lilie na ślub

Ogólne informacje o liliach

Lilie to popularne rośliny cebulowe hodowane w ogrodach lub na kwiaty cięte. Charakteryzują się dużymi, efektownymi kwiatami oraz długą, sztywną łodygą, która może osiągać nawet 2-3 metry.

Zastosowanie

Do dekoracji ślubnych należy wybierać lilie bezwonne. Te intensywnie pachnące mogą kojarzyć się gościom z cmentarzem. Mocna woń zwłaszcza niepożądana jest na stołach weselnych, gdzie może mieszać się z różnymi zapachami potraw, tworząc wybuchową mieszkankę.

Lilie zazwyczaj używane są do dekoracji kościołów jako kwiaty towarzyszące mieczykom, gerberom, eustomom, różom czy goździkom. Dostojnie prezentują się także w roli wysokich dekoracji stołów i wnętrz. Zupełnie sporadycznie używane są w wiązankach ślubnych, choć nie jest powiedziane, że się do nich nie nadają. Z udziałem tego pospolitego kwiatu można stworzyć naprawdę niepospolite kompozycje.

W bukietach ślubnych lilie doskonale współgrają ze storczykami oraz delikatną gipsówką.

W dekoracjach ślubnych i weselnych z kolei najlepiej prezentują się w nowoczesnych, prostych kompozycjach. Tworząc je należy pamiętać o wykorzystaniu nie tylko kwiatów, ale także długich łodyg. Można je wtedy zestawiać np. z długimi trawami.

Kolorystyka lilii

Lilie występują w każdym kolorze z wyjątkiem niebieskiego, zarówno w postaci jednobarwnej jak i wielobarwnej. Najczęściej występują w kolorach: białym, kremowym, różowym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym oraz purpurowym.

Zapach

Bardzo intensywny zapach lilii chyba zanany jest każdemu. Warto jednak wspomnieć, że istnieją odmiany bezwonne - z grupy lilii azjatyckich.

Sezon na lilie

Lilie dostępne są w kwiaciarniach przez cały rok.

Cena lilii

Lilie to kwiaty w średniej lub niskiej cenie, która zależy od ich gatunku i ilości pąków. Ceny w hurcie wahają się od 2,5 zł do 6,5 za łodygę.

Trwałość

Lilie są kwiatami trwałymi. Mając dostęp do wody bez problemu wytrzymają kilka dni.

Chcąc przedłużyć żywotność kwiatów, należy usunąć ich pręciki.

Symbolika

Lilie są symbolem niewinności i zdrady. To one wyrosły na ukrytym grobie Aliny, która została zamordowana przez własną siostrę - Balladynę.

