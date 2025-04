róże na ślub

fot. Fotolia

Ogólne informacje o różach

Róże to najczęściej kupowane kwiaty na ślub. Nikogo to jednak nie dziwi, ponieważ róża to kwiat o różnych obliczach. Występuje w formie pojedynczej oraz gałązkowej, drobno- i wielkokwiatowej. Jej kwiaty przybierają rozmaite kształty od zwiniętych pąków, przez rozety i kule, które podczas kwitnienia przypominają karczochy, po okazałe pompony. Swoim kształtem często przypominają inne kwiaty np. peonie i goździki.

Zastosowanie

Róże wykorzystywane są praktycznie w każdym rodzaju dekoracji ślubnych i weselnych: w kościołach, butonierkach, korsarzach, bukietach, na stołach, włosach i samochodach ślubnych. Bardzo popularne są także same płatki róż, które często rozsypywane są na posadzce kościoła lub nad głowami wychodzącej ze świątyni pary młodej. Doskonale prezentują się w pojedynkę, jak również w towarzystwie innych kwiatów, zwłaszcza eustomy, gipsówki, peonii czy hortensji.

fot. Fotolia/ kolaż Polki.pl

Kolorystyka róż

Kolorystyka róż jest nieograniczona. Róże występują w każdym odcieniu tęczy. Na uwagę jednak zasługują rzadkie odmiany wielobarwne np. takie, które zmieniają swoje zabarwienie w ciągu całego cyklu kwitnienia. Wybierając kolor i gatunek róż warto przejrzeć oferty wielu hodowców. Istnieje bowiem wiele unikalnych odmian, które hodowane są tylko w jednym miejscu.

Zapach

Zapach róż chyba kojarzy każdy. Jego intensywność jest jednak zróżnicowana w zależności od odmiany - od bezwonnego po mocno anyżowy.

fot. Fotolia/ kolaż Polki.pl

Sezon na róże

Sezon na róże trwa cały rok.

Przesądy ślubne związane z różami

Istnieje przesąd ślubny, który mówi, że bukietu ślubnego nie mogą tworzyć róże z kolcami. Należy wybierać odmiany bezkolcowe lub dopilnować, aby florystka przycięła krótko wszystkie kolce.

Z uwagi na symbolikę - na ślub nie należy wybierać żółtych róż.

Cena róż

Cena róż zależy od ich odmiany - waha się od średniej po wysoką.

fot. Fotolia/ kolaż Polki.pl

Trwałość

Róże to kwiaty trwałe pod warunkiem, że się o nie należycie dba. Kwiaty w wazonach muszą mieć stały dostęp do zimnej i świeżej wody. Dobrze czują się w zimnych kościołach i klimatyzowanych salach.

Róże źle znoszą upały. Jeśli twój ślub wypadnie w bardzo ciepły dzień, staraj się jak najpóźniej odebrać bukiety z kwiaciarni.

Jeśli planujesz wpięcie żywej róży we włosy, pamiętaj o tym, aby ją odpowiednio do tego przygotować. Floryści specjalnie kondycjonują róże.

Uważaj na zagniecenia płatków - szczególnie widoczne stają się na jasnych odmianach róż.

Symbolika

Róże w zależności od koloru symbolizują:

biała – miłość, wierność, czystość, czerwona – namiętna miłość, pożądanie, pomarańczowa – duma, kremowa – namiętność, niebieska – pamięć, żółta – zdrada, zazdrość, różowa – stracone uczucie.

