Ogólne informacje o amarylisach

Amarylisy to rośliny cebulowe pochodzące z Afryki Południowej. Charakteryzują się długimi, stojącymi szablowatymi liśćmi, grubą, sztywną i długą łodygą oraz przepięknymi kwiatami, które rosną w grupie na końcu łodygi. Uprawiane są jako rośliny ozdobne. Do kupienia w doniczkach lub w formie kwiatów ciętych.

Zastosowanie

Z uwagi na swój okres kwitnienia amarylisy doskonale sprawdzą się na ślubach w okresie zimowym. W bukietach ślubnych najlepiej prezentują się w pojedynkę. Można wyczarować z nich zarówno wysoką wiązankę, wykorzystując ich długą łodygę lub niską w klasycznym kulistym kształcie. W mieszanych kompozycjach najładniej według nas prezentują się z rozchylonymi tulipanami w tym samym kolorze. Amarylisy doskonale sprawdzają się także w dekoracjach stołów - niskich i wysokich. Utrzymywane są zazwyczaj w bożonarodzeniowym lub śnieżnym klimacie.

Kolorystyka amarylisów

W Polsce amarylisy głównie kojarzą się z czerwonym kolorem. Nie mniej jednak w rodzinie amarylisów dostępnych w naszym kraju znajdziemy także kwiaty w kolorach: różowym, białym, pomarańczowym, czerwono-białym, biało-czerwonym, biało-różowym, różowo-białym czy białym z czerwonymi obrzeżami.

Zapach

Amarylisy w zależności od odmiany mogą być bezwonne lub wydzielać delikatny kwiatowy zapach.

Sezon na amarylisy

W warunkach polskich amarylisy kwitną od stycznia do kwietnia. Można jednak tak przygotować cebulę, aby zakwitła nieco wcześniej. W kwiaciarniach kwiaty te dostępne są od grudnia do kwietnia.

Cena amarylisów

Amarylisy należą do kwiatów drogich. Ich cena za jedną łodygę w hurcie wynosi ok. 12 zł. Pocieszające może wydać się jednak to, że już z jednej łodygi można przygotować imponującą dekorację.

Trwałość

Amarylis to trwały kwiat, który w swojej łodydze posiada duży zapas wody. Bukiet z amarylisów bez problemu przetrwa okres ślubu i wesela.

Symbolika

Amarylis symbolizuje dumę.

