dalie na ślub

Ogólne informacje o daliach

Dalie to byliny z rodziny astrowatych. Pochodzą z Ameryki Środkowej. W zależności od odmiany ich wysokość sięga od kilkudziesięciu centymetrów do 1,5 metra. Dalie z reguły cechują się okrągłymi kwiatami o pięknej rozetowej strukturze. Hodowane głównie jako roślina ogrodowa. Rzadko stosowane we florystyce, choć to się powoli zmienia... zaczynamy doceniać nasze ogrodowe rośliny jak: astry, hiacynty, słoneczniki, mieczyki i dalie właśnie. Dzięki nim nawet klasyczne bukiety z róż zyskują osobliwy charakter.

Zastosowanie

Dalie sadzone są głównie na rabatach, trawnikach i w donicach zdobiąc przydomowe ogrody. Rzadko używane są w kompozycjach florystycznych i bukietach, a szkoda bo to niezwykle plastyczne i efektowne kwiaty, które solo stworzą piękną i oryginalną wiązankę ślubną. Dobrze wyglądają w bukietach w stylu rustykalnym, ciepłych, jesiennych wiązankach, jak również w towarzystwie innych jesiennych kwiatów jak: hortensje, gałązki dzikiej róży oraz słoneczniki. Można je wykorzystać także do pozostałych dekoracji ślubnych, które dzięki nim nabiorą niepowtarzalnego, naturalnego wyrazu.

Kolorystyka dalii

Dalie to bogactwo kolorów i form. Kwiaty te występują niemal w każdym kolorze tęczy oraz w rozmaitych formach kwiatów (pełne, niepełne, półpełne), kształtach płatków oraz wielkościach kwiatów. Dużą popularnością cieszą się odmiany wielobarwne.

Zapach

Większość odmian dalii ma raczej niewyczuwalną woń.

Sezon na dalie

Kwitnienie dalii przypada na okres od lipca do października.

Cena dalii

Dalie z uwagi, że są głównie hodowane w przydomowych ogródkach dostępne są na straganach w postaci gotowych bukietów. Ich ceny nie są wygórowane, za bukiet w zależności od miasta trzeba zapłacić od 5-15 zł.

Trwałość

Dalie są trwałymi kwiatami. W wazonie z wodą wytrzymają nawet 2 tygodnie. Bez problemu też przetrwają całą ceremonię ślubną w bukiecie ślubnym i butonierce.

Symbolika

Dalia symbolizuje radość i serdeczność.

