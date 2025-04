fot. Fotolia

Ogólne informacje o frezjach

Frezja jest rośliną szklarniową uprawianą na kwiaty cięte. Rzadziej występuje jako roślina ogrodowa. Pochodzi z Afryki Południowej. Osiąga wysokość do 45 cm. Charakteryzuje się powyginaną, gładką łodygą, długimi trawiastymi liśćmi, które osiągają długość do 16 cm. Największą ozdobą frezji są natomiast jej piękne, dzwonkowate kwiaty, które występują w grupach. Na jednej łodydze znajduje się po kilkanaście dzwonków, które rozwijają od najniższych do najwyższych.

Zastosowanie

Frezja jest zazwyczaj częścią składową bukietu ślubnego oraz dekoracji ślubnych i weselnych. Z uwagi na swoją subtelną budowę rzadziej występuje w pojedynkę. W wiązankach ślubnych solo zazwyczaj występuje w bieli oraz w połączeniach: fiolet- róż, róż-biel, fiolet-biel.

Najczęściej pojawia się w towarzystwie innych kwiatów. Dzięki temu, że pąki frezji rozkwitają się stopniowo, kwiat ten wprowadza żywy element zieleni do bukietów i dekoracji, zastępując dodatki typu liście, paprocie czy trawy.

Frezje doskonale sprawdzają się w bukietach z róż, goździków, storczyków, piwonii, eustomy, hortensji oraz w wiązankach mieszanych.

Kwiaty te dobrze prezentują się także w butonierce, we włosach czy korsarzach.

Wskazówki florystki

- Zielone, nierozwinięte pąki frezji, dadzą efekt rozluźnienia wiązanki. Dzięki temu świetnie nadają się na wiązanki w stylu vintage i eko oraz do bukietów wiosennych, gdzie mile widziane są jasnozielone elementy - mówi Joanna Lewandowska, florystka z Kwiatowej Manufaktury.

Kolorystyka frezji

Frezje występują w pełnej palecie barw (cały czas pojawiają się ich nowe odmiany). Najpopularniejsze są natomiast kolory: żółty, biały, fioletowy, herbaciany i różowy.

Zapach

Intensywny, przyjemny, świeży zapach to cecha, która wyróżnia frezje na tle innych kwiatów, które używane są we florystyce ślubnej. Niektórym osobom może jednak ten zapach przeszkadzać, dlatego szczególnie w dekoracjach stołów nie powinno się przesadzać z ilością frezji.

Sezon na frezje

Frezje dostępne są bez najmniejszego problemu przez cały rok.

Cena frezji

Frezje to kwiaty ekonomiczne. Ich cena jest niewygórowana przez cały rok.

Trwałość

Frezje bardzo dobrze sprawdzają się w wiązance ślubnej, butonierce i jako ozdoba włosów. Świeże, niezleżałe kwiaty bez problemu wytrzymają ślub i wesele. Przypinki do włosów nie trzeba wymieniać w trakcie wesela.

Symbolika

Frezja symbolizuje miłość i delikatność.

