tulipany na ślub

Ogólne informacje o tulipanach

Tulipany to wiosenne kwiaty cebulowe z rodziny liliowatych. Na całym świecie istnieje kilkanaście tysięcy ich odmian, które różnią się od siebie długością łodygi (do 5 do 70 cm), wyglądem liści oraz kształtem, strukturą i kolorem kwiatów. Wygląd tradycyjnych tulipanów jest wszystkim dobrze znany, dlatego warto wspomnieć w tym miejscu o odmianach nietypowych. Należą do nich tulipany o pełnych kwiatach (swoim wyglądem przypominają peonie), lilokształtne, papuzie (ich płatki przypominają pióra) oraz strzępiaste.

Zastosowanie

Tulipany, naszym zdaniem, najlepiej prezentują się w bukietach ślubnych, gdzie występują w pojedynkę lub z kwiatami, które ich nie dominują np. z kantadeskami, gipsówką czy frezjami. Tylko wtedy, możemy podziwiać ich całe piękno.

Decydując się na bukiet z tulipanów zapytaj dokładnie florystykę o sposób postępowa z bukietem po jego odebraniu.

Spytaj o temperaturę, w jakiej należy go przechowywać oraz o sposób nawadniania – uchroni cię to przed niekontrolowanym rozkwitem kwiatów. Najlepiej jeśli odbierzesz bukiet tuż przed samą ceremonią. Floryści polecają tulipany w wiązance ślubnej tylko w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym, a w lecie (z uwagi na wysokie temperatury) jedynie jako kwiaty towarzyszące w mieszanych bukietach.

Tulipany to także doskonały kwiat do dekoracji stołów weselnych i kościołów. Raczej nie polecane są jako ozdoba do włosów - ciężko je na dłuższy czas zdyscyplinować.

Aby tulipan oddał swój cały czar, musi grać pierwsze skrzypce w kompozycji.

Kolorystyka tulipanów

Kolorystyka tulipanów jest praktycznie nieograniczona. Na rynku dostępne są nawet tulipany w kolorze brązowym, buraczkowym, zielonym i czarnym. Na szczególną uwagę zasługują odmiany wielobarwne, które zachwycają efektem trójwymiarowości. Warto zwrócić na nie uwagę, jeśli szukamy unikalnych kwiatów do bukietu ślubnego.

Zapach

Zapach tulipanów zależy od ich odmiany. Bywają kwiaty bezwonne po intensywnie pachnące.

Sezon na tulipany

W Polsce szczytowy sezon na tulipany trwa od stycznia końca kwietnia. Nie mniej jednak kwiaty te dostępne są w kwiaciarniach przez cały rok.

Cena tulipanów

W sezonie tulipany należą do niedrogich kwiatów. Poza nim utrzymują się w średnich cenach.

Trwałość

Tulipany to kwiaty, które w cieple bardzo szybko rozkwitają, dlatego wybór wiązanki z tulipanów na ślub, który odbywa się latem, powinien być gruntownie przemyślany i omówiony z florystką, która będzie go wykonywała.

Nawet dobre przygotowanie kwiatów przez kwiaciarkę nie uchroni ich przed procesem rozkwitu w czasie upału.

Jeśli jednak nie wyobrażacie sobie waszego ślubu bez tulipanów, postarajcie się znaleźć florystkę, która ma doświadczenie w pracy z tulipanami.

Symbolika

Tulipan to kwiat pokoju, symbolizuje zgodę i porozumienie.

