane są na grubej, długiej i bezlistnej łodydze. W kwiaciarniach dostępne są ich duże i miniaturowe odmiany (o średnicy kwiatów od 7-8 cm).

Zastosowanie

Gerbery to kwiaty o szerokim zastosowaniu we florystyce ślubnej. Najczęściej wykorzystywane są w dekoracjach stołów i kościołów, gdzie występują w towarzystwie innych kwiatów: róż, eustomy, mieczyków i margerytek. Nam podobają się jednak najbardziej dekoracje, w których gerbery występują same, tworząc prostą, nowoczesną formę całej dekoracji.

Plusem gerber jest to, że już jeden kwiat potrafi zrobić dekoracyjne wrażenie.

fot. Fotolia

Rozłożyste kwiaty gerber łatwo utrzymują się na wodzie, stąd często są wykorzystywane w wodnych dekoracjach stołów czy w roli ozdób oczek wodnych i fontann. Dość często także używane są do dekoracji weselnych tortów.

Rzadziej występują w bukietach ślubnych i butonierkach, ale to powoli się zmienia. Coraz więcej panien młodych sięga po te kwiaty, wybierając proste monochromatyczne wiązanki z samych gerber.

W roli dodatków do bukietów ślubnych popularne są gerbery miniaturowe. Właśnie takie w kolorze kremowym z ciemnymi środkami miała w swojej wiązance ślubnej Agnieszka Popielewicz.

fot. Fotolia

Kolorystyka gerber

Zarówno gerbery duże jak i miniaturowe występują w bardzo szerokiej palcie barw od białych, przez kremowe, żółte, pomarańczowe i różowe, po czerwone. Bywają także odmiany dwukolorowe np. biało-różowe, żółto-pomarańczowe czy czerwono-żółte. Kwiaty mogą posiadać jasne lub ciemne środki.

Zapach

Kwiaty gerber z reguły są bezzapachowe.

Sezon na gerbery

Gerbery w Polsce są dostępne bez żadnych problemów przez cały rok.

fot. Fotolia

Cena gerber

Kwiaty te charakteryzują się średnią ceną. Gerbera mini w hurcie to koszt ok. 1,5 zł za sztukę, a duża ok. 2,5 zł.

Trwałość

Gerbery to kwiaty trwałe. Choć warto podkreślić, że odmiany miniaturowe są bardziej wytrzymałe po zerwaniu od odmian dużych.

Wykorzystując gerbery w dekoracjach ślubnych, trzeba zadbać o to, aby kwiaty były świeże. Tylko takie przetrwają bez szwanku całą uroczystość. W przeciwnym razie łebki gerber mogą opadać.

Symbolika

Gerbery symbolizują pamięć i oddanie.

