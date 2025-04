jaskry na ślub

fot. Fotolia

Ogólne informacje o jaskrach

Jaskry to kwiaty, które rosną na całej kuli ziemskiej w liczbie około 400 gatunków. W Polsce najbardziej rozpoznawalnymi i dziko rosnącymi gatunkami są jaskry bulwkowe i kaszubskie. Oba charakteryzują się żółtymi niepełnymi, drobnymi kwiatami o 5 płatkach. Rosną głównie na łąkach. Spośród tych kilkuset gatunków tylko jaskier azjatycki jest uprawiany na kwiaty cięte i doniczkowe. Charakteryzuje się on najbardziej efektownymi, pełnymi kwiatami.

Zastosowanie

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie jaskrami, a co za tym idzie rośnie też liczba gospodarstw, które hodują odmiany na kwiaty cięte. Z uwagi, że to dość drogi kwiat najczęściej wykorzystywany jest on w bukietach ślubnych i butonierkach. W dekoracjach stołów wykorzystywany jest raczej z umiarem (jeden kwiat w wazonie lub jako towarzysz innych kwiatów). Niemniej jednak to kwiat, który warty jest uwagi ze względu na swoją delikatność i unikalność.

Kolorystyka jaskier

W gronie jaskier azjatyckich odnajdziemy odmiany jednobarwne (białe, kremowe, żółte, pomarańczowe, czerwone, różowe, fioletowe, niebieskie) oraz wielobarwne (m.in. biało-różowe, biało-fioletowe, różowo-czerwone, pomarańczowo-czerwone).

Zapach

Jaskry charakteryzują się delikatną kwiatową wonią.

Sezon na jaskry

Zasadniczy sezon na jaskry trwa od końca marca nawet do końca lipca (zależy od odmiany). Kwiaty te oczywiście można też sprowadzić w pozostałych miesiącach roku, ale trzeba liczyć się z ich wyższą ceną.

Cena jaskier

Cena jaskier jest wysoka. Wiązanka ślubna z samych jaskrów będzie dość kosztowna, choć to nie oznacza, że nie warta jest swojej ceny.

Trwałość

Jaskry są trwałymi kwiatami. Bez problemu wytrzymają w wiązance ślubnej przez całą uroczystość. Jeśli planujecie sesję ślubną dzień lub dwa po ślubie, kwiaty powinny bez problemów doczekać tego momentu.

Symbolika

Jaskry symbolizują bogactwo i dobrobyt.

